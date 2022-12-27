暴食症｜70%患者出現情緒障礙！4大跡象自我檢測暴飲暴食問題

暴食症是最常見的飲食失調症，影響全球0.6到2.3%的人。根據統計，暴食症的發生頻率是神經性厭食症的2到3倍，一些證據表明病例正在上升。然而，儘管暴食症很普遍，但許多人仍然不知道它的存在。事實上，許多暴食症患者甚至沒有意識到自己患病，這代表他們直到30多歲或40多歲才得到診斷。



暴食症與偶爾暴飲暴食或情緒化飲食的主要差異，在於進食時失控的感覺，或者暴食的狀況已嚴重干擾日常生活。

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暴食症的其他跡象包括：

- 吃到感覺不舒服的飽脹感

- 即使不餓也吃下大量食物

- 吃得比平常快

- 進食後感到厭惡、情緒低落或內疚



在適當的協助下，通常可以在嚴重問題出現之前診斷出暴食症。儘早發現很重要，因為暴食症會導致一系列健康問題，如肥胖、第2型糖尿病和高膽固醇。

心理健康問題也很常見，高達70%的暴食症患者出現情緒障礙，如抑鬱症或焦慮症。暴食症會對一個人的日常生活產生重大影響，包含在學校的表現較差、就業率較低。

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暴食症的治療方法

大眾對於暴食症的認識需要提升，因為它是一種高度可治療的疾病。大多數人都會被推薦心理治療，比如「認知行為療法」（CBT），這可以幫助他們了解引發暴飲暴食的因素，也能幫助他們學習更健康的飲食習慣和應對機制，心理治療在幫助人們停止暴飲暴食和改善其他心理健康症狀方面都非常有效。

目前已發現藥物治療（如抗抑鬱藥）有助於減少暴飲暴食，然而，藥物具有不良反應的風險，如頭痛、失眠、噁心和疲勞，因此一般而言，會優先推薦心理治療。

雖然暴食症經常有多重因素在發揮作用，但症狀通常是由負面事件、情緒或生理觸發因素（如饑餓）所引起的。暴食症患者會發現更難調節自己的情緒，這可能導致情緒低落和暴飲暴食的惡性循環。

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暴飲暴食問題的應對策略

有些跡象顯示你可能出現暴飲暴食的問題，包括飲食行為的改變，例如購買大量食物或即使不餓也吃東西，以及花大量時間思考食物。暴飲暴食是一種不舒服的經歷，人們也經常對自己的症狀感到害怕、羞恥或內疚，因此特別難以談論這些經歷。

如果你認為自己可能有暴飲暴食的問題，請儘快就醫，以便讓醫師提供適當的協助。雖然這可能會令人卻步，但提前準備會有所幫助，考慮一下你可能會說什麼，你擔心什麼以及你有什麼問題。

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如果你認識可能有暴飲暴食問題的人，與他們就你的擔憂進行誠實、非評判性的對話，嘗試去了解他們可能陷入困境的原因，並鼓勵他們尋求協助。

暴食症目前仍然是一種經常被忽視且治療不足的疾病，提高暴食症的認識將對那些受影響的人發揮正面作用，不僅減少恥辱感與污名化，也能鼓勵他們尋求治療。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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