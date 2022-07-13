心肌梗塞｜胸悶如大石頭壓胸口！病患一年內再次阻塞機率高達20%

台灣50多歲的李先生平時患有高血壓、糖尿病等慢性疾病，穩定吃藥控制；日前工作時突然感覺胸口一陣悶痛，進而讓他想起7年前因身體不適送往急診發現是急性心肌梗塞，心臟冠狀動脈放了支架的經驗。



由於此次症狀跟上次相似，李先生心中響起了警鐘，趕緊至台灣衛生福利部嘉義醫院急診就醫，經過醫師診察確認心肌梗塞，再次接受心導管治療搶回一命。

心肌梗塞前兆有哪些？（按圖👇👇👇）

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台灣衛生福利部嘉義醫院心臟內科醫師黃英和表示，此次李先生發現阻塞的病灶是左前降支血管的中段，目前已置放血管支架治療，經過兩天休養已順利出院；而7年前左迴旋枝血管放的支架經檢查無再阻塞。

心肌梗塞常見2大症狀

黃英和指出，心肌梗塞是心臟血管的急性阻塞，像是水溝經年累月累積了許多髒東西，在完全阻塞前，血流勉強可以通過，此時病患不見得會有症狀，頂多是運動中容易喘和胸悶。一旦發生急性的血栓，造成血管完全阻塞，才會有明顯的症狀。

病人常見症狀如胸痛、胸悶像大石頭壓在胸口，嚴重的話甚至會造成惡性心律不整、心臟衰竭甚至心臟停止。而年齡、遺傳體質、吸煙、三高（高血壓、糖尿病、高血脂）等都是心肌梗塞的危險因子，民眾若有這些慢性疾病，並出現相關症狀就必須警覺，以免延誤治療時機。

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心肌梗塞病患一年內再次阻塞機率高達20%

急性心肌梗塞治療，多以心導管氣球擴張術以及置放支架為主，讓阻塞的血管立即打通，心臟血流馬上通暢，受損的心臟功能逐漸恢復。黃英和提醒，心肌梗塞後的病人，並不是放完支架就永保安康，一年內再次狹窄或阻塞機率可能高達20%。

但現在支架材質與技術進步，心臟支架再阻塞機率已下降一半以上，他也補充，更重要的是持續追蹤與服藥，包括按時服用控制血壓、血糖及血脂，以及抗血小板的藥物，預防支架再阻塞，以及日後心肌梗塞再次發作機率。

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