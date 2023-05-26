香港男性好發前列腺炎 一文解構患病成因 中醫教授預防方法！

前列腺炎是常見的男性病，在香港也不例外。據香港衛生署的數據顯示，前列腺炎是男性泌尿系統常見疾病之一，每年有數千人就醫。但大多數香港男性以為前列腺炎只是小問題，在患病多年後才積極求醫，其實已經對身體機能造成嚴重的影響！有見及此，醫師easy就請來匡信中醫專病總監何卓科醫師及顧問醫師方瑞文醫師，為大家就前列腺炎成因、治療及預防方法等各方面一一解構。



方瑞文醫師表示，前列腺炎的成因可能包括多種因素，細菌感染是前列腺炎的主要成因之一。此外，生活習慣不良，如飲食不當、缺乏運動、長時間坐等，也可能增加患上前列腺炎的風險。性生活不規律、情緒負擔過度以及缺乏個人衛生也可能導致前列腺炎的發生。另外，長時間乘車、騎馬等運動也可能增加患病風險。

心理因素亦是患病成因？

有研究表明，免疫系統的異常反應可能與前列腺炎的發生有關。此外，精神因素，如壓力和焦慮等，也可能對前列腺炎的發生有一定影響。

方醫師就分享案例指，曾經醫治一名25歲的患者顏先生，他小便間中會排出管型晶狀物，每次出現症狀，都會伴隨排小便不暢順，症狀持續1年多未有好轉。經泌尿專科醫生診斷為前列腺炎，但服用半年抗生素效果仍然不理想。

醫師團隊在瞭解發病初期及發病前期的情況，以及患者的生活習慣後發現，顏先生這個情況是前列腺結石合併前列腺炎。方醫師指，除了因為顏先生長期喜歡濕熱食物外，他自高中畢業之後，長期壓力很大，因慮成疾。針對這個狀況，醫師為他處方了清除濕熱毒的中藥，而每次覆診，醫師會同顏先生傾談，引導他正面思考，經過４個月治療，症狀基本消失；再用５個月時間減藥，最終在第９個月時確定臨床治愈。

腰椎問題竟令病情反覆！

另一位醫師，何醫師又指出，前列腺炎會與其他病症互相影響，從而令病情遲遲未能根治。何醫師分享個案指，曾有一名43歲的羅先生，患前列腺炎近6年，每每小便都會赤痛，又無法忍耐尿意，常常伴隨會陰部脹痛，病情甚至影響到他的生活及工作。多年以來，遍尋中西醫，惟病情一直反反覆覆，更令到他經常懷疑自己是否患有其它嚴重疾病，以至於近2年每晚都因擔心而夜不能寐。

主診醫師在瞭解羅先生的病情後，診斷是腎虛瘀熱引起的前列腺炎，按理服用中藥治療，應該可以很快取得效果。在醫師詳細詢問下，發現原來羅先生以往每次睇中醫，初期都有顯著效果，但每次連續治療幾個月，病情仍然反反覆覆，最終都令他失望放棄。

專病團隊仔細總結羅先生的病情及生活情況，發現導致病情反覆，有３個原因：

1. 羅先生有膝關節問題，長期走路姿勢不良而引致腰椎骨骼出問題；



2. 他需要長時間坐著工作，這會加重他的腰椎問題；



3. 過往病情反覆，很多時與他坐長途車去外地工作有關。



經討論之後，專病團隊為羅先生制定的治療方案，除了針對前列腺處方用藥，還針對他腰椎及膝關節問題進行治療、鍛煉，以及給予工作及坐長途車的保養建議。經過大約7個月的治療，病情終於達致基本穩定；之後的1年時間，我們定期跟進，修正治療和日常生活建議，為羅先生建立了適合他的運動及工作保養習慣，不但前列腺問題痊癒，就連腰椎及膝關節問題也不再困擾他。

