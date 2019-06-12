槍打出頭鳥　英國首相大熱約翰遜或再「功敗垂成」？

前倫敦市長、前外相約翰遜目前是保守黨下屆黨魁兼首相大熱，並將於英國時間周三（12日）正式啟動其競選工程。 原本「已無懸念」的「下任首相」約翰遜（Boris Johnson）如今卻遇上英國政壇的四面楚歌，有可能重蹈2016年脫歐公投後「大熱落馬」的覆轍。

在民調機構YouGov月初的一項保守黨選民民調中，約翰遜以34%支持，大勝其他候選人的個位數字。不過他似乎很清楚「槍打出頭鳥」的道理，一直行蹤低調，不接受採訪之餘，也未有承諾出席公開辯論。由此可見，他希望要減少自己的曝光度，以免惹來各方勢力群起圍攻。

逃不掉的四面楚歌

不過，他的隱身策略本身，就成了對手的批評對象。除了較支持工黨的左翼媒體《衛報》高調報道他如何埋藏自己、逃避公眾審查之外，黨內對手也向他連珠發炮。

英國環境大臣高文浩（Michael Gove）是2016年脫歐公投中舉足輕重的人物。（路透社）

在2016年臨陣叛變，阻斷約翰遜拜相路途的溫和疑歐派、現任環境大臣高文浩（Michael Gove），就借其周一（10日）啟動競選工程之機，再次對約翰遜冷嘲熱諷，指自己若對上工黨黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn），絕不會躲藏在「防空洞」之中，又「鼓勵」約翰遜，指如果他最後出線與約翰遜一同交付保守黨黨員投票的話，約翰遜「做甚麼也好，不要臨陣退選」。

被認為是保守黨「清泉」、就學牛津、曾任教哈佛、通曉歐亞古今多種語言（包括中文）、更曾是威廉王子和哈利王子私人補習老師的國際發展大臣施達偉（Rory Stewart），更針對約翰遜不善政策細節，反問黨人是否有信心將「核武」及「英國50年來的最大抉擇」託付此人。

同時，約翰遜在報章撰文提議將英國40%最高所得稅率的門檻，由現時的5萬英鎊，提高至8萬英鎊，希望爭取收入普遍較高的保守黨黨員支持。此法若得落實，將使庫房每年少收近100億英鎊，遭到保守黨、工黨，甚至《金融時報》等媒體多方攻擊。

保守黨「1922委員會」周一（10日）公布角逐黨魁兼首相人選名單，共有10人成功「入閘」，包括國際發展大臣施達偉。（Getty Images）

另外，約翰遜2016年擔任外相期間的往績也被挖掘出來——當時沙特在也門多次空襲擊中食品工廠、學校、喪禮等，造成不少平民喪生，然而約翰遜多次聞訊後，也似乎無動於衷，繼續建議英國政府容許對沙特的炮彈軍售。雖然部份保守黨黨魁候選人也曾支持有關軍售，不過批評的矛頭卻指在約翰遜頭上。

約翰遜尚未高調進行競選活動，英國政界、輿論界就如此槍打出頭鳥，未來景況可想而知。

黨內兩派夾擊 或危及出線機會

保守黨議員的首輪投票將於周四（13日）進行，將透過多輪投票至下周四（20日）為止，選出兩名出線者，再交保守黨12萬黨員投票。根據目前最新的議員公開表態，約翰遜、現任外相侯俊偉（Jeremy Hunt）、環境大臣高文浩等5位參選人通過首輪投票最低門檻。

侯俊偉正式獲得溫和派代表人物盧綺婷支持，或有望進入保守黨普通黨員投票的雌雄決戰。（路透社）

雖然如果約翰遜能出線交付黨員投票，其爭奪相位之路幾乎是勝利在望，他能否在議員投票之中出線卻似有隱憂。

首先，侯俊偉成功在約翰遜手中奪得溫和派代表人物、就業及退休保障大臣盧綺婷（Amber Rudd）的支持——約翰遜在特朗普訪英期間，就是因為要向以盧綺婷為代表的近80名溫和派議員拉票，而決定不親身面見特朗普。

其次，除了有高文浩參選搶奪溫和疑歐派的議員支持之外，疑歐立場較約翰遜更強硬的前脫歐大臣藍韜文（Dominic Raab）同時也將減弱約翰遜在疑歐派中的支持。在目前工黨正企圖借「反對派國會議程」的機會去阻止無協議脫歐的背景下，曾聲言「不惜中止國會會期也要脫歐成功」的藍韜文，也許真能搶走約翰遜在強硬疑歐派中的支持。

前脫歐事務大臣藍韜文，雖非大熱，但據目前議員的公開表態，有望通過第一輪投票。（路透社）

被兩面夾擊的約翰遜，如果再有醜聞或其他不利消息爆出，或者在回答公眾質問、公開辯論等場合稍有不利，高舉「只有我能打敗脫歐黨，重建保守黨聲勢」的約翰遜，也許會出線失敗。

「高處不勝寒」的約翰遜，此次會否再次功敗垂成，還是終於得嘗坐上相位寶座之願，在未來一個星期料將自有分曉。