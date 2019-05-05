【英國脫歐】保守黨地方大選慘敗　是希望還是混沌的開始？

英國地區大選結束，不論保守黨或是工黨都是輸家。保守黨尤其輸得慘烈，8400個地方議席只取得3562席，損失1334席。民意反映非常明顯：我們受夠了保守黨的混亂。

主張留歐的英國自由民主黨成為了地方選舉的最大贏家，一口氣奪下1350席，較上屆選舉大增703席。（Getty Images）

英國保守黨嘗到了自1995年以來的最大重創，失去了44個地方政府主導權。而最大贏家則是主張留歐的英國自由民主黨及多個獨立候選人。英國自民黨增加703個議席至1350席，創下該黨15年以來最輝煌成績。自民黨黨魁祈維信（Vince Cable）表示︰「每投一票給自民黨，就是阻止脫歐的一票。」

投票結果可促與工黨達成協議

英國廣播公司（BBC）評論，選舉結果是對保守黨的「懲罰」。儘管整體投票意向未能反映留歐派取得勝利，但說明人民受夠了保守黨內部的混亂，在脫歐問題上纏足不前。法新社報道，有不少選民在選票的背後，寫上「脫歐的叛徒」或「賣國賊」，表達對保守黨的不滿。

那麼緊接下來將發生什麼事？文翠珊隨即要求工黨黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn），盡快就脫歐達成協議。路透社亦引述保守黨高層表示，大選結果促成了雙方加快協議的腳步，相信可以在短期內取得共識。

若文翠珊成功獲得工黨的全員支持，可大大增加通過脫歐協議的可能。

保守黨在地方選舉中慘敗，增加了文翠珊的下台壓力。（路透社）

假若文翠珊被迫下台

但這建基在「文翠珊還能執政，重交脫歐議案至國會」的前設，因文翠珊同時在這選舉後，面臨具大的下台壓力。保守黨前黨魁施志安（Iain Duncan Smith）批評文翠珊已無法領導國家，要求她自行訂下辭職日，否則就由保守黨內部自行組成委員會決定日期「替她辭職」。

較早前英國《星期日泰晤士報》報道，指保守黨內部正考慮修改黨章，好讓黨內能在6月再向文翠珊發動不信任投票，迫她下台。

假若文翠珊當被迫下台，會發生什麼事？文翠珊因支持軟脫歐的立場令黨內撕裂，因此她下台後很可能會由支持硬脫歐的人就任黨魁，同時成為首相，如此英國就會直接走向硬脫歐的命運。

3月倫敦上百萬人遊行示威，要求政府舉行第二次公投。若新政府上任宣布硬脫歐，勢將爆發更大規模的示威。（Getty Images）

更大的政治危機在前

如此一來會令支持軟脫歐（及留歐）的保守黨成員不滿，儘管反對硬脫歐的保守黨議員僅佔少數，但失去文翠珊的領導或會令失望的議員出走。提出「單一市場2.0」議案的保守黨議員博爾斯（Nick Boles），就在議案被否決的一刻在會上斥責保守黨內無法妥協，即席宣布退黨。

事實上英國國會正醞釀一場「Deselect」風暴，所謂「Deselect」，是指國會議員被剝奪代表資格。根據保守黨內部規定，若地方議員或代表湊夠50個簽名，保守黨就要召開特別會議，商討是否讓其參加下屆選舉。部分立場温和的保守黨議員，正面臨會遭剝奪下屆大選參選資格的風險。

如此的議員保守估計佔現有保守黨國會議席的五分之一至四分之一，儘管踢走這批「脫歐的叛徒」可促使保守黨「團結起來」，但保守黨無可避免陷入徹底分裂。離開的議員走向何方，亦可能影響下屆選舉的勢力版圖。

英國國會早前通過禁止硬脫歐議案，雖然法律上限期後只會出現硬脫歐，但如此一來會觸發憲政危機，國會勢將解散提早大選。且別忘了文翠珊下台以至新政府上任宣告硬脫歐一刻，英國將有可能爆發比早前過百萬要求二次公投更大規模的示威，撐留歐及反對硬脫歐的民眾或不會輕易接受「倒數等死」的命運，英國政局將陷一片混亂。