春天風邪侵襲｜中醫教您五大預防感冒湯水配方＋提升免疫力茶飲！

春天是萬物生發的季節，但相對細菌病毒也潛伏在四周，加上天氣時冷時熱，時雨時晴，讓人捉摸不透。在這個風邪盛行的季節要小心惹上感冒，氣溫及濕度的變化會讓人體的調節代謝負擔加重，如果身體免疫力不足，就容易被病邪有機可乘。那麼在中醫的角度感冒是怎樣一回事？下文就會為大家介紹在中醫角度上如何以日常湯水茶飲來預防感冒，以飲食調好強健體質，以及一些預防感冒的養生小貼士。



中醫看感冒

感冒雖然四季都會出現，不過以春季最為流行，而在中醫的角度來看感冒主要分為普通感冒以及流行性感冒兩大類別：

普通感冒



中醫角度上自然界有風、寒、暑、濕、燥、火六種氣候，亦是六氣，而身體的代謝及生理活動都會隨着六氣變化而自行調息，然而六氣的反常或劇變，或是身體適應氣候的能力下降，這時候亦氣就會成為亦邪，導致人生病，特別是春天氣溫時冷時熱，形成風邪，而風邪正正就是普通感冒的元兇，因為中醫認為風邪引發的感冒與天氣溫差大，氣候突變，汗出受風，淋雨着涼等有着莫大的關聯，而風邪通常會與不同季節的時氣結合，例如春季挾熱，冬季挾寒，所以初春發生的感冒通常為風寒感冒或風熱感冒，而夏季多見於暑濕感冒。

．風熱感冒：由風熱邪氣所引發

特徵：頭痛、喉痛、出汗不暢順、發燒、鼻塞、痰液及鼻液呈黃色。

．風寒感冒：由風寒邪氣所引發，例如天氣寒冷沒有做好保暖措施抑或着涼

特徵：發燒、怕冷、頭痛、四肢關節痠痛、鼻塞、痰液及鼻液呈透明清稀狀。

．暑濕感冒：由暑濕邪氣所引發

特徵：汗少身熱、微微怕風、胸悶、腹脹欲嘔、小便顏色深、四肢沉重或疼痛、頭昏脹痛、咳嗽、痰呈白色且鼻液混濁。

中醫的角度上普通感冒分為哪幾種？ ．風熱感冒：由風熱邪氣所引發

．風寒感冒：由風寒邪氣所引發

．暑濕感冒：由暑濕邪氣所引發

流行性感冒



中醫認為流行性感冒是由於具傳染性的外邪隨着飛沫在空中傳播，如果人體免疫力不足就會被入侵而致病。而由於流行性感冒的廣泛傳染性及流行性，所以會造成社會大規模發病，而流行性感冒的病情比普通感冒嚴重，有機會引起身體其他器官的併發症。

特徵：發燒、怕冷、全身痠痛無力、咳嗽、喉痛、鼻塞、流節鼻水等等。

易患感冒的高危人士

．身體機能衰退人宜如長者，長期病患人士，因為他們的身體機能問題而使抵抗力下降

．小朋友的臟腑功能未發育完成，即中醫稱做形氣未充，所以相對成人也會易感冒

．身體虛弱特別是正氣受損，平日生活生息不定時，飲食習慣不當，缺乏充足睡眠也是閉患感冒的族群

預防感冒湯茶飲

中醫角度來看要預防感冒的話，要從飲食調養開始，並以調及補兩大養生方向出發，可以協助維持人體陰陽平衡的狀態，提升健康水平抵禦外邪入侵。而所謂的「調」是運用食材的熱溫寒涼的特性來以調回人體偏熱偏寒的問題；而「補」則以合適的食材來補養臟腑氣血陰陽，增強人體正氣。

【藿佩薄荷茶】



功效：用於夏季暑濕當令，可祛暑解表。

食材： 藿香 2 錢、佩蘭 2 錢、薄荷 1 錢。

方法：將藿香、佩蘭加水 500 毫升，煮沸約 10 分鐘，放入薄荷，焗 5 分鐘，濾去藥渣當茶飲用。

【桑菊銀花薄荷茶】



功效：有助清熱解表，用於體質偏熱人士，表現為口渴喜冷飲，面色偏紅，聲高氣粗，喜涼怕熱，大便偏於乾結，或小 便熱赤等。

食材：桑葉 2 錢、銀花 2 錢、菊花 3 錢、甘草 1 錢、薄荷 1 錢。

方法： 將以上材料洗淨後加水約 500 毫升，煮沸約 10 分鐘，放入薄荷，焗 5 分鐘，濾去藥渣當茶飲用。

【黃芪當歸豬肉湯】



功效：有補益氣血作用，適合血虛體質容易患感冒者， 表現為常頭暈、目澀、疲倦、面色萎黃、舌淡等。本方。

食材：豬瘦肉 12 兩、當歸 3 錢、黃芪 5 錢、枸杞子 4 錢、紅棗去核 6 枚、生薑 3 片，鹽少許。

方法：將瘦肉切塊後用水洗淨，也將 藥材洗淨，同放入鍋內，以適量冷水浸泡半小時；然後將全部材料放入瓦煲 內，加清水 12 碗，用大火煮沸後，改用小火慢煲 3 小時，即可飲用。

【生薑荊芥茶】



功效：用於體質偏寒者，常表現為喜熱怕冷、手足常感覺冰冷。

食材：荊芥 2 錢、紅茶 3 錢、紅糖少許、生薑汁半湯匙。

方法：用開水約 250 毫升沖泡荊芥和茶葉，焗 10 分鐘，濾去藥渣，加入薑汁、紅糖調勻即可飲用。

【生薑紫蘇葉茶】



功效：有助散寒解表，用於冬春季節風寒。

食材：生薑 3 錢 、紫蘇葉 3 錢、紅糖適量。在感冒流行期間，宜酌加板藍根 5 錢或貫眾 5 錢，可清熱解毒。

方法： 將生薑、紫蘇葉加水約 500 毫升，煮沸約 10 分鐘，濾去藥渣，加入紅糖調勻飲用。

提升免疫力由脾胃做起

中醫指的脾不單是指脾臟，更包含整個消化系統及所屬經絡，若脾胃運化失調則會引至百病叢生，除了影響消化功能，還會引發其他病變。而脾胃不單是負責消化，吸收，排出廢物的功能，它在中醫是被視為後天之本，只要保持腸胃健康，就能提升人體正氣，而正氣則代表人體的功能活動、抗病能力和康復能力，正氣充足就可以增強免疫力，抵擋感冒的侵襲。

提升免疫力健脾湯茶飲

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預防感冒的小貼士

．保持環境空氣清新有助減少家居的病菌積聚

．遠離病原，例如 :感冒流行期間避免到公共場所

．養成良好生活習慣，例如勤洗手、早睡早起、保持健康的飲食習慣

．注意天氣變化：春天乍暖還寒的時候外出謹記多添衣服

．勞逸適度：要防止過度疲勞，要有適當的休息避免過於傷神。同時亦要有適度的運動防止氣血運行不暢順