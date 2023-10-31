風癩反覆發作困生活 生物製劑可改善

反覆發作的「風癩」可持續影響患者的生活質素及精神狀態，有患病多年的女士因此病而極受困擾。有專科醫生指出，近年發展出的生物製劑，對經常復發或病情嚴重的患者療效顯著，為患者帶來新出路。



香港皮膚健康基金主席、皮膚科專科醫生陳厚毅醫生解釋，「風癩」亦即蕁麻疹，是皮膚中的肥大細胞釋放組織和其他化學物質而導致的突發性皮膚反應疾病，種類包括膨疹及血管性水腫。前者指皮膚會呈現大小不一及凸起的紅色腫塊，並會產生瘙癢或灼熱感；後者則指皮膚深層組織或粘膜出現腫脹，常見於上眼臉及嘴唇，亦有機會使患者的舌頭或喉嚨腫脹，可能會導致呼吸困難。

「風癩」招失眠 增癌症機會

「風癩」為患者帶來的不影響其睡眠質素，有調查指，逾六成患者晚間因痕癢而無法入睡，「患者因此病而導致睡眠質素欠佳，而睡眠質素欠佳又會增加『風癩』出現的機會，患者彷彿踏入失眠循環，沒有終點。」陳醫生解釋。

黃女士就是被「風癩」纏繞多年的「苦主」，直言此病嚴重影響其生活，皮膚痕癢之餘，還因而有紅、腫、痛、熱的問題，而且多年來經常復發，亦因此而常常失眠，直至天亮仍未能入睡，自然亦影響日間的精神及工作表現。而其實除了失眠，陳醫生表示，患者出現睡眠窒息症、自體免疫性疾病、過敏性疾病及癌症的機會亦會提高，因此，妥善控制病情是十分重要的。

香港皮膚健康基金主席、皮膚科專科醫生陳厚毅醫生

生物製劑助對抗「風癩」

陳醫生指，醫生一般會處方口服抗組織胺藥作治療，以減少組織胺所引起的發炎、血管擴張或組織腫脹，從而改善痕癢及皮疹，故國際指引亦建議使用第二代抗組織胺作治療，但有最新研究指出，其控制病情的效果欠佳，更有逾半患者未能對抗組織胺治療起效。

不過，近年發展出生物製劑作治療方案，生物製劑透過能阻止炎症因子的釋出來紓緩皮膚紅腫、瘙癢等症狀。研究發現，使用生物製劑12週後，約75%患者能完全緩解「風癩」，當中更有約66%患者在接受治療後迅速見效。當治療進行24週後，更有近90%患者能完全緩解「風癩」。黃女士亦在接受生物製劑治療後，有效改善病情，減少發作次數及減輕發作時的嚴重程度。不過，雖然生物製劑療效理想，但陳醫生亦提醒，在接受生物製劑治療後，可能會出現注射部位疼痛或紅腫等反應，甚至出現嚴重過敏。在接受治療前，患者應向醫生查詢有關詳情。

陳厚毅醫生表示，患者除了積極接受治療，亦可從日常生活中避免「風癩」的形成。情緒壓力、飲用酒精飲品、食用辛辣刺激性的食物、服用非類固醇止痛消炎藥，甚至經常穿著緊身衣物，均是誘發「風癩」的因素，患者應注意改變生活習慣，減低發作機會。」