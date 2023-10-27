新冠流感前後夾擊 關注組呼籲引入噴鼻式疫苗 提高接種意欲

本港即將踏入「前後夾擊」季節，先新冠、後流感，對高危一族構成威脅，尤其是學童；惟根據最新顯示，學童接種流感疫苗不足四成。港大醫學院內科學系傳染病科主任及講座教授孔繁毅教授指出，雖然相距冬季流感期仍有一段時間，但最理想的流感疫苗接種覆蓋率應在12月前達七至八成。幼小流感控制關注組早前進行問卷調查，超過一半教職員及家長認為噴鼻式流感疫苗能夠提供小學接種率及子女接種意欲，呼籲當局應參考相關建議，引入噴鼻式流感疫苗以回應需求。

孔繁毅教授指出，最理想的流感疫苗接種覆蓋率應在12月前達七至八成。

本港即將迎來解除「口罩令」後首個冬季，幼小流感控制關注組早前透過網上形式進行問卷調查，發現有四成家長表示，子女近月的生病次數有上升，大部份與上呼吸道症狀有關。此外，有接近兩成受訪家長表示今年不會安排子女接種流感疫苗，其中最多家長認為子女佩戴口罩，便能夠將流感風險降低。

香港幼兒教育人員協會會長周慧珍校長表示，從問卷調查中反映仍然有少數家長認為子女佩戴口罩便能夠將流感風險降低。但事實上，隨著面授課堂復常，大部分家長都沒有再限制子女戴口罩，加上學童之間的交流增加，難免會增加流感風險。

油蔴地天主教小學（海泓道）陳淑儀校長指出，老師在校內亦面對不少挑戰，包括安排接種流感疫苗，不少老師都反映學童打針次數增加，亦會增加他們的壓力。

噴鼻式流感疫苗增接種意欲

此外，在是次問卷調查中，有六成半受訪教職員認為，在小學採用噴鼻式流感疫苗會提高學童接種率。另有超過一半家長認為，使用噴鼻式流感疫苗會提高他們讓子女接種流感疫苗的意欲。

惟現時季節性流感疫苗學校外展計劃的疫情種類，存分配不均的情況。根據資料顯示，2022/2023年度，政府防疫注射計劃及季節性流感疫苗學校外展計劃購買的疫苗劑量，注射式流感疫苗大約138萬劑，噴鼻式流感疫苗僅約2.4萬劑。

蘇曜華藥劑師(中) 引述英國例子，噴鼻式流感疫苗能夠提高接種意欲，希望當局能夠參考。

香港醫院藥劑師學會副會長（外務）蘇曜華藥劑師引述英國例子，當地其中一個地區為就讀幼稚園的三歲兒童提供噴鼻式流感疫苗選擇，接種覆蓋率由2015/16年度的41.0%，上升至2017/18年度的71.6%。由此可見，噴鼻式流感疫苗能夠提高接種意欲，希望當局能夠參考。

立法會議員狄志遠博士指出，曾經向當局查詢過，注射式流感疫苗及噴鼻式流感疫苗是根據甚麼條件來分配劑量，惟當局回覆是因應學校及家長意見而決定。不過，透過今次問卷調查，反映與當局的意見存落差。他建議，政府應加強宣傳，呼籲家長為子女打疫苗。