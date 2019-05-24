任正非的眼淚沒有為女兒孟晚舟而流，沒有為華為而流，也沒有為中國民眾而流，而是為美國企業而流。這就不一般了。

華為創始人任正非5月21日接受了中國國內媒體的採訪，有強硬、有自信，同樣也不乏柔情：「在最近的危機時刻，體現了美國企業的正義與良心。前天晚上，（華為副董事長）徐直軍半夜兩三點打電話給我，報告了美國供應商努力備貨的情況，我流淚了，感到『得道多助、失道寡助』，今天，美國的企業還在和美國政府溝通審批這個事情。」

任正非頻頻出現在媒體面前，外界從他的表述中也能明白華為成為5G領頭羊是有原因的。（視覺中國）

在過去半年多的時間裏，華為經歷了「至暗時刻」。可任正非的女兒孟晚舟被加拿大扣留、特朗普（Donald Trump）政府禁止華為進入美國市場等等都沒有讓任正非流淚。在被美國打壓的這些日子裏，內地輿論場上群情激昂，「挺華為」「買華為手機」的聲音比比皆是，這也沒讓任正非濕了眼眶。

任正非的眼淚不是為女兒而流，不是為華為而流，也不是為內地民眾而流，而是為美國企業而流。

這就不一般了。

按照常人的思維，原本合作順利的夥伴突然說不給供貨了，而這很可能讓你無貨可買、無貨可賣。你會是什麼反應？暴跳如雷？破口大罵？

但沒有義憤填膺，更沒有極端報復，任正非反倒是接受了這一切，還感謝美國企業對華為的幫助：「十年來美國公司伴隨着我們公司成長，做了很多貢獻，教明白了我們怎麼走路。」

他還理解美國企業這樣做的苦衷，在媒體前為他們說好話：「媒體也不要老罵美國企業，大家多為美國企業說話，要罵就罵美國政客。」

就連生意場上的對手——Apple，任正非也主動為之宣傳，「我們家人現在還在用Apple手機，Apple的生態很好，家人出國我還送他們Apple電腦。」面對內地對自家產品華為的追捧，任正非也是苦口婆心，不要將其與愛國掛鈎，「千萬不能煽起民粹主義的風」。

華為和蘋果並不一定勢不兩立。（視覺中國）

不只是對Apple和華為的產品很有包容心態，任正非在芯片問題上強調「我們能做和美國一樣的芯片並不是說我們不買美國芯片了」。在創新問題上強調「華為要擁抱世界，依靠全球創新」。

華為要的不是一家獨大、獨佔鰲頭，而是「站在巨人的肩膀上」互利共贏。

都說「心胸有多大，天地就有多大」。任正非的格局足夠大。

任正非是一個商人，他看事情、分析問題很有見地，有政治家或者戰略家的高度。千金易求，人才難得。因為有些人同樣是商人，即便他們如今已經踏入政壇並成為人中龍鳳，但他們身在其位也並不一定說他們有這樣的戰略高度，就比如說美國總統特朗普。

設想一下：如果特朗普現在是任正非，面對高通（Qualcomm）等突然宣布暫停供貨、Google有限度讓華為使用Android系統，特朗普會像任正非這般冷靜嗎？想想特朗普多麼不爽通用汽車（GM Motor）關廠的？想想最近一次中美談判就細節問題出現分歧之後，特朗普是如何狂發Twitter罵中國「出爾反爾」的？

讓特朗普和任正非一樣接受現實，估計要比登天還難，更別提感謝、感動地落淚了。

特朗普強調「讓美國再次偉大」，「偉大」的體現也包括讓美國無人能及。（美聯社）

中國人有時候講究「吃虧是福」。可特朗普是一個不能「吃虧」的人，那些沒有滿足自己心願的人要付出代價，什麼事情都要「美國優先」，讓美國吃一點點虧是萬萬不行的。

以前是美國吃肉，別人跟着美國喝湯。現在，特朗普連湯都不想給了。

親盟友，明算賬，關稅、軍事保護費一個都不能少。不是盟友，那更要涇渭分明，如果貿易逆差太大，那就關稅伺候，直到對方屈服為止。

特朗普這樣做就是要保證美國的絕對霸權，「一山不容二虎」，想要挑戰美國的，那就是你死我活的對手。在特朗普的字典里，不會存在「你好我好大家好」這個詞。他不懂，也不願意懂。

市場經濟里逐利、追求「你有我優」是正常不過的事情，但凡事都有個度，一旦做的太極端，非要「走別人的路、讓別人無路可走」，自己的利益早晚也會受到損害。

這是任正非和特朗普呈現出來的不同的方式。同樣是商人，做人的差距怎麼就這麼大呢？任正非的採訪不只是一次針對華為危機的公關，更有着如何處事、看世界的哲學智慧。這是一次很有高度的表達。或許，患得患失的特朗普及其內閣高官該認認真真地讀一讀任正非的話。