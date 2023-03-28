香港小童群益會曾於二零二一年進行了一項名為「兒童快樂調查 2021：希望感與快樂」的調查，以了解本地兒童的快樂指數，而調查發現香港兒童的快樂程度有所下降，甚至對前景失去信心。面對現今變幻莫測的世界，擁有情緒管理的能力不是單靠一顆智力發達的頭腦能做到，不快樂的心境就無法擁有幸福人生，那家長可以怎樣從小培養兒童情緒管理力，讓孩子不論在順境還是逆境都能對未來人生充滿希望，奮鬥到底？



電子奶嘴令不懂孩子情緒求救？

電子產品愈來愈普及，而且小孩從小就接觸手機、平板電腦、電視等等，有些家長更在寶寶還在嬰兒時期就讓孩子抱著大屏幕看不停，除了認為可以幫助早日學習更多知識，更可以在孩子哭鬧的時候用作安撫情緒的道具，然而長期過量進行這種靜態的觀看屏幕的活動，卻會損害孩子身心發展的健康，因為兒童的發展主要是與外界以及與他人互動來達成，單向被動式接收電子產品的刺激及娛樂會導致專注力不足，妨礙語言發展，以及影響了社交及溝通能力，長期下來，如果情緒出現問題，只會透過電子屏幕後的世界逃避問題，就不懂得透過健康的方式表達以及疏理感受，容易產生情緒障礙的問題。

電子奶嘴對兒童發展有什麼壞處？ ．影響視力發展

．影響骨骼發展

．阻礙語言發展

．影響專注力

．習得不良行為

什麼是EQ？為何比IQ重要？

EQ稱為情緒商數，它指的是人的情緒智力的程度，而情緒智力不單是一種與自我控制情緒有關的能力，更牽涉了自我意識，自我情緒管理、社交能力及關係管理的範疇。而外國有研究認為情緒不是心情的呈現，而是大腦與心的互動的一系列產物，並深深影響着人的整個人生。不同的研究學者對於情緒商數的解讀都建立出獨有的框架，並以美國心理學家丹尼爾．高曼的情緒智力定義更廣為人知，以及應用至全球企業職場研究：

自我意識



能察覺情緒並可以監控情緒變化，透過對內心的情緒有足夠的把握性可以更理解自身的優缺點，價值觀及相關目標，並準確下決定

自我管理



建立於對自身意識察覺力，具自我管理情緒，並控制情緒避免失控的能力，當負面情緒例如悲傷，緊張，痛苦等情緒來臨時懂得自我安慰並於短時間可以走出情緒的波動。

自我激勵



自我激勵指的是因為某一個目標而指揮情緒的能力，尼爾．高曼認為這一個能力透過情緒控制而實現自我激勵，從而積極熱情的投入而取得成功。

移情



情緒智力中的一種重要能力，它是一種關於人際關係的能力，具移情能力可以透過社交信號感受到別人的需求與慾望，理解他人的情緒從而達至有效率的溝通。

處理人際關係



處理人際關係是一種社交技能，透過與他人良好的交流及溝通能培養和諧人際關係，並提升一個人的受社會歡迎程度，領導能力，凝聚力以及團隊協調力。

EQ的能力往往就是決定性的因素

而EQ比IQ重要的原因在於IQ是管理知識的能力，而EQ更是管理自己與他人以至社會關係的能力，想要擁有傑出的職場成就，在彼此擁有旗鼓相當的知識技能的時候，EQ的能力往往就是決定性的因素。

高EQ孩子在人生的優勢

外國有研究指出擁有高EQ的小孩有更好的前景及機會，不論小至用心做功課，還是大至公司的職場決策一個人要取得成功，對於目標的專注力是否足夠最為關鍵，丹尼爾．高曼認為專注力與情緒有關鍵性的影響，他認為現今社會是一個史上最令成人及小孩分心的環境，各種電子產品出現以及社交媒體興起使人的專注力愈來愈低，而專注力越集中，對於事情的表現及達成度就越高。他認為專注力是情緒的一部份，因為情緒的自我覺察就是講求對自身的專注，同理心就是對他人的專注，情緒教育就是教小孩子如何將分心的狀態帶回目前正在進行的事上，這種教育會強化平衡壓力情緒的腦部迴路的連結，而同一個迴路亦是腦部專注力的位置，所以丹尼爾．高曼認為情緒管理的下一個階段的延伸就是訓練人的專注力，從而提升學習能力及人生成就。

