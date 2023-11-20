眼科診所｜3點教你揀優質眼科診所 服務好不一定價錢高！

都市人長時間近距離接觸電子產品，眼睛過度疲勞容易令近視加深，增加罹患黃斑病變與其他眼疾的風險。為了保護眼睛的健康，定期進行眼睛健康檢查非常重要。眼科檢查不只是「驗度數」，更可早期檢測其他眼疾的跡象，以便及早處理，避免眼疾發展到後期而難以治療。要選擇一家優質的眼科診所，不妨先考慮以下3大要素。



全面眼科服務

為照顧每位求診者的需要，專業的眼科診所應擁有經驗豐富的醫療團隊與眼科設備，由諮詢、檢查、手術治療到醫學驗光配鏡，提供全方位一站式服務。

參與公私營協作計劃享較低價治療

公立醫院眼科新症輪候期長，某些眼疾若延誤治療，或會因錯過黃金治療時間而令病情惡化，使視力無法完全恢復，甚至引起其他併發症。坊間有眼科診所與政府合作，不只大大減低輪候時間，更提供經濟支援，讓病人及早接受治療。

價錢相宜性價比高

香港人一向是精明的消費者，習慣格價，務求以最實惠價錢購買心頭好。選擇眼科服務亦然，大家不妨多查詢幾家眼科診所，了解其價錢與服務質素再作決定。

醫思眼科設於旺角，地理位置方便。中心設有合標準無菌手術室以及先進醫療設備，進一步提升服務質素，保障客人安全。

齊集3大優勢 一站式眼科服務中心

要滿足以上3點，醫思眼科絕對是最佳選擇之一。中心擁有專業眼科醫生、眼科護士、註冊視光師和其他專業護理人員組成的專科醫療團隊，具備豐富的臨床經驗，配合國際級先進儀器，包括WaveLight™️ EX500準分子激光儀器、VisuMax飛秒激光系統、Constellation Vision System視網膜手術系統、Heidelberg HRA OCT眼底影像檢查設備。先進醫療設備配合已獲發牌照無菌手術室，進一步提升服務質素及為客人提供專業和全面的眼科服務。

中心亦參與多個公私營協作計劃，如白內障手術計劃「耀眼行動」、「青光眼治療協作計劃」與針對視網膜病變的「眼內注射藥物資助計劃」，與政府一直緊密合作，為有需要人士提供多個選擇。此外，中心雖具規模，收費卻經濟實惠。以激光矯視為例，SMILE矯視手術收費為HK$18,800，LASIK激光矯視手術收費則為HK$17,800，較坊間大部分激光矯視收費低。

醫思眼科配備專業眼科設備，包括角膜地形圖儀（左）與用作SMILE矯視的VisuMax®飛秒激光系統（右）。

（資料及相片由客戶提供）