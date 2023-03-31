護膚｜提防風癩突襲生疹極痕！祛風止癢三大養生筆記兼戒口清單！

春日漸濃，溫度漸漸上升，下雨颳風的時候的增多，皮膚突然長出一塊塊白色或淡紅色的丘疹，而且痕癢無比，過幾天會自行散去，然而又會再次復發，不少人以為是濕疹發作的跡象，其實是另一種過敏性皮膚病在作怪—蕁麻疹，俗稱風癩。在中醫的角度急性的風癩與風邪的侵襲有莫大的關係，當人體虛弱例如氣血不足或脾胃虛弱，就會容易讓風邪入侵體內，如何祛風止癢是中醫改善病情的主要治理要點，而平日也要留心個人的飲食習慣是否也是容易誘發風癩的陷阱。



西醫角度看風癩

在由中醫角度了解風癩之前，可以先從西醫角度看風癩到底是怎樣的一回事。風癩有一個正式學名為蕁麻疹，是一種與過敏有關的皮膚疾病，病發的時候患會在身上任何位置突然長出不同形狀大小的凸起皮疹，有些會紅腫痕癢，有些則只會腫起卻不泛紅痕癢。外國曾有相關研究指出全球約二成人口曾患有風癩，而女性患者比男性多倍，不過風癩並非是一種皮膚傳染病，其實是一種由不同因素引起的皮膚過敏反應，一般來說會病情很快就減退，但又會突然復發，正因為它的病情來去無蹤，往往會令患者感到十分頭痛。

風癩種類

在西醫學的角度上來說，風癩是表皮下的肥大細胞受了刺激而釋放出組織胺，導致皮膚出現腫起而平滑的膨疹，並且主要分為急性以及慢性：

急性蕁麻疹：如果突然引發一次性的風癩就是就急性蕁麻疹，而引致急性蕁麻疹的因素比較複離，感冒、食物、藥物、氣溫變化、環境污染等等都是原因之一，而人們的活動及環境，進食的食物，接觸的物件繁多，要從眾多因素找出引致風癩的過敏原亦有一定的難度。不過急性蕁麻疹正常會在數天內自行消退，一般來說對身體不會造成損害。

容易誘發蕁麻疹的過敏原：

食物：雞蛋、牛奶、堅果、蝦、貝殼類海產

藥物：抗生素、亞士匹靈、非類固醇消醇消炎藥物

感染：細菌感染、腸胃炎、感冒

動物昆蟲：寵物毛髮皮屑、蜜蜂針刺、蟲咬

氣溫變化：冷熱溫度突變

環境污染：化學物質接觸如粉塵、甲醛



另外，如果反復發作時間超過了六週就會是慢性蕁麻疹，病情可以反復發作至長達數年，為患者的生活帶來相當大的麻煩及困擾。慢性蕁麻疹及發作的原因比急性更難去找出源頭，因為有機會是由一些系統性疾病例如自體免疫疾病，甲狀腺疾病，過敏體質，荷爾蒙失調，甚至惡性腫瘤也有機會引起。

還有其他比較罕見的蕁麻疹種類：

．日光性蕁麻疹：一旦受陽光照射會引發皮膚紅腫及出疹

．皮膚劃紋症：用外物碰到及摩擦皮膚時會出現腫脹痕癢

．冷激性蕁麻疹：任何吏如其來的風，冷水會引發出疹及痕癢

．膽素型蕁麻疹：當受熱，情緒緊張，甚至進食熱食抑或在運動後的時候引致體升高，剌激體溫調節中樞而引致過敏

．水源性蕁麻疹：因為接觸水而引發蕁麻疹



風癩症狀

．膨疹：當出現蕁麻疹的時候，最常見是身體不同的地方會出現大小不一的小腫塊，有些會是紅腫，有些會只凸起腫出，而通常見於手臂 腿部 以及臉部，不過通常一發作就會約數天內消退，來得快又去得快。

．痕癢：膨疹與濕疹一樣在患處有機會會造成極度痕癢，特別在晚上的時候最為痕癢。不過與濕疹不同的是它並不會造成皮膚發乾產生皮屑。

．血管性水腫：於皮膚比較薄的出現異常的腫脹，例如嘴唇，眼皮等地方會變得腫大，嚴重更可造成咽喉腫脹甚至呼吸困難，不過血管性水腫的症狀並不常見，如有出現此症狀已需要盡快求醫。

風癩與濕疹要識分

濕疹以及風癩兩者都是與過敏有關的疾病，不過兩者發作的地方以及病徵還是有所不同：

．風癩是一種即時性的過敏反應，一接觸到相關的致敏原就會在短時間內出現病症，而濕疹通常會在碰觸致敏原後的某段時間才會漸漸出現相關病症

．濕疹出疹的地方在表皮層，而且皮疹形狀對稱，及作的時機通常冬季極乾燥，以及在轉季的時候；風癩則在真皮層出疹，因為風癩是表皮下的肥大細胞受了刺激而釋放出組織胺，導致皮膚出現腫起而平滑的膨疹，並沒有特別會出現發作的時間，不過踏入春天的季節溫差較大，而且環境致敏原增多例如花粉，霉菌等等，就會使風癩發作機率增加。

