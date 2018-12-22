任滿不下台 　剛果傳奇總統「垂簾聽政」拒退場

「我們已多次警告卡比拉，要求他不要再延遲大選，即使只是延遲一天……我們堅信卡比拉根本不想下台！」原訂2016年舉行的剛果民主共和國總統選舉，拖到2018年12月23日才舉行，而到了投票前夕，當局又以「未準備好」為由，把投票日延遲到12月30日。 這種操作無可避免激起一些人不滿──反對派的「民主及社會進步聯盟」（UDPS）秘書長卡賓（Jean-Marc Kabund）21日便在首都金沙薩舉行集會，矛頭直指現任總統卡比拉（Joseph Kabila）。

年少繼位 國家煥然一新

如果說卡比拉出身「政治王朝」，顯然並不為過。1997年，他的父親老卡比拉（Laurent-Désiré Kabila）在鄰國盧旺達支持下，率兵推翻獲西方支持的塞科（Mobutu Sese Seko）。想不到，黃袍加身的老卡比拉四年後遇弒身亡，當時年僅29歲的兒子卡比拉繼位，執政至今。

老卡比拉執政期間，剛果戰亂頻仍，數以百萬計人民死亡或流離失所。比卡拉2001年上台後，國家面貌卻煥然一新──上任初期，他跟叛軍達成和平協議，接著推動經濟自由化，還邀請外國投資者在當地投資。

事實上，位處非洲中部的剛果民主共和國條件不差：人口超過8,000萬、領土面積逾234萬平方公里，而且天然資源豐富。它除了是世上最大的銅出口國，還是最大的鈷（cobalt）生產國，假如沒有「鈷」這種物質，便難以生產智能手機、電動車電池這些高科技產品。

在卡比拉治下，剛果民主共和國的經濟發展不俗。(視覺中國)

有著這麼好的稟賦，這或許有助我們理解，為何剛果在卡比拉治下會取得明顯進步。根據世界銀行的數據，當地國內生產總值（GDP）由2001年的74億美元，激增至2017年的370億美元；人均GDP則由442美元，倍增至887美元；而國民預期壽命亦由2001年的50歲，增至2016年的59歲。

貪污嚴峻 打壓異己

問題是，正如許多發展中國家一樣，剛果也面臨極為嚴峻的腐敗問題：根據「透明國際」發布的2017年廉潔指數報告，在180個國家或地區中，剛果排第161。貪污猖獗，主要原因是政府壟斷了大部分資源，在制度未完善，以及人性驅使下，官員難免自肥；另一方面，政府亦向一些可能挑戰政權的勢力輸送利益，用錢「買」穩定。

值得留意的是，卡比拉在籠絡部分潛在反對者同時，以頗具奸雄色彩的手段，對付其他「異己」。例如，他故意讓作為反對派據點的開賽省（Kasai）陷入混亂、甚或暴力頻生的狀態，似是要令反對派疲於奔命，難以聚精會神反對他。

當局一再押後大選，觸發一批民眾在12月21日於首都金沙薩示威。(視覺中國)

繼續幕後操盤

卡比拉有政績、有手段，卻沒有撕毀憲法的膽量。他在2006年和2011年兩度勝出大選後，擔心他「終生執政」的憂慮愈發滋長。就在國內示威者和天主教會施壓下，他最終不得不接受憲法規定的連任限制。

問題是，他今次是金盤洗手，還是暫時蟄伏？

一個可能性是，他想效法曾在俄羅斯上演的戲碼：由於憲法限制，普京安排「聽話」的梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）接任總統，自己則「垂簾聽政」，等到傀儡任滿後，再親自出馬競選總統。

梅德韋傑夫（左）在2008年繼任總統，四年後普京再度入主克里姆林宮。同樣的戲碼，可能在剛果民主共和國上演。(視覺中國)

目前，卡比拉已指定前內政部長沙達里（Emmanuel Shadary）充當候選人，若他順利當選並完成任期，卡比拉可能在2023年重出江湖。

「不要排除任何可能」

卡比拉早前接受《金融時報》訪問時，說了一句頗有「哲理」的話：「在生命中，不要排除任何可能。」另一方面，若從今屆大選的選民名冊遭到篡改、只有極少數國際觀察員獲邀視察等事實來看，外界有關他謀求長期執政的推論，似乎不是無的放矢。

前內政部長沙達里是卡比拉選中的繼任人，他將會面臨兩名反對派政客的挑戰。（香港01）

值得一提的是，沙達里的民望其實不算高企，如果選舉公平進行，齊塞克迪（Felix Tshisekedi）和法尤魯（Martin Fayulu）這兩名挑戰者，不見得必然落敗，這就為卡比拉實踐「陽謀」製造逆風。

事實上，他也不能做得太過──倘若選舉舞弊過於猖狂，不滿他的人、尤其是都市年輕人肯定會上街，到時即使沙達里當選，接下來的施政也勢必阻力重重。

不過，話說回頭，對剛果人民而言，儘管國家在卡比拉治下充滿腐敗，但畢竟相對安全，經濟發展勢頭亦算不俗，所謂「總統任期」不是此刻普羅大眾最操心的事；而對卡比拉而言，他覺得自己就是最適合領導國家的人，那為什麼要堵上自己的前路呢？