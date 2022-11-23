轉季皮膚痕癢是敏感還是濕疹？醫生教你日常護理貼士

每到轉季時節，皮膚容易變得紅腫痕癢，尤其秋冬天氣乾燥令問題加倍惡化。不少人認為皮膚痕癢只屬一時敏感，忽略了可能是濕疹先兆。濕疹與皮膚敏感症狀相似，到底如何分辨轉季皮膚痕癢屬敏感還是濕疹？以下由皮膚科專科醫生顏佩欣講解兩者分別，並分享治療方法與日常護理，幫助大家擊退皮膚問題。



攝影：歐嘉樂



踏入入秋時分，濕度及溫度明顯轉變，導致皮膚乾燥及痕癢，容易誘發各種皮膚問題。顏醫生指，皮膚敏感一般屬暫時性，經過自我護理後，多數會於一至兩星期內消退。而濕疹則可能與遺傳、環境致敏原、免疫功能失調、皮膚屏障功能缺損等有關。濕疹症狀比皮膚敏感嚴重，除了皮膚紅腫痕癢外，更會出現結痂、脫皮，甚至水泡，患處亦有機會受細菌感染而發炎。紓緩濕疹往往需要較長時間，且常有復發機會。她提醒，無論是濕疹或皮膚敏感，滋潤皮膚同時強化皮膚屏障尤其重要。

濕疹患者因皮膚失去屏障及鎖水功能，令表面的水分較易蒸發，同時無法抵擋外界刺激，細菌或致敏原等物質。正因入秋後天氣變得乾燥，突如其來的濕度轉變對濕疹皮膚造成刺激。脆弱的皮膚屏障便會因為環境變化而出現續發性皮疹、乾燥、痕癢、紅腫，甚至脫皮等情况。

新型濕疹藥膏助濕疹兒童控制病情

要擊退濕疹，顏醫生建議從治療與日常護理兩方面入手。醫生一般處方外用類固醇藥膏控制濕疹病情，較嚴重患者可能需要更進取的治療，包括紫外光燈療法、口服免疫抑制劑、口服JAK抑制劑、濕疹生物製劑注射等。對於不少患者擔心類固醇藥膏副作用，她強調，只要跟從醫生指示，一般都非常安全。她表示，但隨著醫療技術進步，新型藥膏如「外用PDE4抑制劑」，同樣帶來正面的治療作用。「此類藥膏療效顯著且副作用少，有助阻止皮膚細胞中PDE4酵素過度激活，從而抑制皮膚發炎，穩定濕疹情況。」她續指，一名求診兒童從小飽受濕疹困擾，症狀不時出現於面部與頸部。由於長期使用外用類固醇藥膏，皮膚開始變薄，繼而轉用「外用PDE4抑制劑」，控制病情成效更佳，成功減少濕疹反覆復發。

紓緩濕疹的日常護理秘訣

配合治療的同時，顏醫生提醒患者不能忽略日常護理。由於濕疹皮膚較脆弱，因此建議選用溫和無刺激性的沐浴用品。洗澡時間也不能太長，且避免水溫過熱。沐浴後應塗抹無香料等添加成分的保濕乳，保持肌膚滋潤，修補濕疹肌膚。於衣著上，以全棉或親膚的衣料材質最為合適，盡量避免羊毛或尼龍等材質的衣服，清洗衣物需選擇溫和或無刺激性的清潔劑或柔順劑。

不得不提，家居環境潛藏不少誘發致敏原，保持環境清潔有助減少濕疹復發率。顏醫生指，家居亦應避免使用地氈，以減少室內塵埃，除塵時應使用濕布或吸塵機。床上用品每星期最少清洗一次；床褥則可以吸塵器清理，減少塵蟎、動物毛髮等致敏原出現的機會。

資料由皮膚科專科醫生顏佩欣提供

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