．濕疹與風癩都會在出疹的地方感到痕癢，不過風癩腫處大小不一，與正常皮膚會明顯的界線，而且會泛紅但不會脫屑，相反濕疹患處會變得乾燥而且會產生脫屑，抓痕的時候甚至會出滲出組織液而令皮膚角質層增厚而變得粗糙。

．濕疹與風癩都不會傳染其他人，然而濕疹會有機會遺傳給下一代，兩者發病的年齡層不論小孩成人都會有機會發作，不過濕疹發病年齡更早，幾個月大的小寶寶就已經會長紅疹。

中醫角度看風癩

在中醫的角度風癩與風邪入侵有關，中醫病理理論中，有外感六邪，分別是風邪、寒邪、暑邪、濕邪、燥邪、火邪。其中風邪是百病之長，意指為眾多疾病形成的起源，而風邪的特點是發病急速，變化多端，而且病發位置四處遊走，而由於春天天氣潮濕且會颳風下雨，將致敏原散播至不同地方，所以皮膚病在春天就會變得常復發。體虛時候，當人流汗會將皮膚腠理張開，當風吹及環境變化就容易讓風邪有機可乘入侵人體，而中醫將風癩病發的原因分為以下數種類型：

．風寒束表：體虛一旦遇寒冷例如溫度驟降，愛吃生冷食物，抑或經常久坐於冷氣房，遇風邪就會形成風寒型，風癩皮疹會呈淡紅，白色抑或接近皮膚顏色，並以身體暴露於空氣中的部位出疹程度最為嚴重，遇冷就會加劇病情。



．外感風熱：風熱型患者由於溫熱疫毒之氣造成臟腑陰陽失調，皮疹會偏粉紅色，而且膨疹腫脹範圍大。



．脾胃濕熱：當進食了刺激性食物或由於食物中致敏原引發，而本身濕重在體內堆積，風邪亦因濕氣重無法宣洩而滯留於皮膚下而發作，皮疹顏色泛紅而會痕癢，形狀嚴重時會一大片腫起如雲狀。



．氣血不足：由於本身體質虛弱，氣血不足就會容易受風邪影響，而且風癩亦會容易經常病發，皮疹顏色接近皮膚顏色。



．衝任不調：與情緒壓力導致的內分泌失調有關，同時亦多發生於月經前，而皮疹出現的地方多集中於下腹及腰部的位置。



．血虛風燥：由於血氣不足而無法滋養身體引起皮膚乾痕，加上血虛生熱成風邪就會誘發風癩，皮疹亦容易反復發作，長期熬夜，過勞人士亦容易有血虛風燥的體質。



祛風止癢三大重點

風寒、風熱、脾胃濕熱型的風癩是屬於急性的風癩，所以中醫的調理會常以疏風解表，驅寒，清熱，解濕止癢為主要目的，而一些因先天體質有關例如氣血不足、衝任不調、血虛風燥等類型則會主力以祛風養血方式調理。而不論急性還是慢性的風癩，想要從根源改善問題，平日應由茶飲，湯水，穴位按摩以及改善生活習慣做起。

一．養生茶飲推介

👍疏風解表功效👍

適合人士：針對外感風熱型風癩

疏風茶

防風3g 陳皮2g香薷1g綠茶5g 荊芥1.5g

功效：疏風解表，改善外感風寒，四肢無力的問題



👍驅寒功效👍

適合人士：針對風寒束表型風癩

Ozen生活館 薑絲茶 $70

豐薑味適中，辣中帶甜，順口不泛酸



Ozen 生活館 黑糖薑母 $70

真材實料，加入薑末而非辣粉滋潤熬煮，以黑糖、薑母為主要成份。



👍清熱化濕功效👍

適合人士：針對脾胃濕熱型風癩

尚膳房 清熱降火茶（自煮裝 1 包—2人份量/包） $50

清熱降火茶材料有土銀花、金銀花、菊花、白茅根等等，有助清熱解毒以及平肝去濕。



👍調理氣血功效👍

適合人士：針對氣血不足型風癩

養生一族-彩花茶系列-氣血茶 (1包10袋) $38

養生一族氣血茶適合血氣不足、經痛人仕，有助補中益氣、養血安神、理氣解郁、調經止痛。



二．養生湯水推介

👍疏風解表功效👍

適合人士：針對外感風熱型風癩

中港藥業－驅頭風止頭痛湯(2人份量) $65

驅頭風止頭痛湯，有效去頭風，止頭痛，減低頭痛機會。適合寒底人仕飲用。



👍驅寒功效👍

適合人士：針對風寒束表型風癩

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👍清熱化濕功效👍

適合人士：針對脾胃濕熱型風癩

中港藥業－清熱滋陰生津湯(2人份量) $65

清熱滋陰生津湯，具有養陰生津、潤肺止咳、清心除煩、滋陰清熱、養胃生津、消虛火的功效，特別適合經常捱夜人士飲用。



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👍調理氣血功效👍

適合人士：針對氣血不足型風癩

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三．肌膚止癢小法寶

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．以溫和配方製成，適合於乾燥、發癢、敏感和濕疹皮膚，徹底清潔、滋潤和滋養皮膚，蘊含乳木果油 (Shea Butter) 保濕成份，低敏配方不含香料、類固醇、以及防腐劑，不刺激皮膚。



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彩豐行 有機濕疹膏13g $37.9

