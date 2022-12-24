冬季抑鬱｜天氣冷情緒易失調莫明抑鬱　5招激發血清素趕走壞心情

天冷除了想賴在暖呼呼的被窩內，有時也會感到莫名抑鬱，整個人提不起勁；有家庭醫學醫師表示，冬天因日照時間變短，體內血清素及褪黑激素分泌變少就可能影響情緒，對此特別分享5招可以激發血清素，趕走抑鬱壞心情。



台灣輔大醫院家庭醫學科醫師許書華在Facebook粉絲專頁《許書華醫師 陪妳寫日記》發文指出，到了冬天日照時間變短，人體內的血清素及褪黑激素分泌改變，情緒就可能受到影響；因為血清素是可讓人感覺幸福、輕鬆、專注、開朗的神經傳導激素，一旦缺乏或不足就可能有情緒低落、焦慮的狀況發生。

5招激發血清素、趕走壞心情（按圖看清👇👇👇）

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1. 足夠日曬

太陽本身是天然的抗抑鬱劑，適度的曬太陽可以提升腦部血清素，也助於抗壓。

2. 吃對食物

色胺酸是必需胺基酸的一種，主要功能是輸送到腦部成為血清素的原料。體內缺乏色胺酸容易有睡眠狀況，還有焦慮、抑鬱、煩悶等。因此，建議可以攝取富含色胺酸食物，像是納豆、牛奶、乳酪、核桃、腰果、香蕉、燕麥等，都是不錯補充色胺酸的來源。

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3. 適度安排生活

放假時多到室外走走，不管是散步或運動都是很好的活動，也可以跟朋友相聚，吃美食、拍網美照，不要將自己困在低落情緒中。

4. 睡前寫快樂日記

寫日記是讓身心健康的方法之一。可以記錄「快樂」的事情，當你在分析快樂時，大腦分泌更多血清素，而血清素既有助於睡眠，又能改善負面的情緒，而轉為快樂及正面。

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5. 保暖機制

入冬天氣冷，一旦天冷就想要窩在被窩，不想動，容易生病，影響情緒。要注意保持身體的溫暖，維持身體機能。

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【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

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