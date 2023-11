世界肺癌關注月｜帶你認識晚期肺癌病人新選擇：免疫治療

11月是「世界肺癌關注月」,提醒大眾關注這個新症數字持續上升的「頭號殺手」。講到使用藥物治療肺癌的方法,以化療和標靶治療最為人熟悉,當病人沒有適用的標靶藥時,有人甚至會認為化療便是唯一的選擇。今次臨床腫瘤科專科醫生梁廣泉就為大家介紹,肺癌病人其實還可以選擇進行免疫治療,有晚期病人接受混合治療後成功控制病情,可經常與家人外遊渡假。



世界肺癌關注月:關注新症數字持續上升的肺癌

每年11月是「世界肺癌關注月」,呼籲全球關注肺癌,以及推廣有關肺癌的防癌和治療知識。的確,香港每年的肺癌新症數字只升不跌,由2001年的3,822宗,大幅增加至2020年的5422宗。臨床腫瘤科專科醫生梁廣泉醫生解釋,肺癌成為香港的頭號殺手,跟吸煙有關:「簡而言之,每十個吸煙人士就有一個患上肺癌,而經常吸二手煙的人士,患上肺癌的機率亦比其他人高兩、三倍。」

臨床腫瘤科專科醫生梁廣泉醫生表示,肺癌能成為香港的頭號殺手,跟港人的吸煙行為有關。

肺癌當中又分成小細胞癌和非小細胞癌,前者比較致命,但後者的影響更不容忽視。據香港癌症資料統計中心於2020年10月的資料顯示,小細胞癌只佔肺癌新症約4.5%,餘下的大部分患均是非小細胞癌。梁醫生指出非小細胞癌當中,又可再分成幾類,「分別是腺癌、鱗狀細胞癌、大細胞癌和其他非小細胞癌。」

治療肺癌的方法主要分成三大類,第一是直接做手術開刀切除腫瘤;第二種是放射治療,以輻射來控制或破壞癌細胞;第三種便是今次的主角藥物治療,即化療、標靶治療和免疫治療,當中又以前兩者最為人熟悉。然而,由於標靶治療是針對基因變異,假如病人沒有此情況,便代表沒有合適的標靶藥作應對,此時不少人就會認為化療便成為唯一選擇。

免疫治療非新事 2018年曾獲諾貝爾醫學獎!

對此,梁醫生立即為大家釐清謬誤:「藥物治療當中的免疫治療並非新事,已有多年研究及臨床應用,獲多個國際癌症治療指引建議使用,於2018年更是獲得了諾貝爾醫學獎,是值得信賴的治療方法。在近期的大型醫學會議,均提要採用綜合治療,即是用多過一種治療方法。因此,如果沒有合適的標靶藥,我們仍可混合使用免疫治療和化療。」

雖說免疫治療的使用於「高分」的病人較為人知,但不少低指數如少於50%,甚至是少於1%的「0分」病人,亦適合在療程中加入免疫治療,「對於晚期肺癌病人而言,混合使用免疫治療和化療,比單獨使用化療提供更大的治療效益,更能控制腫瘤,以及提高存活率。」

梁醫生直言,晚期肺癌病人混合使用免疫治療和化療,比單獨使用化療,更能控制腫瘤和提高存活率。

不煙不酒「0分」病人 免疫治療依然奏效

梁醫生其中一位不煙不酒的病人確診肺癌時已是晚期,亦是上述提到出現率較高的腺癌,PD-L1指數則是少於1%,是「0分」病人。由於該位病人沒有合適的標靶藥,梁醫生憶述當時想到的首個治療方案,便是混合使用免疫治療和化療:「當然這位病人可以只選擇做化療,但能夠控制病情的時間就會大幅縮短。一般而言,混合使用免疫治療和化療的中位存活期是超過一年,但只用化療的的中位存活期就不足一年。」

病人的病情十分嚴重,不但兩邊肺都有擴散,更透過淋巴系統向外擴散,繼而出現淋巴管發炎、骨轉移、腎上腺轉移等情況。幸好他對免疫治療混合化療的反應十分好,經過4個療程後,病人的腫瘤指數已經由超過60大幅減至單位數。他目前病情穩定,甚至可以經常在每次治療之間與家人外遊渡假。

就免疫治療的普及化而言,梁醫生坦言自己是抱有一個十分樂觀的態度:「我希望免疫治療可以盡快納入常規用途之中,估計一定會越來越多人選擇此治療方法!」

