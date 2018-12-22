【回顧2018展望2019】卡舒吉遇害事件　國家利益博弈的棋子

沙特阿拉伯異議記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）遇害案成為2018年全球關注的焦點。卡舒吉10月2日進入沙特駐土耳其伊斯坦堡領事館後下落不明。土耳其政府不斷爆料，稱卡舒吉在領事館遭到酷刑折磨，最後被殺害，而給出來的案件細節更是令人咋舌。

在土耳其「唧牙膏」式爆料的壓力之下，沙特阿拉伯政府於10月20日證實卡舒吉已死亡。沙特經過初步調查指捲入事件的涉案者達18人，並將全部涉案者逮捕歸案。然而，沙特政府的公告並無法平息國際社會的質疑。沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）一直被外界認為是卡舒吉案件的幕後黑手。

沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）一直被外界認為是卡舒吉事件的幕後黑手，圖片是突尼西亞民眾抗議穆罕默德的活動。（視覺中國）

先前，卡舒吉於2016年因公開批評穆罕默德而被王室禁言。2017年，卡舒吉獲得美國發出的「傑出人才非移民工作簽證」，在《華盛頓郵報》擔任專欄作家，自此流亡美國。

遇害之前，卡舒吉與現居加拿大的沙特異見分子阿齊茲（Omar Abdulaziz）準備成立網站，專門記錄沙特政府的「惡行」。兩人多次在WhatsApp批評穆罕默德，認為王儲會不惜一切剷除異見人士。8月份，卡舒吉發現WhatsApp對話訊息被沙特政府截取，並開始感到不祥。阿齊茲認為，兩人的對話或成卡舒吉的「催命符」。

自事發後至今，卡舒吉事件依然受到國際社會的高度關注，除了因事件本身極其殘忍而駭人之外，折射的更是複雜的國際關係。

事件背後 牽涉的是國與國的利益糾葛

就在國際社會呼籲制裁沙特王儲穆罕默德之際，美國總統特朗普力挺穆罕默德，惟關於穆罕默德不利的證據陸續浮現，特朗普才開始轉換口風，躲避關鍵問題。即使美國中央情報局（CIA）認為穆罕默德下令殺害卡舒吉，特朗普仍然聲稱自己沒有聽過有關消息，強調沙特是美國非常好的盟友。

特朗普力挺穆罕默德，稱沙特是美國非常好的盟友。（視覺中國）

特朗普作為一個商人出身的總統，大力着墨於沙特對美國利益的重要性，特別是沙特的石油資源以及兩國的軍售協議等，都令特朗普不願去深究穆罕默德在卡舒吉案件中的罪行。

另一邊，土耳其政府積極介入此事件，採用「唧牙膏」的方式向世界放料，掌握卡舒吉案件進展狀況的主動權，可以說是將其當作戰略籌碼。

當土耳其不斷向外界公布沙特王儲的罪行時，沙特於10月23日舉辦第二屆「未來投資倡議」。沙特於2016年提出「2030願景」，旨在使沙特擺脫依賴於石油的經濟體系，發展科技、旅遊、服務業等非石油產業，成為阿拉伯與伊斯蘭世界的核心強國。為了實現「2030願景」，沙特開始着力於吸引外資投資，遂有「未來投資倡議」大會。

然而，土耳其的爆料使沙特王室的形象一落千丈，許多重量級的人物如摩根大通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）、維珍航空創辦人布蘭森（Richard Branson）以及Uber行政總裁霍斯勞沙希（Dara Khosrowshahi）等表明不出席大會，而國際主流媒體如《金融時報》、《紐約時報》、美國有線新聞網絡（CNN）等亦不參加論壇。

土耳其「唧牙膏」式爆料使得沙特王儲穆罕默德面對有史以來最大的政治危機。圖為土耳其總統埃爾多安。（路透社）

土耳其牢牢抓住卡舒吉事件所帶來的機會，令沙特王儲穆罕默德置於被動地位，對其地區事務的施行造成一定的負面影響。除了是出於對沙特「2030願景」的防衛，更是土耳其拿來與美國談判的籌碼。自土耳其未遂政變和庫爾德族獨立問題後，土耳其與美國的關係走向冰點。此時卡舒吉事件在土耳其境內發生，再加上美國與沙特的盟國情誼，該事件無疑成為土耳其待價而沽的本錢。

穆罕默德「溫和」與「開放」的旗幟受損

尤記得2018年3月份，穆罕默德訪美期間，換下標誌性的白色長袍和紅白格頭巾，以一身西服示眾。作為沙特「2030願景」改革的主推手，穆罕默德一直致力於向外界打造一個「溫和與開放」的沙特形象，寄望與世界為伍，而「溫和與開放」的口號無疑成為吸引外資的巨大標籤。如今，卡舒吉事件使穆罕默德的「溫和伊斯蘭改革」受損，外商紛紛劃清界限，不願自身公關形象受到牽連。

穆罕默德（右）當上沙特王儲後，致力於向外界打造一個「溫和與開放」的沙特形象。（視覺中國）

至於穆罕默德是否會因為卡舒吉事件而被定罪，王位被罷黜，已不是一般的兇殺案件那麼簡單。事件背後涉及國家之間的博弈，着眼的其實是各國自己的利益，不僅關乎沙特內部的政局，更是複雜交錯的中東格局，乃至整個世界局勢。

雖然沙特國內眾多王子對王位覬覦許久，欲借此事件推翻穆罕默德，但是王儲一旦被罷黜，將會引起沙特國內政局的分裂與動亂，進而使整個中東局勢變得愈加混亂，造成全球油價飛漲等影響，而這對於諸如美國等與沙特有密切利益關係的國家來說，都是不願意看到的情況。

如今，特朗普政府仍未採取行動，各國也僅僅是批評，實際行為近乎於零。時至今日，卡舒吉事件變成了土耳其政府和美國與沙特博弈的工具。而這就是國際政治，容不得悲天憫人，沒什麼價值觀正義，有的只是利益最大化和避免利益的損失。僅是譴責又有何用呢？