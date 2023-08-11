銀髮健康｜面對身體機能退化挫折不斷？醫生傳授聰明老化3大秘訣

老化除了是身體機能退化，腦力也跟著退化，跟年輕的自己相比較，不免產生挫折感。面對老化，台灣台北榮總精神部老年精神科主治醫師蔡佳芬教你如何服老，並提聰明老化3招，達到「不知老之將至」的無齡境界。



「想吃個烤粟米，牙齒鬆動，差點把假牙也弄壞。昨日忘了戴上助聽器，女兒打手機來說聚餐要出發的時間，到底是四點四十五分還是四點十五分？ LINE裡傳來的菜單，照片還可以，但怎麼字體那麼小，看不清楚炒的是牛肉還是羊肉？想著想著，翻來覆去睡不好，真不該在傍晚多喝那杯茶，半夜頻頻起來上廁所。打開燈，不知從哪冒出來一隻小強，看我使出無影腳，啪的一聲，蟑螂掛了，我卻也跌坐在浴室裡，多處瘀青，關節疼痛。唉，真的老了。」

聰明老化3秘訣（按圖看清👇👇👇）

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生理老化帶來的挫折

老化給我們帶來身體生理的改變，攝護腺（前列腺）肥大，又或是調控尿液的激素分泌變少，導致頻繁排尿，尤其夜間起來上廁所的次數更是變多。

髮禿齒搖，味覺變得遲鈍，口水分泌變少，吞嚥較為困難。耳不聰、目不明，帶來許多生活不便利，若是忘了助聽器或是老花眼鏡，就如走在渾沌中，模模糊糊。肌肉量變少，從過去腳骨軟Q，彎腰蹲下起身，輕而易舉。現在單腳站立就會搖晃不穩，穿鞋穿襪需要坐著才能完成，平衡感與柔軟度都變差了。

除了身體機能之外，腦力的退化最讓人懊惱，時常健忘，不時算錯錢，偶而坐錯車。跟年輕的自己相比較，不免產生挫折感。

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服老，接受與學習老化帶來的改變

面對老化，台灣台北榮總精神部老年精神科主治醫師蔡佳芬試著分成3點來陳述：

1. 認識老化

從科學的角度，了解年齡增長到底是怎麼一回事。雖然每個人都不同，上面的段落提到的是常見的器官老化現象。除此之外，也要明瞭老化是個漸進式的過程，例如，剛開始可能只是聽力減退，後來出現耳鳴症狀，之後逐漸需要配戴助聽器才能聽到部分聲音，也可能會進展到耳聾階段。同時，也不能只看到失落的部分，過去研究發現，人老了之後，會變得更有彈性，更有智慧。甚至有研究指出，過敏症狀會改善，感冒的機率也會下降。

2. 接受老化

明白了變老是必然的。第二個部分比較困難的是：接受它。不只是唉聲嘆氣，口頭上「認老」而已，要能打從心底「服老」。尊敬造物主所設定的天然過程，順服地接受這個事實。不逞強，不做一些能力所不能及的事，以免造成身體或是人際關係上的傷害。

3. 學習老化帶來的改變

學習老化帶來的各種改變，例如身體上的，又或者是心理上的，努力於角色的轉變，方能好好地，慢慢地，活在一個逐漸變老的過程裡。

樂觀看待生死的孫叔叔（孫越先生）曾提到：雖然人要「服老」，但可不是成天感慨自己老了什麼都做不了。「服老」是要人面對現實，找到適合自己年齡的生活方式，這樣才能活得健康愉快。「服老」是一種智慧，而不是認輸。

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人老心不老，樂以忘憂與忘齡

聰明老化第1招：保持心理年齡的年輕

聰明老化的第一步，就是在身體年齡增加的同時，保持心理年齡的年輕。心理學家發現，人怎麼看待自己，會實際影響一個人的生理機能，心理愈是覺得自己年輕，身體就會愈努力去維持在年輕的狀態，尤其是大腦退化的速度會變慢。

一項依據美國國家健康資料庫的分析結果發現，那些覺得自己比實際年齡還老的銀髮族，日後平均死亡率比覺得自己還年輕的銀髮族增加了十幾個百分點。

聰明老化第2招：樂齡，保持心情愉悅

日本知名的老年精神科醫師兼作家和田秀樹，曾提出人類從情緒開始老化的看法。主要認為管理情緒的大腦額葉，是人類身體中較早老化的部分，相較於大腦中與記憶認知能力相關的部分，或是關係到體力的肌肉等部分，都還要更早開始老化。

心靈滿足，情緒健康，可以使人健康長壽。因此，為了逆齡，我們可以採取行動，呼朋引伴，戶外旅行，讓心情愉悅開心，就是最佳的抗老對策。

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聰明老化第3招：超越老化，忘老即無齡

孔子曰：「發憤忘食，樂以忘憂，不知老之將至云爾。」這是形容一個人專心於學問，從這個過程中獲得的快樂，不但忘掉煩憂，連飯都忘記吃了，甚至也忘了自己的年齡。

其實這種方法，就是來自於心中有可以追尋寄託的目標或是興趣，可以讓人轉移對老化的注意力，達到超越的境界，忘老。這種人生樂趣的追尋，不一定只限於孔子說的讀書，範圍可以非常寬廣，有人喜愛音樂影像，有人組電單車隊環島，有人種花養草，有人樂當貓奴狗僕，有些人沉浸於藝術創作中，也有人連結於永恆的靈性世界。

尋找生命中的熱愛，人老心不老，搭配樂以忘憂，達到「不知老之將至」的無齡境界。

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