方醫師強調，儘管前列腺炎不是一種致命的疾病，但它會給患者帶來很多不適和痛苦。因此，及早發現和治療前列腺炎非常重要。一旦出現前列腺炎的症狀，如尿頻、尿急、尿痛、射精疼痛、腰骶部或會陰部不適等，患者應該及時就醫。醫生通常會進行詳細的病史詢問和體格檢查，並可能進行前列腺的超聲波直腸檢查、尿液和前列腺液的檢查等，以確定病情的嚴重程度和治療方案，同時可排除其他可能的疾病，如前列腺癌等。

前列腺炎的主要症狀

前列腺炎的主要症狀包括尿頻、尿急、尿痛、射精疼痛、腰骶部或會陰部不適等。有些患者還可能出現尿流變弱、尿殘留等症狀。前列腺炎的症狀可能會影響患者的生活質量，甚至會影響到其工作、日常活動和性生活。

如何自我檢查？

自我檢查前列腺可以通過觸摸會陰部來感受前列腺的硬度和大小。具體方法為：先洗手，然後趴在床上，將膝蓋彎曲並分開，將手指塗上潤滑劑，然後插入肛門，輕輕觸摸前列腺。前列腺位於直腸前壁，感覺到前列腺表面光滑，質地柔軟，大小適中即為正常。如果前列腺硬度異常、大小增大或有壓痛，可能提示前列腺存在異常情況。

需要注意的是，自我檢查前列腺只是一種初步的篩查方法，不能代替醫生的診斷和治療。如果有前列腺炎的症狀，建議及時就醫，接受專業醫生的診斷和治療。

中醫如何治療和預防前列腺炎？

中醫認為，前列腺炎是由於腎氣不足、濕熱內蘊、瘀血阻滯等因素導致。因此，中醫治療前列腺炎的方法主要是通過調理腎氣、清熱解毒、活血化瘀等手段，來緩解症狀並促進康復。

中醫治療前列腺炎的方法包括中藥治療、針灸、艾灸、拔罐、推拿等。中藥治療是中醫治療前列腺炎的主要方法之一，常用的中藥有益智丸、六味地黃丸、補腎益氣湯等。這些中藥可以調理腎氣，清熱解毒，活血化瘀，緩解症狀並促進康復。此外，針灸、艾灸、拔罐和推拿等中醫手段，也能調理氣血，促進血液循環，緩解症狀。

預防復發有什麼需注意的生活習慣和飲食?

中醫強調預防疾病的重要性，預防前列腺炎也是如此。中醫認為，前列腺炎的發生與生活習慣、飲食習慣等因素有關。預防前列腺炎復發需要注意以下幾個方面的生活習慣和飲食。

1. 保持規律的生活作息



避免熬夜、過度疲勞和過度刺激，保證充足的睡眠和休息，維持身體健康。

2. 均衡營養的飲食



避免食用辛辣、刺激性食物和飲料，多吃蔬菜、水果和富含鋅、維生素E等營養物質的食物。此外，注意控制飲酒量，過量飲酒會刺激前列腺，增加復發的風險。

3. 適當運動



適當的運動可以促進血液循環，緩解前列腺炎的症狀，但長時間坐著或騎車等運動要避免。

4. 愛護生殖器官



保持個人衛生，避免使用有刺激性的洗液和化妝品，注意避免性生活不規律和過度刺激。

5. 定期體檢



定期進行前列腺體檢，及時發現前列腺炎的早期症狀，以便及早治療。

除了以上生活習慣和飲食方面的注意事項，還需要注意以下幾點：

6. 遵醫囑用藥



如果醫生開了藥，一定要按照醫囑用藥，不要隨意停藥或改變用藥方法。

7. 不要憋尿



盡量避免憋尿，及時排尿，保持尿道通暢。

8. 經常排便



保持規律的大便習慣，避免便秘，以免對前列腺產生壓迫。

9. 穿透氣性好的內褲



穿棉質或其他透氣性好的內褲，避免穿緊身內衣和褲子，以減少前列腺炎的發生。

總之，預防前列腺炎復發需要注意生活習慣和飲食方面的細節，同時遵循醫生的治療方案，定期進行體檢，及時發現問題並進行治療。

本文內容由匡信中醫專科診所提供