急性骨髓性白血病進展快治療難 基因檢測、標靶治療增用藥彈性

急性骨髓性白血病（AML）屬於罕見的血癌，病情有機會在確診後急轉直下，如果沒有盡早治療，患者或因此失去性命。這個以往只能依靠化療應對的癌症，近年可說是開闢了新的道路，憑著基因檢測及標靶治療的進步，假如帶有相關基因突變，便可透過標靶藥物應對，甚至可以配合化療，進一步增強療效，對於年紀較大的患者來說，無疑是較理想的選項。



迅速用藥 阻病情惡化

隨著醫學界對AML的認識加深，了解到其發病與某些基因突變有關，一旦發現這些基因突變，便可透過對應的標靶藥物治療。

AML是骨髓的幹細胞不正常增生引起的癌病，血液及血液腫瘤科專科趙健華醫生指出，年紀越大，風險無疑較高，另外曾接受過電療、化療或經常接觸石油化工產品、或少部份帶有先天性基因突變的人，患病機會也會有所增加。

趙醫生稱，儘管患者會有貧血、皮下出血及發燒等病徵，惟這種血癌可以急速惡化，如果沒有適當治療，可以在幾日、甚至幾星期內致命。他曾遇過一名懷孕婦女在確診AML的十天內，白血球水平急速上升，導致血管被堵塞而斃命，但如能在確診後果斷用藥，將有助抑制病情惡化，減低死亡率。

82歲的張伯伯（化名）原本計劃今年8月去澳洲探望子女，怎料出發前一星期，驗身報告指他的白血球水平甚低，再抽骨髓化驗下，發現他原來患上了急性骨髓性白血病。他原本打算前往澳洲後再考慮治療，然而醫生警告這種癌症可以進展急速，內出血風險極高，勸喻他盡早開展治療，否則或有性命危險。最終，他也聽從指示，在確診當日迅速用藥應對，避免病情一發不可收拾。

血液及血液腫瘤科專科趙健華醫生指出，急性骨髓性白血病（AML）可以急速惡化，如果沒有盡早治療，患者或因此失去性命。

標靶藥物 治療個人化

「AML可以在短時間內奪取患者的性命，故此斷症要快，出手也要快，部份人接受過適當治療，是可以治療得好。」趙醫生說，隨著醫學界對AML的認識加深，了解到其發病與某些基因突變有關，例如BLC-2、FLT-3及IDH1/2等，如果發現這些基因突變，便可透過對應的標靶藥物治療，成效比起傳統化療無疑更好。

趙醫生指出，化療是昔日治療AML的骨幹藥物，然而這種治療的毒性高，對於大部份年紀較大的患者來說未必適合，加上他們或伴隨心臟病、肺氣腫及其他慢性疾病，治療就更見困難，也因此過去這種血癌的死亡率較高。

不過，隨著基因檢測技術及標靶藥物面世，這種情況有所改變。趙醫生舉例， 舉例說，BCL-2抑制劑為口服標靶藥物，可以促進癌細胞凋亡；M3型、即急性早幼粒骨髓細胞性白血病患者則可以使用全反式維甲酸搭配口服砒霜藥物，用藥後大約70%至80%患者有望可以斷尾。

趙醫生提醒，治療AML有多種不同方案，各有不同成效、副作用及風險，患者應與醫生討論，並按個人身體狀況、病情、承擔能力等，選擇最適合的治療方案。

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（資料及相片由Health Connect提供）