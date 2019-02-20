革新開放成亞洲繁榮之都　金正恩越南之旅能學習什麼

第二次「特金會」即將在下周三至四（27至28日）在越南河內舉行，盛傳朝鮮領導人金正恩將提前兩天在2月25日先抵達越南，訪問越南高科技工業重鎮北寧省。金正恩這一躺訪問越南，可以有什麼收獲？或從另一個角度看，為何金正恩會選擇越南作為特金會的場所？

俯視河內市中心，國家會議中心與旁邊的JW萬豪酒店。（路透社）

路透社引述消息人士報道，指金正恩會提前在2月25日抵達越南，期間會前往訪問北寧省及海防市。北寧為於河內的東北方，是越南高科技工業重鎮，今天世界多間高科技產品製造商如Canon、鴻海科技、ABB等均在北寧投資設廠，韓國三星同樣有份。因此有韓國媒體報道指，金正恩可能會趁機前往訪問三星在北寧的廠房。

朝鮮可學習什麼樣的「越南模式」

儘管韓國及三星沒有就事件回應，但金正恩訪問三星並不意外。2018年9月韓國總統文在寅訪問平壤時，三星副會長李在鎔就隨團出訪。實際韓國企業一直等待朝鮮制裁何時解除，三星作為韓國最大企業，必然不會放過在朝鮮發展的機會。

今次也是自1964年越戰結束以來，第一次有朝鮮領導人訪問越南。作為世界僅餘的共產國家，金正恩訪問越南，拉近兩國關係具有實質意義。同時間，「越南模式」亦成為朝鮮可以參考的對象。

與朝鮮一樣，越南自越戰後受到美國制裁，但越南成功發展成今日在的亞洲快速增長經濟體之一。加上越南保持單一政黨的強權統治，在意識形態上甚至比新加坡更親近朝鮮，這都對金正恩有莫大吸引力。

越南與朝鮮同是共產政權，而且同遭美國制裁多年，相比新加坡，越南更值得朝鮮借鏡。（路透社）

越南的革新開放

越南的改革開放在越語稱之為「Đổi mới」（革新），與大家熟識的中國改革開放一樣，越南的革新開放目的同樣是建立社會主義主導的市場經濟。蘇聯的解體更讓越南意識到，必需依賴自身轉型才能適應時局轉變。

越南首先從農業着手，鼓勵農民種植，並容許私人農產品買賣，逐步放寬管制。這與金正恩上任以後，容許農民保留種植部分農作物自用類似。

今天越南人民無法挑戰政府及其單一政權，但擁有相當的宗教自由、市場自由、旅遊自由、生活自由等。對朝鮮而言，越南今天的成長對朝鮮具有指導作用。

金正恩自2018年改變國家改變發展方向，但外間有指他正面對國內保守勢力的障礙，金正恩大可趁訪問的機會，向越南請教。金正恩的多方外交策略，讓他不限於跟隨中國或韓國，越南可讓朝鮮學習的頗為豐富，這相信是金正恩選擇越南的最大原因。