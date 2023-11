敏感牙齒同牙齦問題會相互影響？舒適達專業雙效抗敏力提升6成半

相信大家對敏感牙齒並不陌生,香港大學研究顯示,10名香港人中約7名有牙齦、牙齒敏感問題¹。敏感牙齒的情況雖然普遍,但敏感牙齒與牙齦問題的關係卻常被忽略。到底牙齒敏感與牙齦問題如何互相影響?日常又應怎樣紓緩牙齒敏感?以下一一為大家解構,教你挑選適合自己的抗敏牙膏!



牙齒敏感與牙齦問題息息相關

牙齒敏感有機會隨時間而惡化,通常是由於牙齦萎縮或琺瑯質磨損所致,兩者都會令牙齒內部的柔軟象牙質外露。每平方毫米的象牙質就有過萬個細微的管道,通向牙齒中心的神經。而刺激物質可以通過這些管道刺激神經,引發牙齒敏感反應,產生痺痛。患者往往為了避開痺痛而改變刷牙習慣,影響牙齦健康,造成惡性循環,這亦解釋了牙齒敏感和牙齦問題的關連性。故此,加拿大註冊牙醫梅醫生指,要真正有效改善問題根源,需將牙齦問題與牙齒敏感一併處理。

舒適達專業抗敏護齦牙膏經臨床證實雙效修護敏感牙齒與牙齦問題²。

舒適達專業抗敏護齦牙膏 臨床證實雙效修護敏感牙齒與牙齦問題²

想同時解決牙齦問題與牙齒敏感,她建議大家使用專為紓緩和保護敏感牙齒研發,全港No.1牙醫推薦抗敏牙膏品牌³ 舒適達的牙膏。

升級微米級綿密泡沫技術 更有效清除齒縫牙菌膜

齒縫是牙刷難以觸及的區域,容易積聚細菌和食物殘渣,刺激牙齦,誘發一系列牙齦問題,亦可導致象牙質外露而引起牙齒敏感。舒適達‧專業抗敏護齦系列專門針對難刷部位,升級微米級綿密泡沫技術深入齒縫間,全方位深層潔淨牙菌膜,4倍有效擊退齒縫牙菌膜⁵。

全新舒適達產品含國際牙醫認可成分Stannous Fluoride(氟化亞錫)*

舒適達‧專業抗敏護齦系列一支雙效,每日使用刷牙兩次,有助擊破口腔循環問題,臨床驗證兩星期有效改善牙齦健康⁶,紓緩牙齒敏感。內含國際科研認可成分Stannous Fluoride*,有效改善牙齦健康,並建立抗敏保護層,有助於紓緩牙齒敏感,抗敏力提升6成半⁴。

雙重No. 1^# 信心保證 你的抗敏牙膏首選

舒適達一直致力於紓緩敏感牙齒,以科研為本,專業為實,不斷研發獨特配方,改善口腔健康。除了得到專家推薦,成為No. 1牙醫推薦品牌^,同時亦備受用家愛戴,已經是連續20年全港抗敏牙膏銷量No. 1品牌#。

要真正由內到外重建抗敏保護力,就要揀選值得你信賴的舒適達。立即轉用全新【舒適達專業抗敏護齦牙膏】,可到以下 Market Place 網站購買、體驗雙效配方發揮嘅護齦抗敏力:

^No.1牙醫推薦抗敏牙膏品牌(Ipsos,牙醫調查報告 (香港), Oct 2020 )

#連續20年No.1銷量敏感牙膏品牌(銷售額及銷量數據根據NielsenlQ 2002年1月- 2022年12月全港敏感牙膏零售調查報告(© 2022NielsenlQ版權所有))

*根據國際系統綜述及薈萃分析

¹. Journal of Dentistry (2003) 31, 453-461.

². 每日刷牙兩次,並配合正確刷牙習慣

³. Ipsos, 牙醫調查報告(香港), Oct 2020

⁴. 每日刷牙兩次,連續使用八星期. Am J Dent. 2015.

⁵. 與普通含氟牙膏比較,每日使用刷牙兩次. Am J Dent. 2018.

⁶ . BMC Oral Health. 2021

