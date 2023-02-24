臉突然浮腫是濕重還是脂肪? 中醫推介兩款湯水怯濕緩解水腫

春季到來，天氣開始潮濕，由此衍生出來的身體問題接踵而來。尤其是女士們最害怕的水腫，早上一起床竟發現自己「大了一個碼」，那種感受未經歷過是不會懂的。常常會問究竟是不是變胖？



註冊中醫譚子君醫師指，若果一早起床覺得自己比昨天變胖了很多，其實好可能只是水腫。而水腫的成因有很多，環境潮濕誘發的浮腫稱之為「水濕困脾浮腫」，因外在濕邪侵入人體，困住脾氣，使其不得上升。香港的春季潮濕多雨，容易被濕氣入侵體內；而且大多港人平時飲食不節制，經常進食生冷食物、喝凍飲，這些都有可能使脾臟積累濕氣，失去正常功能，引致水濕積聚留體內，演變為水腫。

濕重身體變腫，困倦胸悶泛惡

患者通常會面部腫脹或肢體浮腫，發病緩慢而病程較長，腫勢大多會由四肢而起，腹部、下肢亦會出現明顯浮腫，同時感到身重困倦，胸悶泛惡，同時變得口淡。

譚子君醫師建議，若想治療水濕困脾浮腫，要先治以溫化水濕、通陽利水法。都市人因為長期留在冷氣房導致汗水揮發不出來而令多餘體液積於體內造成水腫，最簡單的方法就是曬太陽及多做運動。

5種方法改善濕重

1. 避免長期留在冷氣地方



2. 睡前20分鐘可以熱水浸腳20分鐘



3. 避免熬夜



4. 白天/有太陽時多活動（避免於中午時段）



5. 盡量保持屋內乾爽及通風，避免室內晾衫



醫師稱亦可透過兩款湯茶助緩解水腫濕重等問題：

健脾祛濕茶



功效：生薏米利水消腫，熟薏米健脾平和，茯苓益脾胃，黨參健脾益肺。龍眼肉益心脾安神補氣血

材料：生熟薏米各20克，茯苓15克，黨參15克，龍眼肉6-8粒

做法:

1.將生熟薏米洗淨及浸水1小時備用。

2.將所有材料加入煲中，再加8-10碗水，大火煲滾後轉小火，煲1小時即可享用。

祛濕四神湯



功效：補脾祛濕、補中益氣

材料：生熟薏米各20克，芡實20克，蓮子40克，山藥20克，茯苓20克，豬肉250克，米酒2湯匙

做法:

1.將生熟薏米、芡實、蓮子洗淨及浸水1小時備用。

2.豬肉先以凍水氽水10分鐘

3.將生熟薏米、芡實、蓮子、山藥、茯苓、米酒加入煲中加10-12碗水，以小火煲1小時

4. 然後加入豬肉再用小火煲40分鐘，加入適量食鹽調味即可享用。