長者運動｜大學研究：睡眠少於6小時 做運動亦無法改善認知能力

為了維持身體機能，不少長者都會選擇做運動。做運動的好處有很多，過往更有不少研究發現，做運動可以改善長者的認知能力。然而，近日英國倫敦大學學院的研究人員發現，年齡約50至60歲的長者，若每天的睡眠時間不足６小時，即使經常做運動亦不能防止記憶力和思維能力下降。



這項研究中，研究小組參考了英國老齡化縱向研究（English Longitudinal Study on Ageing）中近 9,000 名 50 歲及以上人群的數據。

在研究開始時，那些身體活躍的人無論睡多久，認知功能都比不做運動的人更好。然而，這種情況在 10 年間發生了變化，50 多歲和 60 多歲的睡眠不足者，即使進行運動亦不能改善認知能力下降的問題。

現時，世界衛生組織已經將身體活動確定為維持認知功能的一種方式，但這研究反映做運動的同時還應考慮睡眠習慣，以最大限度地提高認知健康的長期利益。雖然隨著年齡增長，人的睡眠時間會減少，但研究小組補充，對於 70 歲及以上的人而言，儘管睡眠時間短，但運動對認知功能的益處仍然存在。

研究的合著者、倫敦大學學院流行病學與衛生保健研究所的斯特普托（Andrew Steptoe）教授表示：「確定能夠保護中晚年認知功能的因素非常重要，因為它們可以延長我們認知健康的年限，對於某些人來說，這些因素可以延長我們的認知健康年限。」

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長者做運動有何好處？

運動對所有年齡人士有益，對長者而言更有延緩衰老作用。以下是長者做運動的好處：

1. 增強身體機能



隨著年齡的增長，身體機能會逐漸下降，但是適當的運動可以幫助增強肌肉、加強骨骼和關節，改善心肺功能，提高身體的平衡和協調能力，減少跌倒的風險。

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2. 改善血糖和血壓



運動可以提高身體的耐糖能力，降低血糖和血壓，減少罹患糖尿病和心臟疾病的風險。

3. 促進代謝



運動可以促進代謝，增加身體能量的消耗，減少體重，改善身體的脂肪代謝和血脂水平，降低罹患肥胖和高脂血症的風險。

4. 提高心理健康



運動可以釋放身體中的內啡肽和多巴胺等神經傳遞物質，提高身心的愉悅感和幸福感，改善焦慮和抑鬱等心理問題。

5. 改善認知能力



運動亦能延緩不少腦科疾病，如腦退化症、柏金遜，減低中風風險。

6. 社交交往



長者做運動也可以增加社交交往的機會，提高社交能力，增強生活樂趣。

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4款低強度運動 長者都可以經常做！

雖然說做運動好處多，但運動種類五花八門，想必不少長者都曾有疑惑，到底什麼運動才適合自己？在這就推薦４款運動給各位長者：

1. 太極拳



太極拳強調身體的平衡和協調能力，長者在練習太極拳時可以增強身體平衡能力，減少跌倒的風險；另外，太極拳的動作柔和、緩慢，可以增加關節的靈活性，減少關節疼痛和僵硬的問題；太極拳的呼吸和動作相結合，可以增強心肺功能，提高身體的耐力和氣力；練習太極拳亦可以幫助減輕壓力和焦慮，促進身心健康。

2. 水中運動



水中運動是一種低衝擊的全身運動，對於長者而言，水中運動可以減輕身體的重量，減少對關節的負擔，減少關節疼痛和受傷的風險；增強心肺功能，提高身體的耐力和氣力；增加肌肉力量和柔軟度，同時也有助於改善身體的協調能力。

3. 散步



散步是一種十分簡單容易就可以做到的運動，對於長者而言，散步可以增強心肺功能，提高身體的耐力和氣力；散步可以增加身體平衡能力，減少跌倒的風險；增強肌肉和骨骼，同時也可以改善消化和睡眠問題；散步亦可以幫助減輕壓力和焦慮，促進身心健康。

4. 瑜伽



瑜伽是一種以呼吸和姿勢為主的運動，對於長者而言，瑜伽可以提高身體的柔軟度和靈活性，同時也有助於減少關節疼痛和僵硬的問題；瑜伽的練習可以幫助減輕壓力和焦慮，促進身心健康；提高身體平衡能力，減少跌倒的風險；瑜伽的呼吸和動作相結合，可以改善呼吸和心臟功能，提高身體的耐力和氣力；瑜伽可以幫助改善身體姿勢和協調能力，同時也有助於減少肌肉和關節疼痛的問題。

其實除了以上４款運動之外，仍有很多運動適合長者。長者在選擇運動方式時，只要根據自己的身體狀況和健康狀況，就可以選擇適合自己的運動方式，若仍然對做何種運動存有疑慮，可以先向在醫生或運動教練的取得專業意見。