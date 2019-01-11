【美國政府停擺】共和黨動搖　特朗普「緊急狀態」背水一戰？

美國政府局部停擺已進入第20日，行將超越前總統克林頓時代創下的停擺21天記錄；而受影響的數十萬聯邦政府僱員本周五（11日）的出糧日亦將首度「冇糧出」。 在特朗普與民主黨領袖各不相讓的情況下，共和黨內部卻漸有動搖之勢，威脅特朗普堅持57億美元「邊境圍牆撥款」的實力。

共和黨眾議員零星倒戈

民主黨操控的眾議院，在議長佩洛西（Nancy Pelosi）的主導下，逐一通過將與邊境安全問題不相關的部門開支法案，諸如財政部、稅務局等。

雖然眾議院的共和黨人仍大體團結在強硬派的少數黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）之下，民主黨的開支法案目前也獲得近十位的共和黨眾議員支持。

不過眾議院既然已在民主黨手中，共和黨控制的參議院才是戰場所在。

作為民主黨最具權力人物的佩洛西，氣勢大盛，一幅「放馬過來未驚過」的模樣。（路透社）

參議院置身事外 卻有動搖之勢

在參議院中，至少有3位共和黨議員──緬因州的科林斯（Susan Collins）、阿拉斯加州的穆爾科斯基（Lisa Murkowski）及科羅拉多州的賈德納（Cory Gardner）──現已表態支持民主黨的開支法案，認為建牆爭議只涉及國土安全局，不應以其他政府部門的正常營運作要脅。

特朗普周三（9日）就特別出席共和黨參議員的例行午餐會，會後強調共和黨是一個「非常非常團結的政黨」。

然而，當咪高峰交到參議院多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）手上時，他只說：「總統對（午餐會的）討論已作準確描述。我們都在總統背後。」其言辭之簡約，一反常態，讓人覺得他別有暗示。

周三的共和黨參議員午餐會後，特朗普在媒體面前與參議院多數黨領袖麥康奈爾握手。（路透社）

麥康奈爾一直不願參與特朗普與民主黨之間的爭執，實行袖手旁觀，讓他們把事情解決了，才會將特朗普肯定會簽署的開支法案放上參議院通過。

不過，在停擺已近三周的僵局中，他在周四（10日）就先行通過「停擺後支付休假聯邦政府僱員原有薪金」的法案，以圖減輕外界對參議院共和黨置身事外的壓力。

三大難局之下 特朗普難再拖

在此刻共和黨政界團結成疑之際，特朗普若不盡快尋得「死撐」和「出口術」以外的出路，或將面對三大難局：

首先，目前有至少一半美國人認為特朗普須為停擺負責，相對於民主黨的約三成，可見民意並不站在特朗普一方，長此下去更將影響他本人，以及共和黨來年的選情。

周四有聯邦政府人員在華盛頓上街要求結束停擺。（路透社）

其次，特朗普的選民基本盤，見他力推建牆未果（他上任以來只建得3.2公里的圍牆，而有關圍牆更是用以取代原有圍欄而已），在停擺困局之中，或會認為他若非「無心」就是「無能」。

一直挾民意以令共和黨的特朗普就曾承認，如果他失去了選民基本盤，他就甚麼都不是。

最後，如果參議院果真在民情壓力之下通過了民主黨的開支法案，將讓特朗普難以安寢。

民主黨眾議院議長佩洛西啟動彈劾特朗普的條件，正是共和黨的支持，如果共和黨政客有離棄特朗普之勢，將更助長民主黨氣焰──目前，正身陷牢獄的特朗普前私人律師科恩（Michael Cohen）已接受眾議院邀請下月到國會作供。

為免身陷三難局面，特朗普已然法寶盡出：「電視直播告全國同胞書」試過、「拍案而起、拂袖而去」的義憤劇情又演過、到德州邊境坐在槍械、毒物、美金之間宣揚邊境安全危機亦做過，然而民主黨仍不為所動。

特朗普周四到訪德州美墨邊境，在毒品、槍械，以及一大袋美金現鈔之中召開記者會。（路透社）

背水一戰：宣布緊急狀態？

僵局之下，特朗普唯一能快刀斬亂麻的出路，似乎只得霸王硬上弓的宣布美國進入「緊急狀態」，繞過國會操控政府開支的權力，運用其他政府現有預算轉作建牆經費。

《華盛頓郵報》周四就引述兩位知情人士報道，指特朗普政府已尋得「目標預算」作緊急狀態建牆之用。有關預算屬於美國陸軍工兵部隊，總額達139億美元，原將用作民用工程計劃，卻還未被使用。

據報，特朗普已向陸軍工兵部隊查問建牆工程合約最快能在何時簽訂，以及工程能否在45日內展開。

超過400條規管美國總統在緊急狀態期間權限的法律中，的確有一條訂明總統可將美軍原用作民用計劃的資金，改用於「對國防有關鍵性」的項目上。

特朗普在美國時間周二晚上發表「告全國同胞書」，老調重彈其邊境安全危機問題。（路透社）

另外，美國的所謂「緊急狀態」其實一點也不緊急。目前美國至少在30個不同的緊急狀態中，最早的一項可追溯到1979年美國駐伊朗大使館人質事件之時。

雖然民主黨已聲言會分別透過立法及司法手段，阻止特朗普的緊急狀態建牆大計，不過緊急狀態似乎確能助特朗普打破僵局，其他後續發展對他而言似乎也不及破局重要。

在緊急狀態之下，聯邦政府停擺的確有望結束。不過，其後接踵而來的建牆經費司法爭議，將延綿不絕。美國兩黨政治的鬧劇也將繼續演下去，在熱鬧中迎接2020年大選年的到來。