新增40億美元報復清單　美國為何此時對歐盟出手？

美國貿易代表辦公室7月1日建議對歐盟價值40億美元的產品徵稅。4月，美國威脅對112億美元的歐盟產品徵稅，該清單尚未落地，為何美國又對歐盟出手？

美國再次對歐盟出招，美國貿易代表辦公室7月1日建議對價值40億美元的歐盟輸美商品加徵關稅。可能被徵稅的歐盟商品主要包括奶酪、牛奶、咖啡、豬肉製品、愛爾蘭和蘇格蘭威士忌以及金屬銅。美方解釋稱，這是針對歐盟航空補貼採取的關稅反制措施的一部分。

4月8日，美國貿易代表辦公室就曾公布了一份總價值為112億美元的關稅報復清單。當時，美國方面稱這是美方計算的歐盟對空客的補貼在貿易中對美國造成的傷害額度。

4月的報復清單尚未落地，為何美國此時祭出了新的關稅舉措？

2018年7月，美歐曾達成過不打貿易戰共識，但現實證明特朗普很容易撕毀共識。（視覺中國）

美國趁歐盟尚無還手之力時出擊。有關飛機製造商受補貼一事，是美國與歐盟之間的老問題，雙方在世界貿易組織（WTO）打了十幾年的官司。2018年5月和今年3月，WTO上訴機構先後裁定歐盟和美國仍未停止違規補貼的行為。按照WTO的相關規定，美歐雙方都可以參考相關數額對對方進行報復性徵稅。

美國4月發佈了一份112億美元的清單，歐盟也毫不示弱，以一份價值200億歐元（1歐元約合1.13美元）的關稅反制清單作為回應。雙方的立場都很強硬。有一個細節需要注意：雙方都需要等待WTO對反制額度的仲裁。

WTO方面先對美方的申請在7月左右作出判決，之後，在2020年2月至3月再對歐盟方面的申請作出判決。

從時間上來說，只要WTO一作出判決，美國立即徵稅的可能性就大增，而歐盟暫時還無法立即進行反制。美國現在不斷加碼是趁歐盟還不能採取行動之前，讓自己佔據先機。美歐貿易談判仍在進行之中，美國便可以向歐盟要價。這符合美國一直以來「先打後談」的作風。

藉飛機補貼之名逼歐盟在農業問題上讓步

美國此時升級對歐盟的施壓，的確顯示了它對飛機補貼一事的不滿，但顯然，美國的目的並不止於此。可以看到，美國此次發佈的報復清單並非是針對飛機行業，而是農業。此前，美國4月發佈的對歐盟的徵稅清單中，除了直升飛機、貨運飛機外，還包括芝士、果醬、橙子和檸檬等新鮮水果，鯡魚、章魚和海蜆等海鮮產品，以及許多類型的葡萄酒。而歐盟的反制清單中不乏橙汁、朱古力、番茄醬和冷凍龍蝦等食品和農產品。

6月18日，特朗普已經宣布自己要競選連任，他的施政和外交重點都會為了這個目的而服務。（視覺中國）

美歐看似是要解決補貼飛機的問題，真正的目標是農產品。美歐正在就「三零」（零關稅、零非關稅壁壘和零補貼）自貿談判，但雙方之間的分歧非常明顯。

美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）在3月的一場聽證會上明確表示，美國不能同歐盟談一個沒有農業的協議。美國貿易和外國農業事務助理國務卿米科尼（Ted Mckinney ）6月27日再次強調：「如果不包括農業的話，我認為我們與歐盟無法達成協議。」而歐方的觀點是，他們不能談一個有農業的協議。歐盟貿易專員馬姆斯特羅姆（Cecilia Malmstrom）4月就已經警告：農產品可能不會成為貿易談判的一部分，這是歐盟的底線。

美歐貿易協定談判止步不前，很大程度上在於雙方在農產品問題上的僵局。而將農業納入這一協定是特朗的訴求。5月，美國總統特朗普（Donald Trump）訪問日本，他最為在意的是日本能否在農產品問題上讓步。

在G20峰會期間的特習會上，特朗普也提到了希望中國購買美國更多的農產品。白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）6月30日甚至稱，期待中國在恢復貿易談判後開始大量購買美國農產品。

特朗普一直在施壓安倍在農業和汽車工業問題上讓步。（路透社）

農業是特朗普的一塊心病，競選連任的他必然選擇在農產品問題上做些文章。這次針對歐盟的行動亦是如此。

從美國打貿易戰的節奏來看，美國會盡量避免與歐盟和中國同時打貿易戰。大阪G20峰會期間的習特會讓中美貿易談判重啟，美國在與中國的作戰中獲得了一定的喘息時間。美國現在又開始將注意力集中到日歐等盟友身上。此前，中美貿易談判時，歐盟也曾透露，萊特希澤的重點放在中國身上，沒有時間與歐盟談判。

特朗普展開的是一場全球貿易戰，他有時候會調整方向和重點。接下來，中美展開新一輪的談判，而美歐也很可能迎來新的貿易對抗。