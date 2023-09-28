新一代伽瑪刀精準治腦腫瘤 過程簡單安全無痛無感

一旦患上腦腫瘤，病人有機會要做切除手術，並接受放射治療，過程有機會損害到腫瘤周邊的正常腦組織，令患者出現各種後遺症。新一代的伽瑪刀治療能大大提升治療腦腫瘤的精準度，減低治療對腫瘤周邊健康組織的傷害，令手術更安全，後遺症亦較少，提升患者的生活質素。



過程簡單安全 無痛無感

雷小姐本身患有偏頭痛和高血壓，三年前有一晚突然感到劇烈頭痛，服用止痛藥也無效，經電腦掃描後才發現她的腦內有陰影，其後確診為腦膜瘤。由於雷小姐的腦膜瘤非常接近其他神經線，因此不能單靠手術完全清除腫瘤，醫生建議她在手術後，隔幾個月再接受伽瑪刀治療，盡量清除腦內餘下的腫瘤細胞。「伽瑪刀治療過程簡單，除了在安裝固定頭架時感到少許不適外，治療期間基本上沒有任何感覺，就像進行磁力共振掃描一樣。」現時雷小姐病情穩定，只需每年覆診一次，確保腫瘤沒有復發。

無需全身麻醉 精準度高 副作用減

腦神經科專科何定國醫生解釋，伽瑪刀是一部專門治療腦疾病的立體定位放射治療儀器，其精準度為 0.3毫米以下，可治療腦轉移瘤，即惡性腫瘤從身體其他部位轉移至腦部、良性或惡性腦腫瘤、血管畸形及某些功能性疾病，例如柏金遜症及三叉神經痛等。

何醫生指，伽瑪刀治療是一項無創傷手術，不需全身麻醉，採用全電子平台，亦無需醫護人手干預，治療過程簡單。「其原理是利用鈷-60產生201條伽瑪射線，通過多個固定光束的圓形准直器，將這些光束聚焦到稱為「等中心」的中心點。雖然每條光束本身十分微弱，但當所有光束也集中在「等中心」時，便會形成高劑量輻射，當中產生的能量足以消滅腫瘤細胞。」

何定國醫生展示新一代伽瑪刀治療所需的面罩。

新一代伽瑪刀更安全

何醫生指，以往患者接受伽瑪刀治療前，要先將一個堅硬及沉重的鋁質框架固定在他們的顱骨上，過程會感到不適。而新一代的伽瑪刀治療，患者只需戴上量身訂造的面罩以固定頭部便可，整個治療過程更舒適。「新一代伽瑪刀使用立體定位電腦斷層或磁力共振掃描影像技術，確定定位系統的準確性。醫生在治療期間更可即時校正腫瘤位置與治療計劃或劑量之間的誤差，大大提升治療精準度，減低腫瘤周邊健康組織受到輻射線傷害的機會，增加手術的安全性，並減低患者出現後遺症的機會。」

何醫生補充，如患者的腫瘤太大，或要先安排手術將腫瘤切除，再用伽瑪刀清除餘下的腫瘤細胞；如果腫瘤很細小，則有機會只用伽瑪刀治療便可，有需要的患者更可多次接受伽瑪刀治療，而不怕損壞腦內的健康細胞。因此，醫生需要視乎患者的病情，在仔細評估後再決定適切的治療方案。

以另一位患者何先生為例，由於腦內有多達16粒惡性腦轉移瘤，其中一粒腫瘤更特別大，故當時醫生建議他先接受外科手術將該腫瘤切除，其餘的腫瘤則以伽瑪刀消滅。何醫生指，不論良性或惡性腦腫瘤，只要評估過患者情況適合，均可考慮採用伽瑪刀處理。