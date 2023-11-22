世界肺癌關注月｜帶你認識晚期肺癌病人新選擇：免疫治療

11月是「世界肺癌關注月」，提醒大眾關注這個新症數字持續上升的「頭號殺手」。講到使用藥物治療肺癌的方法，以化療和標靶治療最為人熟悉，當病人沒有適用的標靶藥時，有人甚至會認為化療便是唯一的選擇。今次臨床腫瘤科專科醫生梁廣泉就為大家介紹，肺癌病人其實還可以選擇進行免疫治療，有晚期病人接受混合治療後成功控制病情，可經常與家人外遊渡假。



世界肺癌關注月：關注新症數字持續上升的肺癌

每年11月是「世界肺癌關注月」，呼籲全球關注肺癌，以及推廣有關肺癌的防癌和治療知識。的確，香港每年的肺癌新症數字只升不跌，由2001年的3,822宗，大幅增加至2020年的5422宗。臨床腫瘤科專科醫生梁廣泉醫生解釋，肺癌成為香港的頭號殺手，跟吸煙有關：「簡而言之，每十個吸煙人士就有一個患上肺癌，而經常吸二手煙的人士，患上肺癌的機率亦比其他人高兩、三倍。」

臨床腫瘤科專科醫生梁廣泉醫生表示，肺癌能成為香港的頭號殺手，跟港人的吸煙行為有關。

肺癌當中又分成小細胞癌和非小細胞癌，前者比較致命，但後者的影響更不容忽視。據香港癌症資料統計中心於2020年10月的資料顯示，小細胞癌只佔肺癌新症約4.5%，餘下的大部分患均是非小細胞癌。梁醫生指出非小細胞癌當中，又可再分成幾類，「分別是腺癌、鱗狀細胞癌、大細胞癌和其他非小細胞癌。」

治療肺癌的方法主要分成三大類，第一是直接做手術開刀切除腫瘤；第二種是放射治療，以輻射來控制或破壞癌細胞；第三種便是今次的主角藥物治療，即化療、標靶治療和免疫治療，當中又以前兩者最為人熟悉。然而，由於標靶治療是針對基因變異，假如病人沒有此情況，便代表沒有合適的標靶藥作應對，此時不少人就會認為化療便成為唯一選擇。

免疫治療非新事 2018年曾獲諾貝爾醫學獎！

對此，梁醫生立即為大家釐清謬誤：「藥物治療當中的免疫治療並非新事，已有多年研究及臨床應用，獲多個國際癌症治療指引建議使用，於2018年更是獲得了諾貝爾醫學獎，是值得信賴的治療方法。在近期的大型醫學會議，均提要採用綜合治療，即是用多過一種治療方法。因此，如果沒有合適的標靶藥，我們仍可混合使用免疫治療和化療。」

雖說免疫治療的使用於「高分」的病人較為人知，但不少低指數如少於50%，甚至是少於1%的「0分」病人，亦適合在療程中加入免疫治療，「對於晚期肺癌病人而言，混合使用免疫治療和化療，比單獨使用化療提供更大的治療效益，更能控制腫瘤，以及提高存活率。」

梁醫生直言，晚期肺癌病人混合使用免疫治療和化療，比單獨使用化療，更能控制腫瘤和提高存活率。

不煙不酒「0分」病人 免疫治療依然奏效

梁醫生其中一位不煙不酒的病人確診肺癌時已是晚期，亦是上述提到出現率較高的腺癌，PD-L1指數則是少於1%，是「0分」病人。由於該位病人沒有合適的標靶藥，梁醫生憶述當時想到的首個治療方案，便是混合使用免疫治療和化療：「當然這位病人可以只選擇做化療，但能夠控制病情的時間就會大幅縮短。一般而言，混合使用免疫治療和化療的中位存活期是超過一年，但只用化療的的中位存活期就不足一年。」

病人的病情十分嚴重，不但兩邊肺都有擴散，更透過淋巴系統向外擴散，繼而出現淋巴管發炎、骨轉移、腎上腺轉移等情況。幸好他對免疫治療混合化療的反應十分好，經過4個療程後，病人的腫瘤指數已經由超過60大幅減至單位數。他目前病情穩定，甚至可以經常在每次治療之間與家人外遊渡假。

就免疫治療的普及化而言，梁醫生坦言自己是抱有一個十分樂觀的態度：「我希望免疫治療可以盡快納入常規用途之中，估計一定會越來越多人選擇此治療方法！」

（資料及相片由客戶提供）

本資訊由MSD提供以作公眾教育用途。

This information herein is provided by MSD as a professional service to the community.

HK-KEY-00742 NOV/2023