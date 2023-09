激光脫毛|MEDILASE X Candela強強聯手 打造安全高效激光脫毛體驗

隨激光脫毛技術日趨成熟,香港人對脫毛療程的要求愈來愈高,追求安全、無痛、高效的優質脫毛服務。激光脫毛品牌MEDILASE,早前假尖沙咀The ONE旗艦店舉行學術研討會,在Candela醫療團隊的專業意見下發表了首個以本地肌膚及毛髮為目標之研究,測試Candela最新755nm激光獨家技術以2毫秒脫毛的臨床反應及延後效果,對行業日後發展提供更高階指引。該研究報告更於8月3日刊登於學術期刊The PMFA Journal,其參考性不容置疑。研討會期間,由MEDILASE CEO吳啟誌分享品牌理念、Candela亞太區高級產品經理Ho Yuen向大家講解最新光學脫毛儀器GentleMax Pro Plus™的優點,現場學院代表更有機會親身感受零瑕無痛的脫毛體驗。MEDILASE連續3年成為獲Candela認授為香港PREMIUM PARTNER,強強聯手,互相交流經驗與技術,攜手實現真正零毛完美膚質,為顧客提供最優質的脫毛體驗。



(左) Candela區域高級經理Zach Chen與(右) MEDILASE CEO吳啟誌合照。

「無痛」脫毛先驅 港澳區現時唯一PREMIUM PARTNER

美國權威醫療美容設備品牌Candela擁有50多年歷史,是永久激光脫毛的先驅,設備的效能、安全性等,經臨床數據支持,獲美國FDA認證¹,作為皮膚科的能量設備領先品牌²,國際領導地位無容置疑。MEDILASE早於2013年成為首間引入「無痛」激光脫毛療程品牌,精益求精,追求NO.1的精神,獨家創新的脫毛科技、專業服務吸納龐大客群,10年間進行了超過180萬次激光脫毛療程,與及多項臨床研究的數據支援,絕對是促成合作的主因。Candela區域高級經理Zach Chen表示︰「公司信賴MEDILASE多年的專業經驗,擁有龐大的客戶群及完整的數據系統。而香港市場對新科技的接受程度很高,又與國際市場接軌,有助提供數據交流以協助新技術發展。」吳啟誌亦表示︰「Candela源自美國,MEDILASE則紮根香港,亞洲人的毛髮顏色、膚色都與西方人不同,能夠為Candela提供豐富的亞洲客戶經驗及數據,推進儀器開發、攜手合作臨床研究,為客人提供更安全、高效的脫毛服務!」

MEDILASE CEO吳啟誌於發佈會上分享品牌理念。

要做到以人為本,除了先進技術之外,療程前後的服務也是不可或缺。吳啟誌強調︰「療程前我們會安排治療師先了解客人的背景資料、身體狀況,例如會詢問有否服用某一種會引起感光反應的藥物,而療程後亦會跟進客人的脫毛進度等。我們的治療師亦必須接受專業培訓及通過考核。」以上種種貼心服務,為客人帶來全面安心又徹底的脫毛體驗。

GentleMax Pro Plus™升級效能 用最短時間獲最佳效果

坊間打著「無痛」脫毛旗號的公司愈來愈多,MEDILASE多年來依然保持領先地位,只因吳啟誌深明顧客需要︰「用最短時間,獲最佳效果。」而最佳效果,就要靠頂尖脫毛儀器,MEDILASE為全港率先引入Candela的GentleMax Pro Plus™,3大升級效能讓脫毛從此變得更徹底,經臨床醫學實證,2ms激光脈衝比較其他儀器之3ms激光脈衝於療程後1個月提高5%脫毛效果;及於療程後5個月提高9%脫毛效果³,更有效消滅幼毛髮;755nm波長針對頑固及幼細毛髮,1064nm波長針對改善毛孔⁴ 及改善膚質彈性,達至最佳嫩膚效果。要提升舒適度,達至無痛效果,不得不提MEDILASE配備Epid Cooling System™,使用Candela原廠專利Cryogen氣體冷凍技術,無需傳統敷冰抹gel,縮短療程時間,更有保護肌膚、降溫及鎮靜紓緩功效。加上全港獨有激光輔助療程Follicle Cooling,於療程後即時提供貼心免費的後續護理,為客人帶來更專業療程保障,從此輕鬆利用lunch time脫毛,最適合繁忙的香港人。

1. FDA 510(k) GentleMax Pro Plus Clearance K201111, Sep 2020

2.Proprietary Syneron Candela survey conducted by Wizer via Nielsen’s online physicians’ panel, among dermatologists, plastic surgeons and medspas, 2015.

3. Chui, Y.C.C. (2023). The PMFA Aug/Sep digital issue 2023, p. 8 – 9

4. Wang, Y., Zheng, Y. & Cai, S. Efficacy and safety of 1565-nm non-ablative fractional laser versus long-pulsed 1064-nm Nd:YAG laser in treating enlarged facial pores. Lasers Med Sci 37, 3279–3284 (2022). https://doi.org/10.1007/s10103-022-03622-z

