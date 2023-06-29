預防子宮頸癌 HPV DNA檢測幫到手

相信大家對HPV病毒這個名字並不陌生，但對它的認識卻未必很深，或者覺得與自己無關。其實HPV病毒感染的情況在本港非常普遍，高風險的HPV病毒更可引致子宮頸癌。醫生建議，適齡婦女應及早接受子宮頸篩查檢測，而較新的HPV DNA檢測比傳統的子宮抹片檢查，能提升高達四成的靈敏度﹐找出子宮頸癌前病變個案。港府現時亦以HPV DNA檢測，作為30至64歲女士的主要篩查方法。



子宮頸癌個案升 27歲也中招

部分人誤以為年長的女士才有機會患子宮頸癌，但其實只要曾經有性經驗的人，不論任何年齡，均有機會中招。患者Tiffany確診子宮頸癌時只有27歲，她憶述得知自己患癌的一刻，腦袋一片空白，「我不敢相信自己有癌症，一直以為40至50歲以上的女士才有機會患子宮頸癌，『HPV』對我而言只是三個英文字母，一想到化療及電療引致的副作用，真的很害怕。」Tiffany現時仍然繼續與癌症搏鬥，她希望透過自己的經歷，鼓勵女士們盡早接受篩查，不要對婦科檢查存有恐懼，以免情況惡化，要承受治療之苦。

定期接受篩查 患癌機會大減

在香港，每12名女性便有1名HPV感染者，且以年輕女士居多。婦產科專科醫生陳嘉倫指，HPV病毒即是人類乳頭瘤病毒，感染HPV通常可以自然痊癒，但持續感染HPV則有機會造成癌前病變。他說：「幾乎所有的子宮頸癌個案，均由感染高危型HPV病毒引致。一旦HPV病毒侵襲子宮頸，形成子宮頸上皮內瘤（癌前病變），而情況未能得到控制，便會惡化成癌細胞，導致子宮頸癌。」如果能及早發現高度癌前病變，透過適當治療，把病變組織徹底清除，便可大幅減低變成子宮頸癌的機率。

(左起)羅氏診斷（香港）有限公司總經理羅子賢先生、婦產科專科醫生陳嘉倫醫生

HPV DNA檢測 提升檢查靈敏度

子宮頸癌在香港女性常見癌症中排行第七位，死亡率亦佔據第八位，近年確診個案更呈上升趨勢。有研究指，定期進行子宮頸檢查的女士，患癌風險可降低超過九成。子宮頸檢查主要有兩個方法，分別是子宮抹片檢查及HPV DNA測試，陳醫生引述研究指，HPV DNA檢測的靈敏度較子宮抹片檢查高，並可分辨出高風險HPV病毒，以及檢驗出更多高級別的病變。政府亦因應子宮頸癌的嚴重性，推出全新子宮頸癌篩查服務，30至64歲婦女會採用HPV DNA檢測作為主要篩查子宮頸癌的方法，而25至29歲的婦女則會接受子宮抹片檢查。

羅氏診斷（香港）有限公司總經理羅子賢先生。

羅氏診斷（香港）有限公司總經理羅子賢先生形容，衛生署採用具有更高靈敏度的HPV檢測作為其中一種篩查方法，是重大的進步，也是重要的一步，讓香港無數女性及其家人受益，並可採取預防措施，甚至有機會完全預防子宮頸癌，挽救更多寶貴的生命。