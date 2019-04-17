西方輿論為何認為中國經濟增速出乎意料

中國國家統計局4月17日公布，2019年第一季度國內生產總值（GDP）同比增長6.4%，與2018年第四季度持平。之後，亞洲股市隨之普遍上揚。 對於中國經濟在第一季度的表現，不少西方媒體用了「超乎預想」一詞來形容。路透社稱，這超出了人們對中國經濟進一步放緩的預期，彭博社則認為中國的經濟在第一季度「出乎人的意料」（unexpectedly）。《華爾街日報》稱，這一增速要比很多經濟人士預測的略高。《金融時報》也稱，中國經濟的增速快於預期。

同時，西方媒體也大多肯定了中國經濟的表現，路透社稱，這讓人們樂觀認為中國經濟開始走向穩定，緩解了人們對全球經濟投資的焦慮。彭博社也提到，中國經濟增速超出預期有助於緩解外界對中美貿易戰的焦慮。

特朗普一手發動的中美貿易戰，似乎對中國影響有限。（路透社）

至於中國經濟表現不錯的原因，中國國家統計局新聞發言人毛盛勇指出減稅是一個因素。《華爾街日報》也認為，北京在過去幾個月裡採取了初步措施來解決先進危機，包括減稅等。同時，它也允許地方政府加大對基建的支持。此外，該報導還提到，提升外界信心的還有中美貿易戰的緩和，認為中美有望達成協議有助於提振商業和市場信心。

《紐約時報》的看法是，這些積極的信號主要來自中國政府近幾個月向該國經濟注入的數千億美元資金，以及官員們向國有銀行施壓發放的貸款。《金融時報》援引摩根大通資產管理公司亞太市場首席策略師許長泰（Tai Hui）的話稱：「最近的資料表明，政府穩定經濟的政策正在起效。」《紐約時報》則援引麥格理集團首席中國經濟學家Larry Hu的話稱：「這一次，他們動用了壓倒性的力量來提振經濟。這就是經濟在第一季度企穩的原因。」

國務院總理李克強上月5日宣讀政府工作報告時，為今年中國經濟增長設下6%至6.5%的目標。（視覺中國）

不過，香港Natixis 的高級經濟學家徐建偉（音譯）對路透社表示：「中國經濟增速與刺激政策有關，但也不能完全歸功於此。」

儘管中國經濟第一季度表現良好，但路透社還是提出了警告，稱中國經濟出現了可持續的回轉還為時尚早，未來仍需要政策支援以維持增長的勢頭。很多人預測在2019年第二季度經濟才會復甦。徐建偉（音譯）表示：「我們仍需要更多證據來證明中國經濟全面復甦。我們對中國經濟的看法依然很謹慎。」

該報導還認為，分析人士不再像以往那樣期待中國經濟迅速反彈，最近的刺激措施都是相對有限的。支援措施仍需要時間才能完全生效。如果中國經濟發展資料穩定，中國在進一步刺激經濟問題上更加謹慎。

同樣，《華爾街日報》認為，儘管中國出台了刺激和其他支持措施，中國經濟仍被經濟人士和政府認為會繼續放緩。北京已經將2019年經濟增速最低設定為6%。彭博社香港JPMorgan Chase & Co.的中國經濟學家Grace Ng稱：「多虧了比預期好的這些資料，政策制定者可以對中國經濟更有信心了。」

中國高科技的機電產品出口持續增加，成拉動中國經濟的另一動力。（路透社）

但她也提到，「在政策支持之下，中國經濟恢復要比預期的早。在未來幾個月裡，宏觀政策不會急劇縮減，但同時也不會收緊。今年年初財政支出吃重之後，財政政策可能會在年期之前逐漸取消」。

摩根經濟分析師Robin Xing 認為：「第一季度和3月的資料證實了目前處於週期性的轉捩點。在強有力的財政支持之下，準備金利率下調會越來越少。在財政寬鬆政策真正起效、貿易緊張局勢緩解和消費者信心正常之後，我們期待第二、第三和第四季度經濟會有回轉。」

Larry Hu則對《紐約時報》表示，出現「雙底」的可能性很高，即經濟增長再次下滑，直至今年晚些時候出現回升。「復甦並沒有那麼可靠，他們在今年年初就預先部署了政策火力。」

「中國已經處於全球有史以來最大的信貸泡沫之中。」加州大學聖達戈分校副教授史宗瀚（Victor Shih）給出了提醒。此外，他還說中國政府一直未能擺脫舉債的問題。「政府根本沒資本去考慮中期，必須專注於信貸泡沫的短期延續。」

中美1月14日至15日在北京舉行高級別貿易談判，中國副總理劉鶴接待美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）及財長姆努欽（Steven Mnuchin）。（路透社）

中國國內公佈的經濟資料有利於提振市場信心。其實，自4月以來，國際上不少機構也調整了中國經濟增長預期。4月9日，國際貨幣基金組織（IMF）在下調2019年全球經濟增速預期的同時，將2019年中國經濟增長預期由6.2%上調至6.3%，認為中國的減稅等財政政策將刺激增長。英國滙豐銀行4月8日發佈的一份報告預計，中國今年全年GDP增速將達到6.6%。

但中國經濟增速仍可能受到外部環境的干擾，尤其是中美貿易戰的影響。中美兩國官員已經進行了9輪高級別會談，美國方面稱雙方談判接近完成，但中美何時簽署協定、能否真正停止貿易戰，仍有不少不確定性。在全球整體經濟下行壓力之下，中國經濟在2019年表現如何仍要看中國官方的調控和外部環境的影響。