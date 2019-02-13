加泰羅尼亞獨立餘波未了　西班牙政府或面臨倒台危機

西班牙馬德里最高法院周二（2月12日）開始審理因參與加泰羅尼亞獨立公投運動而被捕的12名領袖。其中，加泰羅尼亞自治政府前副主席洪克拉斯（Oriol Junqueras）等9人被指控為煽動叛亂、濫用職權等嚴重罪名，一旦罪成，最高可判監25年。該案件由七名最高法院法官負責，預計庭審時間將長達約三個月。 這場審判不單會點燃加泰分離主義者的情緒，也動搖首相桑切斯的地位。

加泰獨立公投運動的餘波

這一案件要回溯到2017年發生的加泰羅尼亞獨立運動。這場公投由加泰尼亞自治區發起，被西班牙政府認為是非法行為。雖然公投的投票率僅約43%，但是加泰羅尼亞方面先行在議會上修改條例，採取相對多數的投票機制，最終，以約92%的支持票數宣布加泰獨立。

從歷史的層面上看，加泰羅尼亞的獨立之爭是一個悠久的問題。18世紀西班牙王室繼承戰爭（War of Spanish Succession）爆發後，加泰站在反對西班牙王室的立場，然而遭奧地利出賣，在對戰況不知情的情況下，導致自治權的丟失，並且加泰語的官方語言地位被剝奪。由此，加泰的反西班牙情緒愈發醞釀，近3個世紀以來不斷處於爭取獨立的抗爭之中。

加泰羅尼亞的獨立之爭是一個悠久的歷史性問題。（路透社）

2017年的加泰獨立運動，最終以近似鬧劇的方式收場。西班牙政府以一些激烈的方式應對，採取恐嚇與控制自治區財政預算等方式，阻止加泰獨立。隨後，西班牙政府宣布解散加泰議會，並且解除加泰政府所有官員的職務，而參與獨立運動的加泰政客或被中央政府抓捕，或逃離西班牙，最終這場運動逐步平息。不過，加泰後來的政府重選，也諷刺地由分離派稍勝。

西班牙政府解決加泰獨立運動的手段亦受到外界的質疑。雖然運動已經平息，不過此次審判卻又再引起波浪。支持加泰獨立的示威者於法庭外集會，認為西班牙此舉是為了打壓政治異見而扭曲言論。而西班牙政府似乎亦擔心獨立運動的餘波會使國家的形象受損，罕有批准直播審訊過程，對外彰顯司法的透明度。

首相桑切斯困局再添亂

西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）於2018年擔任首相，然而其所屬的社會黨只控制了國會四分之一的席位，地位並不穩固。如今桑切斯的國家預算案需要得到議會通過，需要得到加泰羅尼亞議員的支持，而加泰獨派提出的談判條件是，如若將公投納入談判議程之中，將對預算案持積極態度。當桑切斯計劃與加泰獨派對話之時，卻引起西班牙的大規模示威，在右翼的煽動下，西班牙民眾認為首相此舉是向獨派妥協的表現，甚至是叛國的行為。

西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）當下面臨倒台危機。（路透社）

如今，西班牙民眾反對聲四起的同時，加泰羅尼亞獨立運動領袖的審理開始，又一次點燃分離主義者情緒，顯然在這一事態下，桑切斯難以在國會預算案中得到加泰議員支持。如若國家預算案無法得到國會的通過，桑切斯或宣布提前大選，而缺少堅實民眾支持基礎的桑切斯，或將就此結束首相生涯。