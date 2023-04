隱形都市病｜手腳冰冷容易疲倦？醫生教你甚麼是缺鐵性貧血！

其實缺鐵性貧血是隱形都市病之一,每一個人都有機會患上!

缺乏鐵質所致的貧血佔全世界貧血個案將近一半,對女性的影響通常大於男性。而在2013年的統計中,全球有將近1.2億的人口受缺鐵性貧血所影響⁽¹⁾。世界衛生組織估計,在2023年,全球有42%的五歲以下的小朋友和40%的孕婦患有缺鐵性貧血⁽²'³⁾。原來,香港紅十字會輸血服務中心曾在2017年,指全港捐血人數多達31萬人次,被暫緩捐血為6.8萬人次,其中5成人因血紅素不足無法捐血⁽⁴⁾。



到底缺鐵性貧血(英語:Iron-deficiency anemia,IDA)是甚麼?

蔡婉詩醫生解釋,貧血是指紅血球細胞數量或血液中的血紅素下降。「鐵」是組成血紅素的必須元素,當身體缺乏足夠的鐵時,就不能產生足夠的血紅素。而血紅素是紅血球內的一種物質,負責將氧氣輸送到各種組織和器官。蔡醫生補充,因此當血紅素不足時,紅血球的正常功能就會受影響,進而導致組織器官缺氧,一般症狀會包括感到疲倦、無力、呼吸急促或是運動能力下降等,有時嚴重的貧血可能會有臉色蒼白的現象⁽⁵⁾。

蔡醫生表示造成缺鐵性貧血原因有很多:飲食不均衡、鐵質吸收不良導致血紅素缺乏足夠製造原料,或是月經量過多、腸胃道內出血等;此外,實行嚴格純素飲食者,也容易因鐵質攝取不足而導致缺鐵性貧血。

缺鐵性貧血不會跟我扯上關係吧?

讀者們可能會認為,「我平常無病無痛,都有健康飲食,又沒有不良嗜好,應該不會有缺鐵性貧血問題吧?!」

的確,嚴重貧血的人士才會有明顯徵狀如時常會感到乏力,無精打彩,其他徵狀則包括頭暈、頭痛、手腳冰冷、臉色蒼白等⁽⁵⁾。

但蔡醫生表示,輕度至中度貧血人士可能只會出現非常輕微的徵狀如感到疲倦和身體虛弱,甚至察覺不到任何徵狀。病人必須通過驗血測定紅血球中血紅素平均含量,參考世界衞生組織的指引血紅素平均含量會因不同年齡、性別和身體狀況而異。

由於貧血人士的心臟必須比正常人更努力地將含氧血液運送至身體各部分,因此偶爾會出現呼吸急促和感到胸口痛的情況。部分人士更可能出現心律不正,即是心跳率或節奏異常。如長期忽視貧血問題,心律不正可能會損害心臟,或會導致心臟衰竭,而其他器官亦有機會因長期在供氧不足的情況下而受損。

若患上缺鐵性貧血,口服型鐵劑是最常見、最方便的補充劑;而注射型鐵劑適合病況較嚴重、有洗腎病患、腸胃道疾病、或腸胃道出血導致鐵質吸收效果差的患者。

想知道如何享有饕「鐵」盛宴?有些飲食小秘訣你必須知道!

蔡醫生指出,膳食鐵質可分為兩大類:血紅素鐵質和非血紅素鐵質。動物如紅肉、動物內臟尤其肝臟、魚類及海產類等含豐富鐵質,當中約有40% 是血紅素鐵質。由於血紅素鐵質不受其他藥物和食物影響,所以較容易吸收。而含豐富非血紅素鐵質植物的例子有全穀類、豆類、乾果、種子等。在蔬菜方面,西蘭花、青豆、紅菜頭、番茄等都可以補鐵。

另外,很多都市人每天早上都會喝一杯咖啡提提神,午間點一杯檸檬茶。蔡醫生提醒,原來進餐時如同時飲用含單寧酸的飲品,會阻礙身體吸收鐵質,所以要避免在餐前或餐後兩小時,飲用咖啡、檸檬茶或其他濃茶類飲品⁽²⁾。至於平常可以進食鐵補充品,同時大家亦多飲含豐富維他命C 的飲品,可以幫助身體吸收鐵質。

「鐵」定要健康!

只要大家多注意飲食種類和習慣,定期作身體檢查和驗血,應可避免鐵質不足導致缺鐵性貧血問題,詳情可以向家庭醫生咨詢意見。

蔡婉詩醫生

香港中文大學公共衛生碩士

香港醫務委員會執照(澳洲悉尼大學內外全科醫學士)

References:

⁽¹⁾Vos, T., Barber, R. M., Bell, B., Bertozzi-Villa, A., Biryukov, S., Bolliger, I., ... & Brugha, T. S. (2015). Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 301 acute and chronic diseases and injuries in 188 countries, 1990–2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013. The lancet, 386(9995), 743-800.

⁽²⁾Coad, J., & Pedley, K. (2014). Iron deficiency and iron deficiency anemia in women. Scandinavian journal of clinical and laboratory investigation, 74(sup244), 82-89.

⁽³⁾https://www.who.int/health-topics/anaemia#tab=tab_1

⁽⁴⁾https://cuclinic.hk/tc/feature-article/anemia-iron

⁽⁵⁾https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/iron-deficiency-anemia/symptoms-causes/syc-20355034