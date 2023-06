亞洲細胞‧DNA科研｜NMN結合靈芝孢子協同抗老 唐詩詠逆齡都靠佢

隨年紀漸長,發現身體機能大不如前,外貌日漸衰老?其中一大衰老元兇原來是體內的NAD+水平下降。有權威專家發現抗衰老秘密,透過攝取NMN增加體內NAD+水平以達致抗衰老效果。香港科學園科研發現「NMN+98%⁺破壁靈芝孢子」配方證實比其他NMN配方更為優勝!現年41歲的唐詩詠透露,現時身體健康指數維持30歲,成功逆齡的秘密原來靠每日1粒草姬NMN!



甚麼是NMN?

不論男女,25歲後人體內的NAD+水平便會逐漸下降,及至40至60歲時更會大幅減少,NAD+主宰身體多種化學作用,包括新陳代謝、DNA修復及能量製造等等,但隨著年齡增長NAD+水平不斷下降,因此各種衰老症狀便會逐漸浮現,例如:免疫力下降、體力大不如前、睡眠質素差、記憶力下降、外貌日漸衰老。

但由於NAD+的分子太大,無法直接被人體吸收,須靠攝取其前體物質NMN(β-煙醯胺單核苷酸)提升體內NAD+水平以達致抗衰老功效。

英國大學神經科Dr.推薦NMN+破壁靈芝孢子 抗衰老雙管齊下

除了NAD+下降會導致人體衰老,外來的因素,例如:污染、細菌等都會令體內產生過多自由基,令細胞氧化,加速衰老。所而要有效消除體內的自由基,便需要具備優秀抗氧化功能的物質。當中,靈芝蘊含抗氧化物–靈芝多醣體,有效啟動細胞抗氧屏障、消除有害自由基,令身體回復年輕,98%破壁率可以幫助吸收到1000倍原靈芝營養。英國大學神經科Dr. Roy 推薦「NMN+98%⁺破壁靈芝孢子」組合,指出這組合能達致內修復、外屏障的雙重抗衰老功效。

科學園科研權威證實「NMN+破壁靈芝孢子」配方進生抗衰老協同效應

草姬科學園生物科技團隊進行了為期半年的生物科研,首次針對亞洲人細胞及DNA,研究NMN結合98%⁺破壁靈芝孢子的抗衰老功效。細胞生物學博士Dr.Lai發現「NMN+98%⁺破壁靈芝孢子」的配方組合產生人體細胞抗衰老協同效應,能使88%◆亞洲人細胞因抗氧化而變得年輕,80%◆亞洲人細胞內的DNA形成保護,比其他NMN配方更為優勝。

註冊營養師:每日攝取400mg或以上NMN

註冊營養師葉俊言指出,一個成年人建議每日最好攝取400mg或以上NMN,等同進食667公斤牛肉^。但因人體比較難無法透過進食而攝取相等NMN,所以可以透過營養補充劑去攝取。但要留意市面上不同品牌的NMN劑量都不一樣,建議揀選服食1粒NMN就達建議攝取量的產品。

【草姬NMN24000+】採用「NMN+98%⁺破壁靈芝孢子」配方,NMN水平高達2.4倍■。配方當中的破壁靈芝孢子採用專利破壁技術製造,破壁率高達98%⁺,有效消除孢子壁之雜質,成功保存靈芝孢子內活性成分,啟動細胞抗氧屏障,守護身體年輕化,與NMN全方位發揮抗衰老協同效應,令延緩衰老機制更全面、更極致。【草姬NMN24000+】每粒NMN含量高達400mg,口服後 2-3分鐘迅速進入血液,30分鐘直達器官^,配以植物膠囊,更好吸收,每日服用1粒等於12款抗衰老功效。

註冊藥劑師提醒消費者 選擇NMN應考慮其包裝 會影響NMN穩定性

註冊藥劑師Rex提醒大家要注意NMN的包裝是否可以保持NMN穩定性。如果每次打開包裝(例如樽裝)會長期接觸空氣從而有機會令NMN加速氧化,影響NMN功效性,註冊藥劑師Rex推介大家選取獨立包裝確保其活性和穩定性。

唐詩詠曾為拍劇捱壞身體 身體大不如前

數年前正正是唐詩詠的搏殺期,一年內接拍多達5套劇集,因通告接通告曾試過連續4天沒睡覺!長期工作壓力下唐詩詠開始覺得身體大不如前,經常覺得易疲憊、沒精神,因此她開始服食【草姬NMN24000+】,服用【草姬NMN24000+】前,唐詩詠直言自己好容易醒,睡眠質素差,服食7天後身體已有明顯變化!

身體狀態更影響詩詠的記憶力以及集中力

唐詩詠亦自覺免疫力大有改善,以前每逢轉天氣都會頭痛不適,但服用【草姬NMN24000+】 後已很久沒有感冒,連頭痛問題都解決!唐詩詠要經常背台詞,遇上飾演專業的角色更要背很多專業用詞,很難入腦,但草姬NMN幫助她改善記憶力問題,同時提高集中力,令她面對厚厚的劇本台詞都覺得駕輕就熟!

41歲唐詩詠無懼年紀 身體指數30歲 逆齡秘密全靠每日1粒草姬NMN

現年41歲的唐詩詠坦言,年齡只是一個數字,身體健康才是最重要!近年她的身體檢查報告結果顯示,其身體健康指數維持30歲,全靠她每日服食一粒草姬NMN,幫她由頭到腳全方位逆齡抗老!

因為【草姬NMN24000+】獨有的雙重抗衰老配方–「NMN+98%⁺破壁靈芝孢子」可以做到內修復、外屏障。道理就好像護膚一樣,使用美白淡斑精華擊退黑色素,但防曬可以保護皮膚,避免再產生黑色素。NMN就像美白淡斑做好內部修復工作,而破壁靈芝孢子就好像防曬一樣,做好保護的工作。

