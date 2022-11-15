凍齡｜54歲翁虹身材樣貌保養得宜　凍齡秘訣自製排毒果汁搭配運動

54歲女星翁虹曾經紅極一時，並在2007年二嫁給台灣富商劉冠廷。身為台灣媳婦的她，上月返台接任台灣優質生命協會理事一職，身材和臉蛋還是保養得宜，氣質仍有當年選亞姐的風範。



翁虹表示，自己每周都會喝3次自製排毒汁，同時戒甜點、零食，每天堅持做2小時重訓。營養師表示，翁虹的排毒汁可直接取代早餐，建議可間隔2小時後再吃一顆茶葉蛋，不但能止飢，還能補足營養素。

翁虹凍齡秘訣（按圖了解👇👇👇）

+ 5

翁虹自製排毒果汁 芹菜加上蘋果

翁虹雖然已經淡出螢光幕前，但仍常在社交媒體上發布生活照。接任台灣生命優質協會理事後，她返台探望長者、贈送獨居長者防疫物資，還一對一教導健康操，堪稱人美心善。已經54歲的她依舊保養得宜，她表示，早餐會喝一杯自製的排毒果汁，只需要芹菜加上蘋果汁即可。排毒汁每周會喝三次，能夠幫助腸道蠕動。此外，她飲食控管相當嚴格，少油、少鹽、少味精，並戒甜點、零食。

勤保養搭配運動 維持凍齡肌和好身材

而翁虹凍齡祕訣除了嚴格的飲食控管之外，每天也勤做護膚，會擦精華和面霜滋潤肌膚，同時搭配適當運動。她曾經說過：「世上沒有醜女人，只有懶女人」，所以每天堅持做2小時重訓，結束後再搭配拉筋動作，讓自己維持美麗。

相關文章：減肥｜50歲黎姿玩瑜伽平衡身心靈 5日瘦身餐單少油低糖最緊要👇👇👇

+ 7

一杯500C.C芹蘋汁僅約100大卡 隔2小時吃蛋更止飢

台灣營養師李婉萍表示，滑鼠大小分量的芹菜加上2個拳頭大小的蘋果，一起打成500C.C.果汁，如果不加糖，熱量大約100大卡，比起早餐一份蛋餅就200多卡，熱量要低而且更營養，是很適合當成早餐飲用的排毒汁。如果容易餓的人，建議2個小時後可以再吃顆茶葉蛋，補充早餐沒吃到的蛋白質；而蛋不建議跟排毒汁同時攝取的原因是，一起吃只會晚一點餓、擔心無法撐到午餐才吃。但如果是早上7點喝排毒果汁、9點吃顆蛋，至少能撐到中午而不至於太餓。

相關文章：養顔｜操勞過度導致皮膚差身材走樣？營養師分享13個凍齡抗老秘訣👇👇👇

+ 15

運動處方讓減重更有效率

此外，如果本來沒運動習慣的人，加上運動絕對會瘦，不過要等到有肌肉量後，才能做重訓。想要減重效率更高的人，建議找教練設計運動處方，針對個人狀況做設計，例如先做有氧、再做重訓、之後再有氧等，交替著做、減重效率更好；常聽到的TABATA運動，只需要4～5分鐘短暫有氧就有效果，不用花到半小時做運動。

延伸閲讀：

佩甄抗老妙招：每天運動！一天中最大熱量留給晚餐 醫：少吃這個避免召喚肥胖總司令

【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」