．具更高度的專注力

．更能擺脫及解決負面情緒，壓力以及焦慮

．具更佳解決問題的能力

．清楚自身的優缺點

．樂於接受新挑戰，面對挫折可以化危為機

．透過人際關係創造更多人生機遇

．具有影響及說服他人的感召力及領導力

．具有團隊協調能力



兒童情緒發展里程表

有台灣醫師指出小孩子在二至三歲的時候情緒控制能力會突然變差，經常會有情緒失控的情況以及反應過激的時候，事實上不是小孩不乖，而是種正常的心理發展的過程之一，因為這個時候的小孩子在找尋生理動作的獨立，而且什麼都希望嘗試，並渴求他人的關心及注意。 小孩子往往未有完全成熟的邏輯觀念，所以那些成人看起來野蠻無理的行為只是由於孩子不懂如何正確表達自我需求及感覺。

年齡／情緒發展:

0-5週：驚訝、厭惡、滿足

6-8週：開心

3-4個月：生氣

8-9個月：悲傷、害怕

1-1歲半：害羞

2歲： 驕傲

3-4歲：妒忌、罪惡

5-6歲：擔心、自信、謙虛



培養兒童情緒管理力三大步驟

根據外國的研究發現，有父母指導情緒的孩子抗壓力較強，專注力以及自控力亦較高，而孩子在嬰兒時候已經開始發展，所以由小開始培養兒童情緒管理力對發展高EQ的情緒智力有莫大益處。不過培養兒童情緒管理力，就要從以下三大步驟做起：

一． 辨認情緒

家長可以教導孩子認識基本的情緒，例如喜悅，恐懼，厭惡，悲傷，憤怒等，透過說故事可以向小孩描述故事角色的感受及情緒，並可以再進一步邀請孩子代入角色以分享在某種情緒下的感受是什麼。除此之外，家亦可以準備情緒詞彙，並以顏色及圖像製成卡片來教導孩子不同情緒的用詞意思及分別。當孩子知道內心的感受有哪些分別，就擁有自我情緒覺察的能力。

辨認情緒玩具推介



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嬰兒在6個月以前視力尚未發展完全，有的媽咪會拿「黑白卡」來刺激寶寶視覺發展，然而除了黑白卡，多與寶寶互動，善用更多小玩具，效果會更好！全套共有48張黑白和彩色卡, 不同圖案, 大卡片設計視覺更廣，豐富的外界感官刺激, 有助健全視覺神經, 有助早期智力發展。



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二．適當表達情緒

當孩子對情緒有基本的了解，就可以教導孩子如何表達情緒，透過說故事方式孩子可以投入自身的情緒到角色身上，而角色扮演的遊戲可以讓孩子在遊戲之中表達當中的丑色的感受及自身的經驗，家長可以透過詢問孩子的感受同時亦要接納孩子表達的情緒。另外畫圖畫及做手工也是讓孩子表達情緒的好方法，透過圖畫及做手工來以創意方式表達內心感受亦有助紓緩情緒。當孩子鬧脾氣的時候，安撫同時可以教導他去表達自己情緒，例如問孩子剛才及生的事情是否有難過及生氣的心情，因為孩子未必可以用實際表達來連結內心的情緒，教導用下次可用語言表達情緒而非一直哭叫來表達。

表達情緒玩具推介



繪畫學習套裝 (Doodle Studio) $299

這是一款非常好玩的磁鐵塗鴉畫具，附有一本20頁的塗鴉本、12張24種活動學習卡、12張72種形狀學習卡，可以學畫不同形狀、動物、物件及配對，還可以學會看時間，訓練手部小肌肉發展以及形狀辨認、自由塗鴉、指出形狀、學習物件名稱、繪圖、連線遊戲等多樣學習活動，是孩子刺激創意的好朋友。



