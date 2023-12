免疫治療混合化療增存活希望「0分」病人見曙光向世界重新出發

近年肺癌病人死亡率有下降的趨勢,跟免疫治療和標靶治療等新治療方式的面世有很大的關係。臨床腫瘤科醫生劉健生指出,混合使用免疫治療和化療能提高晚期肺癌病人存活率和緩解率,就算其PD-L1指數「零分」也好,存活率和緩解率亦比單用化療高。一位PD-L1指數「零分」的晚期肺癌病人是職業演奏家,病情影響到他表演的發揮,幾乎摧毀他的職業生涯。幸好,他年初開始接受免疫治療和化療後病情大為好轉,現時腫瘤已接近完全緩解,可繼續世界巡迴演出。

攝影:歐嘉樂



肺癌確診數字上升 治療方法成功穩定死亡率

肺癌是本港癌症中的頭號殺手,據醫院管理局香港癌症資料統計中心統計,2021年共錄得4,037宗肺癌死亡個案,屬所有癌症中最高。為甚麼肺癌的死亡率如此高呢?臨床腫瘤科醫生劉健生就解釋:「因為肺癌初期沒有病徵,所以約6成患者發現的時候已經是第4 期,才導致死亡率如此高。」

臨床腫瘤科醫生劉健生表示約6成人發現肺癌時已是第4期,所以肺癌的死亡率才會如此高。

雖然肺癌每年的確診數字有上升趨勢,新症數目由2011年的約4400宗,增加到2021年的約6000宗,但不同治療方式面世,令到死亡率有下降的趨勢。化療和標靶治療這些治療方式應用多年,而近年成為病人新選擇的,正是免疫治療。

混合使用免疫治療和化療有助提高存活率

癌細胞能夠欺騙身體的免疫系統免被追擊,而免疫治療正是恢復免疫系統辨別癌細胞的能力,然後像殺滅細菌病毒一樣清除癌細胞。劉醫生表示,免疫治療只是利用自身免疫系統對付癌細胞,而非傳統化療使用對細胞有毒性的藥物,或像標靶藥針對腫瘤細胞表面受體或訊息傳遞因子。

免疫治療的使用一般會參考病人腫瘤的PD-L1指數高低,假如PD-L1指數大過或等於50%,單用免疫治療便已經起到理想的療效。但這不代表免疫治療對PD-L1較低的病人沒有作用,劉醫生直言,即使指數少於50%、甚至少於1%的病人,在治療中加入免疫治療,依然能降低死亡風險:「 PD-L1不足50%的病人,混合使用免疫治療和化療,仍舊能降低30%至50%的死亡風險。對:「0分」病人而言,能夠配合使用免疫治療,如同望見曙光一樣。」

劉醫生直言,PD-L1 指數低的病人混合使用免疫治療及化療,依然能大幅降低死亡風險。

「0分」病人混合使用免疫治療和化療 腫瘤接近完全緩解

劉醫生最近就遇到一個令人鼓舞的案例。他的一位病人是年約50歲男性職業演奏家,經常要坐飛機到外國表演,惟上年發現自己右邊肩膊十分疼痛,幾乎連抬高右手亦做不到,大大影響他的演奏。經檢查發現他的右肩有一個接近5 厘米的腫瘤,及後兩邊肺部亦發現有很多癌細胞的陰影,亦出現擴散至淋巴的情況,原來已是第4期肺癌。

由於這位病人沒有常見的標靶基因,所以沒有合適的標靶治療。劉醫生指,他可以選擇單純使用雙化療藥,或混合使用化療和免疫治療。他考慮到病人背景及需要,希望盡快穩定他的病情,令他以最佳狀態巡迴演出,因此為他度身訂造混合治療,以免疫治療混合適切病人需要的化療藥物。病人亦欣然接受劉醫生的建議。

雖然病人的PD-L1指數不足1%,但正如劉醫生提到,此情況下使用化療配合免疫治療雙管齊下,可提高腫瘤緩解率和存活率,「病人於今年年初開始進行免疫治療,經過10個月後,他的腫瘤接近完全緩解,為病人改善病徵之餘並無带來明顯副作用。我希望他能夠完成餘下1年多的療程,讓他可以重新出發做自己喜愛的事。」

現時關愛基金資助未覆蓋全部PD-L1指數少於1%的晚期肺癌病人進行免疫治療,所以劉醫生寄望醫院管理局能夠陸續資助PD-L1 指數少於1%的「0分」病人,讓這種有效的治療方法在香港普及,減低肺癌的死亡率。

