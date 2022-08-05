心肌梗塞｜自恃身體健康　差點命喪街路　5旬漢病發或與天氣有關

55歲陳先生是標準上班族，最近天氣炎熱，他有時會感到呼吸喘、有時胸悶，但稍稍拍拍胸脯、休息約1分鐘就有改善，所以自覺體健的他不以為意，以為只是過胖造成。不料，日前他突然喘不過氣，全身冒汗，幾近暈厥，同事急忙撥打緊急熱線。



消防車抵達現場時，陳先生已心肺功能停止，救護員以AED（自動體外心臟去顫器）電擊2次才恢復心跳呼吸。抵達醫院後，醫生判斷是急性心肌梗塞，緊急實施心導管治療並支架置放術，才終於搶回一命。

急性心肌梗塞的治療方式和預防方法（按圖了解！）

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陳先生透過醫生團隊說明才知道，原來陣陣呼吸喘、胸悶就是心絞痛，更是心肌梗塞的前兆，而長年以來的煙癮，以及平日未注意三高問題，都是傷害心血管的關鍵因素。

一般人多以為冬季天冷才容易誘發心肌梗塞，殊不知夏日汗水流失多、蒸發快，同時水與電解質補充不足，會使血液變得黏稠，可能出現冠狀動脈或腦血管堵塞，嚴重時將導致心肌梗塞或腦中風。

此外，進出冷氣房、室內外溫差大，都可能引發血栓而造成心血管阻塞。脫水現象也會加速心跳，可能引發心律不整或心臟衰竭。建議夏日在外須注意補充水分或電解質飲品，尿液顏色若為深黃色，就代表體內水分不足。

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台灣國泰醫院心血管醫生張釗監指出，心血管疾病並非老年人的專利，不少青壯年男性自恃年輕，不夠關心自己的身體，碰上小毛病不就醫、或不依循醫囑用藥，成為心血管疾病的另一大宗。

心肌梗塞是因為心臟血管的急性阻塞，就如同水溝裏長年累積了許多髒東西，在完全阻塞之前，血流都還是勉強通過的，這時候病患不見得會有症狀，頂多是運動時會有「易喘」和「胸悶」的情況。

台灣嘉義醫院心臟內科醫生黃英和表示，年齡、遺傳體質、吸煙、三高(高血壓、糖尿病、高血脂)等都是心肌梗塞的危險因子，如果有這些慢性疾病，一旦出現胸痛、像大石頭壓在胸口的胸悶感，一定要特別警覺，以免延誤治療時機。

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目前急性心肌梗塞的治療，有3種方式：

(一)藥物治療

(二)經皮穿刺冠狀動脈氣球擴張術及血管支架置放術

(三)冠狀動脈繞道手術。

但心肌梗塞發作過的病人，並不是放完支架就永保安康，1年內再次狹窄或阻塞的機率可能高達20%。儘管支架材質與技術的進步，心臟支架再阻塞的機率已經下降一半以上，但更重要的是持續追蹤與服藥，包括抗血小板藥物控制血壓、血糖及血脂的藥物，能預防支架再阻塞及日後心肌梗塞再次發作。

黃英和建議，要防範心肌梗塞有3招：

1、早期診斷早期介入治療



2、控制三高等危險因子



3、心導管術後則應注意規則服藥及定期回診



有三高的朋友應作好健康管理、戒煙，才能把血管再阻塞的風險降到最低。

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