【專家有話說】韓國專家細數無核化方案

即將召開的河內特金會上，無核化方案勢必成為美朝兩國爭論的焦點。究竟雙方有何爭議，又能以何種方式解套，韓國峨山政策研究院研究員車斗賢為《香港01》讀者獻上詳盡分析。（譯者：許嘉蕾）

▲ 提出問題

- 第二次美朝首腦會談在即，美國國內出現不同預測

- 特朗普總統于2月5日發表國情咨文演講（State of the Union address），強調其在對朝政策上取得的成果，並流露出對第二次美朝首腦會談的期待

- 美國國務院對朝政策代表比根于2月6日至8日訪問平壤後回到美國，在記者招待會上稱雙方協商氛圍良好，但同時表示是否會取得具體成果要看後續協商

- 國內輿論在主要強調比根此次訪朝取得了「建設性（productive）」成果的同時，也關注比根所說的「還剩下幾個難題（some hard work to do）」

- 另一方面，美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）在2月13日接見韓國國會代表團時稱金正恩的真正意圖不是無核化，而是解除韓國武裝（to demilitarize South Korea），並稱金正恩應拿出無核化行動，而不是說空話

- 佩洛西的發言顯示美國國內略微過度緊張的反應。佩洛西的指責不是針對美朝對話本身，而是對美朝對話走向的擔憂，即特朗普政府有可能對朝鮮過分讓步

越南特金會：為紀念美國總統特朗普（Donald Trump）與朝鮮領袖金正恩2月27日至28日在越南首都河內舉行第二次「特金會」，白宮2月23日發行1000枚限量和平談判紀念幣。（白宮禮品店官網）

- 美專家間也出現不同的預測與解決方法

- Ken Gause（美國海軍研究所）、S.Hecker（斯坦福大學）、Rober Carlin（前國務院朝鮮情報分析官）等專家主張目前比起“無核化”，會談應更加側重商討如何改善美朝關係、構建朝鮮半島和平體系，並以此消除美朝間的安保不信任

- 相反，Bruce Klingner（傳統基金會）、Robert Manning（大西洋理事會）等專家則表達了擔憂，認為在朝鮮未做出確切的無核化保證之前，特朗普總統有可能做出危險的讓步

- 美國國內的慎重論或憂慮之聲，不僅包含對朝鮮的不信任，更顯示輿論對特朗普政府談判姿態的批判

- 對越南首腦會談的各種預測，基於對此次會談能將第一次會談達成的抽象、籠統的協議具體化到什麼程度的判斷。

- 「朝鮮半島完全無核化」及「朝鮮核能力完全解除」之間有可能存在差別

- 美國國內也有觀點認為，將消除朝鮮對美國的核攻擊能力作為首要目標，再把完全消除朝鮮核能力當做長期目標，

- 致力於改善美朝關係，以此消除朝鮮對安保的擔憂

- 相反，以華盛頓foreign policy establishment為中心的觀點則表達了對美國以大幅減弱對韓安保公約作為協商條件與朝鮮達成交易的擔憂。

- 第一次首腦會談以後的8個多月來，美朝間的協商過程具有不透明性，並且時斷時續

- 如何判斷朝鮮是否仍維持2018年首腦會談時的意圖

- 朝鮮于2018年重新開啟朝韓對話及無核化談判

美朝關係首次「特金會」後，依舊是「在冷靜與熱情之間」，朝鮮多次表明無核化的承諾，並促請美國就無核化進程採取相應措施。（路透社）

▲ 第二次美朝首腦會談的機會與挑戰

1. 積極信號與消極因素並存的現狀

- 確實存在第二次美朝首腦會談戲劇性達成協議的積極信號

① 第一次首腦會談以後雖有諸多困難，美朝兩國領導人之間反復傳遞不會結束協商局面的信號

② 在美國的立場上，特朗普需要政治業績。在朝鮮的立場上，金正恩為長期執政需要在經濟建設上，做出比前幾代領導人更高水準的成績

③ 相比於同基本無實權的金赫哲在有限時間內舉行會談，比根3天2夜的訪問反而更易於解決問題

④ 將河內定為首腦會談場所，顯示了美國在會談舉行地這一問題上的溫和立場，這也反映出美國對無核化相關議題達成協議的期待

⑤ 正如金正恩在2019年新年致辭中所說，朝鮮自己也未事先決定好無核化的確切完成時間

- 然而，需要注意的是消極因素仍舊存在

① 憑藉2018年打下的外交基礎，朝鮮顯示出能夠按照自己的方式擺脫當前孤立狀態的自信。

② 除暫停核子試驗以外，朝鮮目前做出的承諾（專家驗證關閉豐溪裡核子試驗場，邀請專家見證東倉裡發動機試驗場關閉）並未超出朝鮮的承諾範圍

③ 在美朝協商過程中收集到的意見並未公佈的情況下，雙方已就第二次首腦會談的日程及舉行地達成協議（第一次首腦會談也是在這樣的情況下舉行的，最終只達成了籠統的協議）

④ 在2018年中期選舉中輸給民主黨後，特朗普迫於國內政治的壓力有可能為取得成果孤注一擲

⑤ 不僅是金正恩，特朗普也希望再用一個大事件（event）來粉飾自己的政績

第二次美朝首腦峰會將於2月27日至28日在越南首都河內舉行，峰會準備工作正在如火如荼地進行中。一班越南工人2月20日在河內講武街（Giang Vo）忙着種植花草樹木，迎接峰會的到來。（Getty Images）

