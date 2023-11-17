敏感牙齒同牙齦問題會相互影響？舒適達專業雙效抗敏力提升6成半

相信大家對敏感牙齒並不陌生，香港大學研究顯示，10名香港人中約7名有牙齦、牙齒敏感問題¹。敏感牙齒的情況雖然普遍，但敏感牙齒與牙齦問題的關係卻常被忽略。到底牙齒敏感與牙齦問題如何互相影響？日常又應怎樣紓緩牙齒敏感？以下一一為大家解構，教你挑選適合自己的抗敏牙膏！



牙齒敏感與牙齦問題息息相關

牙齒敏感有機會隨時間而惡化，通常是由於牙齦萎縮或琺瑯質磨損所致，兩者都會令牙齒內部的柔軟象牙質外露。每平方毫米的象牙質就有過萬個細微的管道，通向牙齒中心的神經。而刺激物質可以通過這些管道刺激神經，引發牙齒敏感反應，產生痺痛。患者往往為了避開痺痛而改變刷牙習慣，影響牙齦健康，造成惡性循環，這亦解釋了牙齒敏感和牙齦問題的關連性。故此，加拿大註冊牙醫梅醫生指，要真正有效改善問題根源，需將牙齦問題與牙齒敏感一併處理。

舒適達專業抗敏護齦牙膏經臨床證實雙效修護敏感牙齒與牙齦問題²。

舒適達專業抗敏護齦牙膏 臨床證實雙效修護敏感牙齒與牙齦問題²

想同時解決牙齦問題與牙齒敏感，她建議大家使用專為紓緩和保護敏感牙齒研發，全港No.1牙醫推薦抗敏牙膏品牌³ 舒適達的牙膏。

升級微米級綿密泡沫技術 更有效清除齒縫牙菌膜

齒縫是牙刷難以觸及的區域，容易積聚細菌和食物殘渣，刺激牙齦，誘發一系列牙齦問題，亦可導致象牙質外露而引起牙齒敏感。舒適達‧專業抗敏護齦系列專門針對難刷部位，升級微米級綿密泡沫技術深入齒縫間，全方位深層潔淨牙菌膜，4倍有效擊退齒縫牙菌膜⁵。

全新舒適達產品含國際牙醫認可成分Stannous Fluoride（氟化亞錫）*

舒適達‧專業抗敏護齦系列一支雙效，每日使用刷牙兩次，有助擊破口腔循環問題，臨床驗證兩星期有效改善牙齦健康⁶，紓緩牙齒敏感。內含國際科研認可成分Stannous Fluoride*，有效改善牙齦健康，並建立抗敏保護層，有助於紓緩牙齒敏感，抗敏力提升6成半⁴。

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舒適達一直致力於紓緩敏感牙齒，以科研為本，專業為實，不斷研發獨特配方，改善口腔健康。除了得到專家推薦，成為No. 1牙醫推薦品牌^，同時亦備受用家愛戴，已經是連續20年全港抗敏牙膏銷量No. 1品牌#。

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^No.1牙醫推薦抗敏牙膏品牌(Ipsos，牙醫調查報告 (香港), Oct 2020 )

#連續20年No.1銷量敏感牙膏品牌(銷售額及銷量數據根據NielsenlQ 2002年1月- 2022年12月全港敏感牙膏零售調查報告(© 2022NielsenlQ版權所有))

*根據國際系統綜述及薈萃分析

¹. Journal of Dentistry (2003) 31, 453-461.

². 每日刷牙兩次，並配合正確刷牙習慣

³. Ipsos, 牙醫調查報告(香港), Oct 2020

⁴. 每日刷牙兩次，連續使用八星期. Am J Dent. 2015.

⁵. 與普通含氟牙膏比較，每日使用刷牙兩次. Am J Dent. 2018.

⁶ . BMC Oral Health. 2021

（資料及相片由客戶提供）