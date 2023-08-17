椎間盤突出｜搬重物要注意！醫揭4肇因易忽略護腰要鍛鍊核心肌群

打個噴嚏、彎腰拿個東西，竟然瞬間閃到腰，讓人疼痛不已，行動困難。



「閃到腰」雖然只是個惱人的小毛病，痛幾天就好了，但醫師警示，閃到腰也可能是其他疾病的跡象，例如腰部椎間盤突出，或其實身體在告訴你：核心肌群不夠力！

椎間盤突出4肇因容易輕忽（按圖 👇👇👇）

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突如其來的腰部疼痛襲來，就像一道閃電擊中腰部，甚至讓人一時之間無法呼吸。台灣台中光田醫院骨科主治醫師嚴可倫表示，閃到腰雖然是個不嚴重的小病痛，但可能身體正對你發出「椎間盤突出」的警訊。他表示，椎間盤位於脊椎骨之間的避震組織，當受到反覆過度壓迫、突出壓迫到周圍神經時，就會引發腰痛與下肢疼痛等不適症狀。

4肇因容易輕忽 姿勢、搬物要注意

1. 腰椎間盤突出的警訊

閃到腰如果忽視不理會它，可能導致嚴重的後果，甚至影響日常生活品質。例如走路變得困難，彎腰、坐下和起身都成一大挑戰。而閃到腰也可能不只是單純現象，背後真正原因恐怕是腰部椎間盤突出在作怪，除了閃到腰，椎間盤問題常見的症狀還包括腰痛、腿部放射性疼痛、肌肉無力等。如果症狀嚴重，可能需要進一步的醫學評估和治療。

2. 良好姿勢、適度運動預防閃到腰

預防閃到腰，台灣嚴可倫醫師表示，重點在於保持良好姿勢和適度運動。保持正確的坐姿、站姿和睡姿有助於減輕脊椎壓力，降低腰椎間盤受傷的風險；而適度的運動如伸展、強化腰部核心肌群也能增加脊椎的支撐力，預防腰椎間盤突出。

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3. 搬重物時須注意

另外，搬重物的時候也要特別注意，建議使用雙手，保持腰背挺直，彎曲膝蓋，過程中避免扭轉腰部，儘可能減少腰椎間盤受傷的風險。

4. 紓解壓力幫助肌肉放鬆

台灣嚴可倫醫師表示，很容易被人忽略的一項因素，閃到腰與壓力管理也有關聯！他指出，壓力對身體健康的不良影響比一般人想像中大得多，包括壓力會增加肌肉緊張，以及影響免疫系統，因此，適當的壓力管理如運動、放鬆技巧、規律作息等，也能幫助減少腰椎間盤突出的風險。

平板式、棒式、橋式練核心 形成天然護腰

台灣中醫師李佳蓉則說明，閃到腰是「急性腰部肌肉性損傷」的統稱，其中包含豎脊肌群、椎間肌群拉傷、韌帶拉傷等肌肉性損傷；及椎間盤突出、小面關節發炎、腰椎滑脫等骨骼性損傷。

閃到腰受傷初期會有紅腫熱痛等發炎反應，且因為腰椎活動常常使用到多重肌肉關節，所以急性期往往會出現嚴重的疼痛，動彈不得，這時候一定要休息、固定，避免傷害擴大。臨床上可配合清熱消炎、行氣止痛、舒筋活絡的中藥，如復元活血湯、芍藥甘草湯、蘇木、延胡索、乳香、沒藥等，搭配外用藥膏如如意金黃散，先讓損傷快速緩解，再以針灸來放鬆受傷時痙攣的肌肉。

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雖然閃到腰通常過幾天就會好起來，但台灣李佳蓉醫師提醒，積極的治療很重要，不少患者認為閃到腰受傷會自己好起來，結果錯過黃金治療期，以至於疼痛延遲了數周甚至數月，留下舊傷容易反覆發作。

另外，預防勝於治療，台灣李佳蓉醫師表示，核心肌群的作用是保護、穩定腰椎，現代人久坐的生活型態往往使得核心變得無力，建議平時可以做平板式、棒式、橋式等簡單的動作來鍛鍊核心，讓核心肌群夠穩固，形成天然的護腰，保護你不會腰痛、閃到腰。

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