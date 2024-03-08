勇敢「塗」上-三陰性乳癌教育系列 勇於面對治療三陰性乳癌的挑戰
三陰性乳癌是惡性較高的乳癌，患者在治療路途亦會遇上較多挑戰，須具備很大的勇氣才能在抗癌路途上前進，並看到希望。這份勇氣看不見，捉不到，但有幸得到各位乳癌康復者透過畫作詮釋心意，與三陰性乳癌患者共勉之。
三陰性乳癌生長較快易擴散
乳癌可按癌細胞上生物標記分類，包括雌激素受體(ER)、孕酮受體(PR)及人類表皮生長因子受體二型(HER2)。約有10-15%的乳癌個案，癌細胞缺乏上述三種受體(即呈現陰性狀態)，被稱為三陰性乳癌。臨床腫瘤科專科醫生黃麗珊醫生指出，三陰性乳癌一般生長速度較快，癌細胞也較容易從乳房擴散至身體其他組織，因此患者相對較為年輕。這些較年輕的乳癌患者在治療及康復路途會遇上較多挑戰，例如經濟壓力、生育、照顧子女的憂慮及家庭負擔等。
全球華人乳癌組織聯盟主席王天鳳(Mary)作為乳癌康復者，深深明白乳癌對患者來說是人生的重大考驗，患者會感到驚恐、徬徨、困擾是正常不過的；而且乳癌不僅是健康威脅，還會在身上留下烙印，影響著女性的自信及自尊。由於三陰性乳癌的性質較惡，Mary相信三陰性乳癌患者在抗癌路上所感受到的恐懼，更甚於其他乳癌患者。
儘管三陰性乳癌患者的治療及康復路途未必平坦無礙，但黃麗珊醫生鼓勵患者鼓起勇氣，懷著信心，為家人及將來更好的自己、積極面對病情：「近年，有不少新型治療可幫助三陰性乳癌患者，為她們帶來希望。倘若患者能夠及早治療，配合良好的疾病管理，可以有效控制病情的。」Mary也勉勵患者要勇敢前進：「勇敢並不代表不驚恐，而是在驚恐下仍能堅持積極去面對。」
勇氣是面對疾病的關鍵，故此在全球華人乳癌組織聯盟主辦、獲生物製藥公司吉利德科學支持的三陰性乳癌工作坊上，一眾乳癌病友組織領袖以「勇氣」為題作畫以鼓勵患者。香港插畫師李美欣（Jane）是工作坊的導師之一，所創作的作品Messy Desk都是色彩繽紛及充滿歡樂的。Jane希望透過作品為世界帶來正能量，讓生活遇上低潮的病人，包括三陰性乳癌患者，能被畫作感染，重拾勇氣去面對挑戰。
從灰暗走向光明
在工作坊上，Mary以「粉紅天使」作為畫中主角。她指出「粉紅天使」是一班乳癌康復者成功走過崎嶇的治療歷程，是一個活生生的見證給予患者希望；她們期後透過分享自身經驗為患者提供支援。她們的陪伴就像曙光，讓三陰性乳癌患者有勇氣一步一步從灰暗邁進晴朗。
(資料及相片由客戶提供)