歐洲議會選舉迫近　意大利執政兩黨鬥搶風頭？

周二（12日），法國斯特拉斯堡（Strasbourg）的歐洲議會，迎來夾在聯盟黨（Lega）及五星運動（M5S）執政聯盟中間的意大利「跛腳鴨」總理孔特（Giuseppe Conte），到場發表演說。 一直被認為是意大利民粹、疑歐政府「溫和面孔」的孔特，卻在演說中極力指責他口中的歐盟「精英」，高舉「歐洲人民」的「強大反對力量」，似乎來了一個大變臉，惹來各國代表批評。 經常妙語連珠的比利時前首相費爾霍夫施塔特（Guy Verhofstadt）就指，因為他「對意大利的愛」使得他眼見意大利的「政治解體」而「痛心疾首」。

歐洲議會選舉 引爆同盟競爭

正式陷入經濟衰退的意大利，面對5月底歐洲議會選舉的來臨，其執政聯盟兩黨也因要搶佔政治風頭，而搞得意大利滿城風雨。

意大利兩名分掌副總理民粹政黨領袖迪馬約與薩爾維尼，為推行民粹政策不惜與歐盟以及德法兩大傳統盟友決裂。（路透社）

去年大選中，五星運動得票近33%，成為意大利最大單一政黨；與五星運動組成聯合政府的聯盟黨則只得票17%左右。因此，意大利執政同盟理該是五星運動大黨包小黨的局面。

豈料魅力甚佳的聯盟黨領袖兼內政部長薩爾維尼（Matteo Salvini），在數月內急速冒起，人氣超越五星運動領袖兼副總理迪馬約（Luigi Di Maio）。目前，聯盟黨的支持度更以34%對23%大幅超前五星運動，使後者深感威脅。

即將來臨的歐洲議會選舉，更成為了聯盟黨與五星運動兩黨對壘的機會，可算是意大利執政盟黨間的「中期選舉」。

擔任總理前的孔特，是一名法律學教授。圖為周二他在歐洲議會發言的情況，期間他更積極反駁外界對他是「跛腳鴨」的言論。（路透社）

兩黨鬥民粹 法國馬克龍「躺着也中槍」

自本年初以來，五星運動的迪馬約就開展其選舉工程的媒體風頭戰。

由於五星運動屬反建制政黨，高舉歐盟精神、大力反對民粹主義的法國總統馬克龍就成為其首要目標。他上月底大罵法國還在殖民非洲圖利，惹起重大爭議；本月初，他更與法國黃背心運動參與歐洲議會選舉的代表合照，以表示持，更激發馬克龍召回駐羅馬大使抗議。

Oggi con @ale_dibattista abbiamo fatto un salto in Francia e abbiamo incontrato il leader dei gilet gialli Cristophe Chalençon e i candidati alle elezioni europee della lista RIC di Ingrid Levavasseur.

Il vento del cambiamento ha valicato le Alpi. pic.twitter.com/G8E0ypLalX — Luigi Di Maio (@luigidimaio) 2019年2月5日

眼見迪馬約借大罵馬克龍搶風頭，聯盟黨的薩爾維尼也加入戰團，除了附和迪馬約的指責外，更翻炒上世紀60至80年代意大利的左翼遊擊份子舊事，指責法國包藏14名相關的「恐怖份子」，要求法國將有關人士引渡歸案。

不過，迪馬約與薩爾維尼在法國問題上亦非毫無爭議。較親商界的聯盟黨一直支持興建連接法國里昂（Lyon）與意大利都靈（Turin）的高鐵，迪馬約卻認為有關項目是「大花筒」，倒不如把資金用作改善意大利國內交通，更暗指意大利人沒有要去法國的需要。

民粹主張愈叫愈響 由意大利響至歐盟建制

薩爾維尼一直想在高鐵問題上企硬，豈料他自己卻因早前禁上地中海難民下船的爭議，惹上綁架罪的檢控，要靠五星運動的國會票數去禁止檢控官正式開展對薩爾維尼的法律程序。由於兩黨都曾主張不應干預司法，此舉勢將讓他們顏面無存。

意大利位處地中海邊緣，屬移歐難民的首要登陸地，與歐盟其他國家在處理難民問題上素有不和。（路透社）

然而，民粹政黨總有攻擊對象。薩爾維尼本周初就向意大利中央銀行開火，指這些使人民損失存款的「騙子」要被完全刪除。迪馬約隨即加入戰團，說難以想像這些人繼續掌權。

薩爾維尼見狀，更將民粹言論再提高一籌，主張要中央銀行交出其黃金儲備，高舉「黃金屬於人民」的旗幟。意大利去年因兩黨減稅及派錢政策而提高預算赤字，與歐盟鬧得不可開交，如今似乎更想向中央銀行的黃金儲備開刀。

意大利，是繼美國及德國之後，中央銀行存金量全球第三大的國家。（視覺中國）

錢，更是意大利與歐盟建制的一大核心爭議。總理孔特周二就向歐洲議會提出四大要求：放寬歐元區預算規管、建立歐元區共同發債工具、統一歐盟失業救濟金，以及統一的拯救銀行倒閉機制。

如此種種，幾乎皆是要諸如德國等財主國向意大利送錢的要求。與其說是嚴肅的提案，不如說是意大利民粹風潮愈唱愈響在歐盟體制的展現。

隨着歐洲議會選舉迫近，意大利兩大民粹執政黨似乎只會將民粹政治宣傳愈搞愈大，未來好戲相信將會陸續有來。