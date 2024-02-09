數碼化美齒峰會將臨香港　牙醫高端技術再向國際級推進！

不少港人近年都會北上尋求平價的牙科服務，但間中都會見到有關內地牙科醫療失誤甚至港人遇上醫療事故難以追討的新聞。其實香港多年來一直在醫療創新上擁有領先地位，擁有最優秀的醫學人才，不想「睇牙有手尾跟」？當然在香港看診，最有信心！香港本地牙醫亦一直在持續進修，研習行業最新技術，希望為港人提供最精準及舒適的治療服務。由香港美學牙科學會及Vanguard領先數碼牙科技工所聯合舉辦的「Digital Smile Conference 2.0 第二屆數碼化美齒峰會」將於2024年3月1日至3日假旺角康得思酒店舉行，峰會匯集來自世界各地的頂尖牙科行業專家，分享最新牙科行業的發展，探討數碼化科技於牙科診斷及治療中的應用，屆時除了會有演講，更有實操工作坊，牙醫可以親身體驗世界上尖端口腔醫療和了解業內未來趨勢！



國際頂尖專家3大主題 解構最新牙科數碼技術

牙科數碼化近年不斷創新突破，大力提升了牙科治療的效率與病人的舒適度，首屆「數碼化美齒峰會」亦早於2019年舉行，當時吸引了超過100位來自中國內地、香港、澳門的優秀牙醫參與，今年由香港美學牙科學會及Vanguard領先數碼牙科技工所聯合舉辦的「Digital Smile Conference 2.0 第二屆數碼化美齒峰會」一連三日將延續首屆盛況，主題將圍繞「數碼化植牙」、「美學牙科」及「笑容修復」三個演講主題，邀得多位國際頂尖專家親臨香港演講，從全新的角度探討美學牙科修復，在數碼化時代如何運用數碼科技增進與病人溝通及信任，實現全口種植牙修復等。

現場設實操工作坊 親身體驗操作口腔醫療數碼科技

峰會共邀請到9位重量級的來自美國、葡萄牙、台灣、香港等地的頂尖講師親臨香港，除了有豐富內容的演講，分享最新數碼化牙科的技術發展及科技如何革新牙科治療，更特設實操工作坊，其中台灣的美學修復大師朱育正醫生將以「掌握複合樹脂的修復分層技術」為題舉行3小時的工作坊，讓大家一起落手學習牙齒修復的美學技巧。全球知名的全口導航重建大師Dr. Alessandro Pozzi亦會在工作坊內分享如何運用3D動態實時導航系統進行種植牙手術的計畫。香港牙醫能夠在香港就一次過吸收業內最新口腔醫療用數碼科技的資訊，機會難能可貴，不容錯過！

峰會上設有實操工作坊，讓大家可以在頂尖專家帶領下一步一步練習，提升實操技能。

展出數碼創新牙科設備 助掌握最新科技發展趨勢

為了大家可以掌握全球牙科最新趨勢和發展，峰會上不同的參展商將帶來最新數碼化牙科設備及軟件支持，當中包括可幫助醫生提升治療效率的口腔掃描儀及3D動態實時導航系統等。除設備以外，牙科技工所亦是數碼化牙科中的關鍵一環，由口腔掃描儀製作的3D數碼印模，交由牙科技工所通過CAD技術設計模型，並製作為最終產品，整個縮短假牙製作時間，並提升整體質量。如果牙醫想親身體驗及了解更多世界尖端口腔醫療同未來趨勢，可立即到數碼化美齒峰會網站了解並報名參與！

峰會上多個參展商將展出業內最新科技，與會者可即場操作體驗。

峰會詳情：

時間：2024年3月1日至3日

地點：旺角康得思酒店7樓宴會廳

峰會網頁：https://vanguardcal.com/digital-smile-2.0/index.php

（資料及相片由客戶提供）