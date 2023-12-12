腦膜炎雙球菌個案於疫後回升 外遊留學人士可預先接種預防疫苗

距離聖誕節還有不足一個月的時間，相信不少人都已計劃好到外地旅遊慶祝佳節，部份家長甚至會為子女們安排好短期遊學。不過有醫生提醒，世界各地的腦膜炎雙球菌感染個案都在疫情後出現上升趨勢，例如英國、澳洲等地都有感染個案出現，早前更有旅遊人士到澳洲旅行時感染腦膜炎雙球菌，並於病發後24小時內死亡，故呼籲市民小心保持個人衛生，必要時或需接種針對性的腦膜炎雙球菌預防疫苗減低受感染風險。



普通科醫生鍾偉傑表示，腦膜炎雙球菌主要經由患者咳嗽或打噴嚏而產生的飛沫，或直接觸患者呼吸道分泌物傳播，而腦膜炎雙球菌的病發年齡有兩個高峰，第一個是5歲或以下的小朋友，另一個高峰點則是15至19歲的青少年階段，而其他的高危感染群組包括65 歲或以上的長者及先天或因疾病導致免疫系統弱的人士等。

病菌可靠飛沫傳染 緊密接觸易增感染風險

「15至19歲的青少年正正是剛開始出國升學，或者出外參加暑期班、冬季遊學、寄宿學校的一群人，一大班小朋友經常緊密接觸，而且外國人口多，他們感染腦膜炎雙球菌的機會亦會增加，特別是沒有父母在身邊，年青人在玩樂時更加無所顧忌，人與人之間的接觸就更頻繁。」鍾偉傑醫生說。

事實上，隨著新冠肺炎疫情消退後，腦膜炎雙球菌病發個案亦有所回升，根據研究顯示，受新冠疫情影響，2022年本港並沒有錄得任何入侵性腦膜炎個案，但在2023年2月、5月至8月間均錄得入侵性腦膜炎新增個案，顯示香港入侵性腦膜炎已再次在香港肆虐。而外國亦有同樣的趨勢，單是英國的個案數量在疫後大幅反彈，高達88.7%屬於B型腦膜炎雙球菌感染，當中更有41.5%屬於15至19 歲的組別人士。

B型腦膜炎雙球菌死亡率偏高

鍾偉傑醫生指出，世界不同地區都有不同的腦膜炎雙球菌流行類別，現時主要流行的腦膜炎雙球菌共有 6 種血清型，包括A、B、C、W、X及Y型，而研究顯示B型腦膜炎雙球菌感染後的死亡率偏高，死亡個案高達64%，相對其他血清型，例如W及Y型高出接近50個百份點。

難單靠病徵揭發 預防勝於治療

「感染腦膜炎雙球菌後的初期病徵跟一般感冒的病徵相似，例如出現發燒、頭痛等，但最可怕的地方是它有機會突然惡化，最嚴重個案可以於24小時內死亡，因為它可以侵入人體的血液，然後去到腦部和其他器官；病菌一旦進入腦膜，更可能會出現頸梗、畏光、作悶作嘔等併發症徵狀，嚴重者更會影響腦部智力發展、或聽力問題，部份人亦有可能影響關節、眼睛發炎、心臟問題等。」

一旦懷疑患者感染腦膜炎雙球菌，醫生可處方抗生素治療，若過錯過了用藥的黃金時間，則有機會造成生命危險，所以預防勝於治療。鍾醫生表示，多達三成半的成年人長期帶菌，在沒有病徵下透過與人接觸而將病菌散播開去，建議高危的群組，或打算外遊、留學的人士，預先接種預防腦膜炎雙球菌的疫苗，減低受感染風險。