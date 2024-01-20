減肥｜瑜伽屬無氧運動消脂效果低！3種運動做得再多無助鏟肉減磅
撰文：康健雜誌
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每天運動還是減不了肥嗎？原因可能出在你選錯運動！減肥的重點在「減脂」，健身教練建議，應避免花時間在無法燃脂的運動上。
對減肥最無效的3種運動
健身教練指出，這類減肥者選擇無氧運動，對於減肥來說是「無效運動」，無法在短時間達到瘦身成效。
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1. 重訓
只能練出肌肉但不能燃燒脂肪，因此減肥不是目標
2. 瑜伽
瑜伽屬於伸展性質，不屬於燃脂的有氧運動，難達瘦身功效
3. 呼拉圈
運動量非常低，只會累卻不喘，對減肥幾近無效
專家推薦減肥首選運動
1. 水中有氧
水中有氧仰賴水的浮力和阻力達到運動效果，配合浮板等道具使用效果更佳
2.飛輪有氧
熱量消耗最高的運動，對於心肺功能提升、下半身肌力增強、核心肌群穩定性升高也有助益
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