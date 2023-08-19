最近搶機票的活動一浪接一浪，不少人已計劃好旅行的目的地，亦有不少人因為疫情關係有相當長的一段時間未有到外地旅行，想必對如何收拾行李感到生疏，不論是長途還是短途，都希望有一個詳細的旅行物品清單，小編為大家盤點了旅行必備用品給大家參考，同時也推介一些實用的旅行背囊，讓大家出遊更加輕鬆無煩惱。



寄艙行李用品清單

個人用品類

．毛巾

．牙刷

．梳

．護膚及洗面用品



個人洗浴用品

．頭髮造型用品

．防曬用品

．衛生巾(如適用)

．風筒

．化妝品及卸妝品(如適用)

．棉花棒

．口罩

．香水

．傍身藥品如感冒藥、膠胃藥



衣物類

．襪

．內衣褲

．睡衣

．外出衣物

．外套

．拖鞋

．太陽眼鏡

．帽子

．保暖衣物

．防曬衣物

．衣物壓縮收納包



其他用品

．行李重量計

．轉插器

．膠袋

．蚊怕水

．密碼鎖

．防盜銀包

．防盜背包

．外出小包



手提行李用品清單

．銀包及證件(包括身份證、護照、簽證、旅遊地點貨幣、信用卡、提款卡等等)

．登機證

．手提電話

．頸枕

．眼罩

．耳塞

．當地電話卡

．Sim 卡針

．充電器及充電線

．水樽

．耳機

．濕紙巾

．行程資料

．旅遊當地住宿及活動預約證明



旅行必備用品推介

旅行免寄倉背包系列

[CABIN ZERO] Classic Backpack - 旅行免寄倉背包 44L (BLACK SAND)

[CABIN ZERO] Classic Backpack - 旅行免寄倉背包 44L (BLACK SAND)

．符合手提行李登機規格，不用寄倉，節省寄倉行李費

．內置OKOBAN追蹤功能 (使用方法詳情: www.okoban.com)

．適合日常及旅行時使用

．採用Air Mesh透氣肩帶和背墊，提升舒適感

．頂部和側面設有把手

．設有快速拉鍊口袋，方便拿取常用物品

．YKK拉鍊，可鎖上旅行鎖，提高防盜性

．51cm x 37cm x 20cm

．容量: 44L

．重量: 760g



[CABIN ZERO] Classic Backpack - 旅行免寄倉背包 36L (GEORGIAN KHAKI)

．符合手提行李登機規格，不用寄倉，節省寄倉行李費

．內置OKOBAN追蹤功能 (使用方法詳情: www.okoban.com)

．適合日常及旅行時使用

．採用Air Mesh透氣肩帶和背墊，提升舒適感

．頂部和側面設有把手

．設有快速拉鍊口袋，方便拿取常用物品

．YKK拉鍊，可鎖上旅行鎖，提高防盜性

．45cm x 31cm x 20cm

．容量: 36L

．重量: 700g



[CABIN ZERO] Classic Backpack - 旅行免寄倉背包 36L (ABSOLUTE BLACK)

．符合手提行李登機規格，不用寄倉，節省寄倉行李費

．內置OKOBAN追蹤功能 (使用方法詳情: www.okoban.com)

．適合日常及旅行時使用

．採用Air Mesh透氣肩帶和背墊，提升舒適感

．頂部和側面設有把手

．設有快速拉鍊口袋，方便拿取常用物品

．YKK拉鍊，可鎖上旅行鎖，提高防盜性

．45cm x 31cm x 20cm

．容量: 36L

．重量: 700g



防盜背包系列

[KORIN] FlexPack Pro - 多功能防盜背包 (黑)

．防水面料

．專利伸縮防盜鏈

．設有TSA海關鎖

．側面設USB充電插頭

．多個隔格，分類收納電腦/平板/手機等物品

．抗菌防水保溫保冷袋

．容量: 18L

．重量:1653克

．尺吋: 34cm x 18cm x 47cm



(預購) [XD Design] Bobby Hero XL Anti-theft Backpack - 城市防盜背包 (加大版)

．可上鎖式拉錬

．防割材料

．隱藏式拉鏈

．防RFID隱藏口袋

．生活防水

．USB充電

．RPET環保織物製成

．可收納17"電腦

．容量: 21.5L

．尺寸: 49cm x 32.5cm x 16.5cm



[KORIN] ClickSling Bag- 多功能防盜單肩背包 (黑)

．聚酯纖維材質，耐磨防水， 堅韌度比碳纖維高兩倍，小刀也刮不開

．防水面料

．肩帶採用磁性扣，方便使用

．袋口使用磁性鈕扣，能快速開關

．多個儲物格

．容量: 2.8L

．重量:380克

．尺吋: 32.5cm x 11cm x 17.3cm

衣物收納包系列

[Nordace] Nordace Siena Compression Packing Cube - 旅行壓縮收納包 (藍/黑)

．令你更有效利用行李箱的空間

．獨特雙拉鏈壓縮包設計，最多可把厚度由4吋壓縮至1吋

．防水布料，不怕雨水弄濕物品

．把行李於壓縮包，使你執拾行裝更輕鬆

．19公升容量，足以應付旅行及日常出門所需

．壓縮包呎吋(壓縮前) : 14cm(高) x 25cm(闊) x 20cm(深)

．壓縮包呎吋(壓縮後) : 4cm(高) x 25cm(闊) x 20cm(深)

．重量: 0.24kg

[ADD1D] Travel Set - 旅行套裝 (4件裝)

RFID阻隔防盜腰包

．RFID阻隔層

．可作腰包或掛頸包兩種使用方法

．輕盈舒適

．5個拉鍊口袋

．尺寸: 30cm x 15cm



電子用品收納包

．外層海棉墊保護

．魔術貼海棉墊分格

．小物收納格

．尺寸: 23cm x 18cm



衣物壓縮收納包

．可壓縮及節省40%空間

．兩個收納格

．可收納2-3日旅行的衣物

．尺寸: 31cm x 21cm



洗漱包

．掛鈎

．3個收納格

．防水收納格

．尺寸: 25cm x 17cm



[Nordace] Siena Wash Pouch - 旅行收納包(藍/黑)

．4個不同的層隔，可整齊收納不同物品

．掛鉤方便使用

．簡潔設計

．收納包呎吋 : 21.5cm(高) x 25cm(闊) x 8.5cm(深)

．重量: 0.16kg