KUMON 三角彩色蠟筆 [14色] （2歲以上）$63

三角截面容易握拿繪畫，適合手力道還不夠的幼兒學習握筆繪畫，蠟筆無味亦不掉色、高品質油性蠟筆，為國際CE安全規格通過製品。



KUMON 幼兒三角鉛筆 2B (4-6歲) [6支] $39

KUMON 幼兒三角鉛筆採用日本製原木，優良品質讓孩子可以自然又正確地掌握執筆姿勢的微寬三角鉛筆設計，分齡設計可依寶寶年齡選擇，長度及重量方便幼兒抓握。



三．自己調整情緒

孩子在四歲左右就可以開始學習自我控制及調整想法，家長可以先主動幫助孩子紓緩情緒，例如讓抱着自己心愛的玩偶，及小毛巾，而同時也可以教導孩子嘗試自行放鬆心情的方法，例如深呼吸，畫畫，看書本等。家長亦可以問孩子當天發生的事情來找出孩子想法及感受，並引導孩子對事件作出不同的解讀，鼓勵孩子改變想法以及行動來學會自我反思及情緒失控以外的解決方式。

另外，設置冷靜區是當孩子情緒失控時緩和的情緒，而冷靜區作用不是用作懲罰孩子，而且幫助孩子恢復平靜心情，透過提供舒服，少刺激的小角落，擺上讓他們心情變好的東西或玩具，當孩子情緒失控時先邀請孩子到冷靜區紓緩心情，冷靜過後才跟孩子進行溝通及教導。

調整情緒玩具推介



2合1自理訓練布偶 (Wayne & Julia 2 in 1 Dress Up Doll) $209

提供多種生活自理的操作練習：有拉拉鍊、扣鈕釦及綁鞋帶等訓練，讓孩子從遊戲中學習生活技能。質料柔軟，擁抱時有舒服的觸感。適合幼兒擁抱，從而建立安全感與培養愛心，更是陪伴幼兒睡眠的好朋友。



CuriosⓇ 兒童敲擊音樂盒 （8件）＋ Rainbow Play Scarves 彩虹絲巾套裝 $338

音樂係送俾寶寶最好嘅禮物 #音樂啟蒙 0歲就可以開始! CuriosⓇ 兒童敲擊音樂盒嘅 #敲擊樂器 ，為小朋友帶黎聲音視覺、觸感探索、節奏樂等等嘅多方面體驗。一套8件嘅樂器陪伴小朋友一邊成長、一邊享受音樂！

8件兒童敲擊樂器包括

．感官雨聲筒 Rainmaker x 1 #訓練追視 、聽覺、探索軌迹重力

．沙蛋 Egg Shaker x 2 #練習抓握、搖晃發聲

．沙槌 Maraca x 2 #探索敲打

．手搖鈴鼓 Tambourinex 1 #光滑打磨、訓練手眼協調

．鈴噹棒 Bell stick x 2 #叮叮噹、感受聖誕歡樂



日本 People 水族館遊戲帳幕 $438

水族館遊戲帳幕適用6個月起至5歲，配合躺臥、爬行、坐立、站立不同成長階段，多達20種以上不同玩法，寶寶最愛的空間，360度全方位環繞「海洋動物圖案」主題的遊戲池，充分滿足寶寶的「好奇心」。遊戲超多元性，讓寶寶玩的期間更長久，是一項結合腦力及體力的玩具組合！



玩具帳篷-快樂城堡 $499

一個童話式的城堡，融合益智的尋物遊戲，促進孩子與父母的交流、溝通，激發幼兒的創造力與想像力，為孩子提供獨有的遊玩空間。兒童遊玩帳篷輕巧便攜、設置簡易、背面有一個寬敞大窗戶增添遊玩樂趣，適合室內或室外使用，輕鬆創造孩子專屬的耍樂天堂。