2. 核心議題：無核化完成時間點及先行措施的實施辦法是關鍵

- 圍繞朝鮮半島無核化的最終完成時間，美朝雙方一度針鋒相對

- 美國一貫堅持CVID，但最近更改措辭，提出FFVD（根本性立場變化vs.談判技巧）

- 但是，由於國際核不擴散體制的信賴問題，推翻CVID原則是不可能的（與歐盟的合作也需要）

- 朝鮮則一貫堅持保有適度核能力、維護其核持有國地位的立場，但最近金正恩在2019年新年致辭中有跡象改變其部分立場（金正恩稱「向國內外宣佈，朝鮮已經不再需要製造、試驗以及使用或擴散核武器」）

- 雖然達成協議不易，事實上美朝雙方也只能從FFVD及CVID的中間地帶尋找能使雙方妥協的辦法

※ 出於對戰略上平衡朝韓的考慮，韓國本該更強調CVID，但有一部分國內聲音表示只要不使用核武器就可以滿足，這實在是諷刺

美國 朝鮮 比較 無核化最終完成時間 圍繞CVID，FFVD完成時間，美國國內沒有統一意見 最好：保有適度核能力（承認其核持有國地位） 最差：視情況保有核再開發能力（人力，data） 不可能輕易達成共識 從什麼解決措施開始 需要朝鮮做出值得信賴的先行措施 已經做出充分措施 需要能滿足雙方要求的初期措施 實施過程的監管 一次性達成協議+核申報+就核查原則達成協議 階段性/同時性+初期不可能申報核+對於核查一事的態度模糊 事實上只能分階段進行，有可能從一次性申報/核查轉變為漸進式申報/核查

金正恩在新年演說中強調致力於朝鮮半島無核化，同時提出美國勿誤判朝鮮的耐心。（視覺中國）

《已有的無核化過程比較》 存在核查手段 核物質生產技術 是否存在核武器 最終狀態 南非 無核化宣言後IAEA核查/視察後銷毀 濃縮鈾技術 同時存在核武器及核物質 雖然殘留核物質，但無法再生產核武器（FFVD） 烏克蘭 美俄START條約部分履行，以美國為中心視察/核查 鈈/濃縮鈾技術 存在核武器 武器全部銷毀，人力轉換，設施銷毀 伊朗 就核物質濃縮度調整/遷移，IAEA進行核查 濃縮鈾技術 存在核物質 一開始同意CVID（和平方式利用） 利比亞 在IAEA核查後轉移核物質 濃縮鈾技術 存在核物質 CVID完成

