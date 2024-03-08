勇敢「塗」上-三陰性乳癌教育系列 勇於面對治療三陰性乳癌的挑戰

三陰性乳癌是惡性較高的乳癌，患者在治療路途亦會遇上較多挑戰，須具備很大的勇氣才能在抗癌路途上前進，並看到希望。這份勇氣看不見，捉不到，但有幸得到各位乳癌康復者透過畫作詮釋心意，與三陰性乳癌患者共勉之。



(左起)香港插畫師李美欣、全球華人乳癌組織聯盟主席王天鳳及臨床腫瘤科專科醫生黃麗珊醫生，共同繪畫為三陰性乳癌患者打氣。

三陰性乳癌生長較快易擴散

乳癌可按癌細胞上生物標記分類，包括雌激素受體(ER)、孕酮受體(PR)及人類表皮生長因子受體二型(HER2)。約有10-15%的乳癌個案，癌細胞缺乏上述三種受體(即呈現陰性狀態)，被稱為三陰性乳癌。臨床腫瘤科專科醫生黃麗珊醫生指出，三陰性乳癌一般生長速度較快，癌細胞也較容易從乳房擴散至身體其他組織，因此患者相對較為年輕。這些較年輕的乳癌患者在治療及康復路途會遇上較多挑戰，例如經濟壓力、生育、照顧子女的憂慮及家庭負擔等。

全球華人乳癌組織聯盟主席王天鳳(Mary)作為乳癌康復者，深深明白乳癌對患者來說是人生的重大考驗，患者會感到驚恐、徬徨、困擾是正常不過的；而且乳癌不僅是健康威脅，還會在身上留下烙印，影響著女性的自信及自尊。由於三陰性乳癌的性質較惡，Mary相信三陰性乳癌患者在抗癌路上所感受到的恐懼，更甚於其他乳癌患者。

儘管三陰性乳癌患者的治療及康復路途未必平坦無礙，但黃麗珊醫生鼓勵患者鼓起勇氣，懷著信心，為家人及將來更好的自己、積極面對病情：「近年，有不少新型治療可幫助三陰性乳癌患者，為她們帶來希望。倘若患者能夠及早治療，配合良好的疾病管理，可以有效控制病情的。」Mary也勉勵患者要勇敢前進：「勇敢並不代表不驚恐，而是在驚恐下仍能堅持積極去面對。」

勇氣是面對疾病的關鍵，故此在全球華人乳癌組織聯盟主辦、獲生物製藥公司吉利德科學支持的三陰性乳癌工作坊上，一眾乳癌病友組織領袖以「勇氣」為題作畫以鼓勵患者。香港插畫師李美欣（Jane）是工作坊的導師之一，所創作的作品Messy Desk都是色彩繽紛及充滿歡樂的。Jane希望透過作品為世界帶來正能量，讓生活遇上低潮的病人，包括三陰性乳癌患者，能被畫作感染，重拾勇氣去面對挑戰。

Jane一系列Messy Desk的畫作都是色彩繽紛的，冀帶出正能量。

從灰暗走向光明

在工作坊上，Mary以「粉紅天使」作為畫中主角。她指出「粉紅天使」是一班乳癌康復者成功走過崎嶇的治療歷程，是一個活生生的見證給予患者希望；她們期後透過分享自身經驗為患者提供支援。她們的陪伴就像曙光，讓三陰性乳癌患者有勇氣一步一步從灰暗邁進晴朗。

王天鳳女士表示，三陰性乳癌患者剛確診時或許會感到一片灰暗，但在「粉紅天使」的陪伴下，陰霾會逐漸退去，發現尚有明媚陽光照耀前路。

(資料及相片由客戶提供)