減肥｜瑜伽屬無氧運動消脂效果低！3種運動做得再多無助鏟肉減磅

撰文：康健雜誌
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每天運動還是減不了肥嗎？原因可能出在你選錯運動！減肥的重點在「減脂」，健身教練建議，應避免花時間在無法燃脂的運動上。

對減肥最無效的3種運動

健身教練指出，這類減肥者選擇無氧運動，對於減肥來說是「無效運動」，無法在短時間達到瘦身成效。

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1. 重訓

只能練出肌肉但不能燃燒脂肪，因此減肥不是目標

2. 瑜伽

瑜伽屬於伸展性質，不屬於燃脂的有氧運動，難達瘦身功效

3. 呼拉圈

運動量非常低，只會累卻不喘，對減肥幾近無效

專家推薦減肥首選運動

1. 水中有氧

水中有氧仰賴水的浮力和阻力達到運動效果，配合浮板等道具使用效果更佳

2.飛輪有氧

熱量消耗最高的運動，對於心肺功能提升、下半身肌力增強、核心肌群穩定性升高也有助益

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【本文獲「康健雜誌」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

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