- 雙方就初始階段誰先採取先行措施展開較量，但這個問題可以得到解決

- 朝鮮在2018年後雖然聲稱將採取多種措施，但實現哪些口頭約定及實現程度目前也陷入了「暫停期」

- 也就是說，朝鮮在2008年已凍結及部分拆除設施後，是否會採取「進一步行動」是關鍵

- 美國若想跨越當前解除恐怖主義國家的階段需要外交手段，但這並不是絕對等價的

- 朝鮮的要求能與美國的實際利益結合是最好的，而美國的要求同朝鮮的實際利益結合則是最差的情況

- 實施過程中，美朝通過協商有可能實現有效管理

- 在消除朝鮮核能力的過程中，即使美朝間達成一次性解決的協定，在實際上也只能「階段性」完成（完全消除核能力是一個長期過程）

- 在此期間，有觀點擔心特朗普政府在與朝鮮的協商中會滿足於消除本土威脅，從某種角度上集中力量以階段性措施做為交換條件

- 特朗普忙於維持美朝間對話，雖然有推遲解決問題的可能性，但提出的解決措施不可能「精益求精」

特金會回顧：平壤政府在比根訪朝期間，表明希望美國放寬對朝制裁，強調朝鮮是否無核化取決於美方的相應措施。（路透社）

- 目前已有多種針對朝鮮初期棄核措施的方案，應從中選擇至少兩個方案進行組合

- 維持核子試驗暫停+凍結不斷被提出的核活動（可保證停止生產核物質的措施）

- 由專家確認豐溪裡核子試驗場已廢棄，在專家視察下關閉東倉裡發動機試驗場

- 朝鮮申報核清單或主要核設施（甯邊核設施）清單

- 協商視察/核查原則

- 銷毀ICBM或向國外（美國）轉移

- 將銷毀IRBM（從技術角度來看與ICBM沒有差別，存在對美國國外領土的威脅）包括在內+銷毀所有彈道導彈（消除對美國同盟國的威脅）

- 美國對朝體制安全保障措施，即「相應措施」在理論上有可能與改善美朝關係，放寬對朝制裁，構建和平體系等聯繫起來並加以組合

- 放寬/解除對朝制裁或針對開城/金剛山等朝韓合作事業，允許存在豁免制裁的措施

- 協商設立美朝聯絡處等外交關係正常化/改善措施

- 美韓聯合軍演持續推遲，暫時停止在韓部署美軍戰略資產

- 終戰宣言等朝鮮半島和平體制相關措施

- 但是，在美朝雙方的協商中提及免除/放寬UN方面對朝制裁是無理的

朝鮮無核化：朝鮮當局在第一次「特金會」前，拆毀了東北部的豐溪里核試場。（視覺中國）

3.預想結果：Big deal 還是Bad deal？（實際no deal）

- 不應期待首腦會談的協定文中包括全部的具體措施

- 相比於具體措施，雙方會將朝鮮無核化及美國對朝體制安全保障措施的交換原則列入議題範圍

- 不必達到2005年《9.19共同聲明》的具體程度，能達到再次確認基本精神的程度就令人滿意了

- 將主要關心事項列單提交、針對視察/核查過程若能明確提出類似《9.19共同宣言》水準的「可驗證性拆除（verifiable dismantlement）」措施，即可視為成功

- 最理想的狀況是，朝鮮能提出比較明確的無核化措施交換美國放寬對朝制裁、改善美朝關係等，實現「Big deal」

- 朝鮮提出「核凍結+現有核分裂物質處理方式（保證無核化）+銷毀或轉移ICBM+提交部分清單及視察/核查原則」

- 美國提出「放寬雙邊制裁+設立美朝聯絡處等改善關係的措施+終戰宣言等朝鮮半島和平體制相關的初期措施及後續商談框架+持續推遲美韓聯合軍演及在韓部署戰略資產」

- 「終戰宣言」以韓國政府提出的三項原則（為達到政治信賴採取象徵性措施，無需改變美韓同盟+違反約定時隨時取消）為前提，無論何時朝鮮都會接受這個前提是關鍵

- 美國在UN對朝制裁的框架下免除對開城工業園區的制裁，站在韓國的立場上看這是最好的結果，但朝鮮能否接受還是個未知數

2018年6月，特朗普在新加坡美朝峰會發表講話。近半年來，美國對朝鮮仍懷有巨大不信任，面對朝鮮的無核化舉措，美方所做回應有限（Getty Images）

- 至少維持美朝間的對話動力，提升對朝鮮消除核能力的信賴，實現「small deal」

- 朝鮮提出「核凍結措施+銷毀ICBM或停止生產+部分視察/核查原則」

- 美國提出「設立美朝聯絡處等改善關係的措施+象徵性放寬雙邊制裁+暫時推遲部分美韓聯合軍演」

- 比起新加坡首腦會談，此次越南會談能達到更進一步的具體階段是差強人意的，但雙方仍有任意解釋協議書的可能性

- 美國一方的讓步，比起「Bad deal」，實際上更有可能導致「No deal」（最壞情況）

- 美國止步於朝鮮承諾銷毀ICBM及口頭約定不使用核原則，並因此與朝鮮商討放寬對朝制裁、推遲美韓聯合軍演、停止部署戰略資產，著手改善美朝關係

- 這雖然被稱為「Bad deal」，但參照美-伊朗核談判的例子，當時美國政府受到了國內輿論的強烈批判，並且伊朗是否採取持續性措施很難得到保障

- 最終就算美朝間達成「Bad deal」也很難實現，朝鮮因此心懷不滿拒絕履行措施，實際上談判「No deal」的可能性更高，這也意味著最終美朝談判的破裂

特金會回顧：第一次特金會後，美中情局（CIA）分析指，朝鮮在多個秘密地點增加生產濃縮鈾。（路透社）

▲ 首腦會談後值得期待的政策方向

① 韓國有責任強調及維護「終戰宣言」等和平體制相關措施的現有原則

② 比起單純「期待」或「強求」豁免/解除朝韓經濟合作制裁，更應尋找既能符合制裁原則、又能推動朝鮮經濟合作的間接解決辦法

③ 出於對韓國國內政治的考慮，一味強調談判進展迅速、協商取得大突破的「樂觀看法」是不正確的，應提出宏觀/長期的解決原則

④ 在美朝協商實際破裂時，利用韓國提出的解決原則、最大程度靈活運用雙邊及「小多邊」外交

⑤ 若美朝間達成暫時「small deal」的結果，應通過金正恩回訪韓國獲得其更確切的承諾