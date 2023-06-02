高弓足｜影響大可禍及脊骨？ 醫師揭高弓足４大特徵 附紓緩方法

「扁平足」大家聽得多，即腳掌內側的足弓位置太淺，甚至沒有足弓。註冊脊醫吳慕德表示，不少人卻相反，足弓太高，形成「高弓足」。



高弓足外觀4大特徵

1. 當站立時，從側面看腳掌內側，足弓明顯比一般人高。



2. 由上向下看，也會看到腳背拱起。



3. 患者走路的時候，由於足弓過高，腳趾會不期然地要用力抓地，久而久之便會形成「鷹爪腳趾」。



4. 從腳後方看，腳跟後的亞基里斯腱位置會向外翻，因而容易引致O型腳。



高弓足帶來的影響很多，吳慕德表示最常見的是「唔襟行、唔襟企」。「本來一個人正常行路，當腳踭著地的時候，足弓位置就會下降，作用是卸去震盪力。但高弓足患者的腳踝關節都比較僵硬，腳踭著地時足弓無法降低，便也無法達到吸震的作用，於是每走一步腳踭都像和路面直接撞擊，容易引起足底筋膜炎，以及踝關節、膝關節甚至盆骨的痛症，甚至影響至盆骨後傾，整條脊骨健康都受影響，站立或走路稍長時間都會痛。所以高弓足可以影響全身，影響範圍遠比扁平足大。」吳慕德解釋說。

紓緩高弓足影響4大措施

1. 穿較厚底的鞋，鞋底厚的同時必須帶有軟性和吸震的功能。



2. 選鞋踭略為向後翹起的鞋，有助減輕步行時腳踭和路面的撞擊力。



３. 多做紓緩運動，包括以腳趾夾毛巾，以腳掌寫A-Z以活動踝關節，走了較長路程後敷冰，用腳掌足弓位置踩著網球或高爾夫球滾動等。



４. 使用「度腳訂造」的矯型鞋墊。



吳慕德表示，「度腳訂造矯型鞋墊最大的作用，是可以根據個人的足弓情況，把腳部的壓力平均分配給整隻腳掌。要知道，每個人每日平均可能要走6,000至10,000步，如果腳掌壓力分配不平均，便會有一些特別受力的『壓力點』，當這些『壓力點』每日受壓一萬次，問題自然會逐漸浮現。若購買現成鞋墊，可能有一定幫助，但最好的效果一定是度腳訂造鞋墊。」

她補充表示，不論「高弓足」或「扁平足」，若能在12歲前發現並開始使用適當的鞋墊，再配合有醫療作用的矯型鞋，以及教導小朋友從小做適當的運動來增加關節的柔韌性，改善足弓情況的效果會比成年後才開始治療好，甚至有機會根治足弓問題。