風濕可破壞肺部 嚴重可致纖維化

大部份人都不知道風濕病除了引起關節及皮膚等問題外，還有機會破壞肺部，導致間質性肺病，嚴重更會出現肺纖維化，增加死亡風險。香港風濕病基金會早前進行了一項問卷調查，近八成受訪者不清楚風濕類疾病是誘發間質性肺病的因素之一，近九成患者未曾接受有關間質性肺病的檢查。有醫生指出，肺部一旦出現纖維化，即代表肺部功能受損，而且無法自我修復，即使經過積極治療亦無法有效緩解。



風濕患者20多年後發現肺受損

勞女士經檢查後確診間質性肺病。

勞女士早於30多年前確診類風濕關節炎，幸好病情不算嚴重。大約在4年前，她的咳嗽情況增多，步伐急促時更會感到氣促，經檢查後確診間質性肺病，肺部更有纖維化現象。

香港大學臨床醫學學院內科學系臨床助理教授、風濕病科專科陳昭慧醫生指，間質性肺病可影響肺氣泡周邊的組織和空間，嚴重的話可引致肺泡纖維化，使患者肺容量下降及破壞氣體交換能力，導致呼吸衰竭，症狀包括氣喘、呼吸困難、乾咳、胸部不適、肺部出血等。

及早治療 死亡率可減4成

結締組織病是間質性肺病的成因之一，包括類風濕關節炎、硬皮症、皮肌炎與多發性肌炎等，而風濕類相關的疾病更是令間質性肺病快速惡化的元凶之一。研究顯示，患有類風濕關節炎的間質性肺病患者死亡風險，比普通類風濕關節炎患者增加2倍，而結締組織相關的間質性肺病患者死亡率亦呈上升趨勢，其3年死亡率為17.1%，5年死亡率則為24.5%，香港風濕病基金會於8至9月期間進行問卷調查，發現93名受訪者當被問及是否擔心患上間質性肺病時，超過七成受訪者皆表達憂慮。調查結果表明，患者頗注重身體狀況，惟未能認清自己屬間質性肺病的高危一族。

避免肺部纖維化是治療關鍵

鄧因棋醫生(左) 指，香港間質性肺病患者的存活中位數只有約兩年半。

香港大學臨床醫學學院內科學系臨床助理教授、風濕病科專科鄧因棋醫生引述研究指，香港間質性肺病患者的存活中位數只有約兩年半，若能及早展開抗纖維化治療，不論病情嚴重程度，死亡率都可減少4成。「避免肺部纖維化是治療關鍵，若肺部纖維化已成定局並不可逆轉時，治療間質性肺病的目的就是為了減慢肺功能衰退速度，以提升生活質素。肺功能持續下降的話，可能會導致患者死亡。」

針對性藥物療效高

現時治療間質性肺病的方法主要是使用免疫抑制藥物，但部分患者對治療的反應不理想，肺功能仍會繼續轉差，而針對性藥物則有效幫助患者保存肺功能。醫生可透過患者的用力呼出肺活量來測試肺功能，肺活量下降得越多，便代表肺功能越差。鄧醫生引用臨床數據指，患者使用針對性藥物52週後，用力呼氣肺活量只減少80.8毫升，比起沒有使用藥物的患者相差達107毫升，可見針對性藥物能有效減緩肺功能惡化速度，藥物對結締組織病患者同樣見效。醫學界及病人組織均希望當局能及早引入及資助相關藥物，讓患者獲得適當治療。