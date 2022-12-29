早期乳癌都存復發風險 醫生列其中三大因素不容忽視

乳癌長期位列本港女性常見癌症第一，大眾對此病的認知亦逐漸增加。從本港數據顯示，大部份確診女性都在早期發現，而且越早發現，其存活率也相對較高。有患者在懷孕後，發現乳房有腫塊，初時以為脹奶所致。不過，直至生產後，其左胸的腫塊越趨明顯，逐去求診才發現罹患荷爾蒙受體陽性乳癌，使她情緒大受打擊。



楊小姐早前確診乳癌，形容心情極度低落

患者產後確診乳癌：地獄般難受

楊小姐早前生產後，發現左胸旁明顯有粒波子般大小的腫塊。經檢查後，被診斷患有荷爾蒙受體陽性乳癌，她形容心情極度低落：「好似跌咗落地獄咁」。她其後收拾心情，除了在完成手術及化療後服用荷爾蒙藥物治療，她亦有合併服用標靶藥物CDK4/6抑制劑治療達一年左右。

據醫管局數據顯示，有84.5%患者在確診時屬於早期階段（第一、二及三期），而且她們的五年相對存活率平均達九成。因此，除了需要治療癌症外，減低復發風險、康復過程及後的生活素質也十分重要。

手術切除治療早期乳癌

臨床腫瘤科專科醫生顏繼昌教授指出，手術切除是治療早期乳癌的關鍵元素，一旦患者的腫瘤較大，或淋巴結受影響，便可能需要先進行術前藥物治療，目的是縮小腫瘤後再進行手術切除。相反，若患者腫瘤較小，而且淋巴結沒有受影響，可以直接進行手術切除。兩者術後都需要因應病情，接受相應的輔助治療，包括：電療、荷爾蒙藥物治療，化療等。

其中三大復發因素不容忽視

不過，不少患者會懷疑術後輔助治療的必要性。顏繼昌教授指出，患者對早期乳癌的復發風險存在迷思。但他提醒，現時有研究發現，其中三大關鍵因素：淋巴結數量、腫瘤體積及腫瘤級別，是診斷乳癌患者復發風險的指標之一。他解釋，倘若患者有四粒或以上淋巴結陽性；或者有一至三粒淋巴結陽性，腫瘤級別第三級或腫瘤體積大≥5厘米（符合其中一個條件），便屬於高風險復發。

合併使用CDK4/6抑制劑減復發

目前，有研究顯示，使用CDK4/6抑制劑合併荷爾蒙治療，可輔助使用在早期荷爾蒙受體陽性、HER受體陰性乳癌，減少33.6%復發風險。除了藥物輔助治療外，體重管理也十分重要。顏教授指出，乳癌患者經過治療後，體重增加的情況十分常見，會容易引致糖尿病、血壓高，心臟病等。他建議患者，即使康復後，需要均衡飲食，多運動，以提升免疫力。