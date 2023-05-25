鼻內視鏡 纖細如絲 診斷流鼻血 成因無所遁形

相信每個人也有流鼻血經驗，有時以為是擦傷或乾燥所致，未有加以理會，其實流鼻血的成因眾多，找出原因所在，才是治療之本。檢查鼻腔，必須利用到鼻內視鏡，如今這種技術越趨先進，導管纖幼，直徑可幼細至2.6毫米，有助減低檢查時刮傷風險，對於「跳跳紮」的年幼患者最為合適。



84歲的張婆婆（化名）上月開始偶爾有流鼻血情況，直到最近一次流血不止，其家人才感事態不妙，趕緊去專科求醫。止血後，主診醫生隨即利用鼻內視鏡檢查她的鼻腔，發現左邊鼻中膈位置長了一個血泡，是導致經常流鼻血的原因，深入檢查下，發現鼻腔後生有一粒瘜肉及血管瘤，最終透過電烙，將這些潛在威脅消除。

鼻腔前庭 流血機會高

耳鼻喉科專科陳熠醫生

耳鼻喉科專科陳熠醫生指出，大部份流鼻血個案沒有明顯原因，通常鼻腔最前端軟骨包著的地方，即前庭位置，流血機會較大，例如大力撩鼻、呻鼻、撞傷以及過度乾燥也會造成出血。相對而言，小朋友較常在這個位置流血，而成年人個案，要撇除血友病、肝硬化及血小板過低等疾病因素，就較多像張婆婆般，因為鼻炎、前庭炎、良性或惡性腫瘤等位置性問題而出血。

很多人以為流鼻血是小問題，毋須太過擔心，然而經常性流鼻血，或預示著健康出了狀況。陳醫生指鼻血在短時間內能夠止住、不會復發及單邊出現，危險性相對較低，如果兩邊鼻孔同時流血，必須盡早求診。此外，不論流鼻血的「量」多與少，他亦建議及早接受診斷。

導管幼細 創傷風險低

要診斷流鼻血的原因，鼻內視鏡是既基本又準確的檢查。陳醫生指出，這種輕入侵性的檢查，透過管道前的鏡頭配搭光源，能看清楚前庭及較深入位置，診斷鼻腔至鼻竇出口，以及鼻咽狀況。除了診斷，鼻內視鏡可作為輔助工具，協助進行電烙、抽取組織及切除腫瘤等手術。

不過，在狹小的鼻孔內插入內視鏡，會否容易造成創傷呢？陳醫生說︰「現時的鼻內視鏡一般只有4毫米闊，新型內視鏡更幼細到只有2.6毫米闊，適合兒童患者使用。加上，診斷期間會為患者鼻腔噴上少量麻醉藥，目的讓鼻黏膜收縮以減低創傷風險，整體上屬於一個安全的醫療程序。」

未求診前，當然要先止鼻血，陳醫生說，較理想是將患者的頭向前傾30度。然後按壓著鼻翼位置大約十分鐘，若然之後再流血，則再按10分鐘︰「大部份流鼻血個案也是集中於前庭，即鼻翼附近位置，擠壓著這部份的血管就能止血。」他提醒，切勿將流鼻血患者的頭往後傾，否則鼻血或會倒流至咽喉。

兒童流鼻血，異物逐個捉

外來物塞入小朋友鼻孔，導致流鼻血的個案時有發生，耳鼻喉科專科陳熠醫生說，最常見的異物包括擦膠、膠紙及積木，小朋友即使鼻塞也不敢求助，直至刮傷流鼻血，甚至流出黃綠色膿液，家長才恍然大悟。數到最危險的異物，陳醫生指是手錶電池，因其含有鹼性，塞到鼻孔後會持續侵蝕鼻黏膜，直至鼻中膈被蝕穿，提醒家長切勿讓年幼接觸到這類危險品。