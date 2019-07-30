中美上海談判：新態度與新思路

中美之間在貿易和科技領域的對峙仍再繼續，G20大板峯會過去一個月之後，中美經貿團隊的談判終於在7月30日重啟。 此次談判，中方仍由中國國務院副總理劉鶴牽頭，美方的團隊由美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）、財政部長姆努欽（Steve Mnuchin）帶領。此前，雙方已經分別在7月9日和7月18日通電話。

走到第十二輪的談判，雖然雙方所關心的話題廣度較今年年初也並沒過多改變，但是從會談前的諸多細節可知，雙方的心態和思路都有所變化。

從北京到上海 這次有何不同？

首先，不同於此前的任何一次談判，此次中美談判的地點選在了中國上海。7月24日，白宮正式確認談判地點和時間。北京時間7月25日，中國商務部發言人高峯也在例行記者會上予以證實。

G20大板峯會之後，中美談判終於重啟。（新華社）

這一地點的改變頗受關注。7月22日，姆努欽在接受美國媒體CNBC採訪時，還特別強調了上海對於中美雙邊關係的象徵意義。他提到，1972年簽署的《上海公報》被認為是中美關係正常化的重要一步。

對此，中國商務部發言人高峯在例行記者會上解釋，不同地點磋商十分正常，上海具備開展磋商的「良好條件」。

同時，外界對於上海作為中美談判新址的指向性各有解讀。一種説法是上海作為中國的商業和金融中心，不像北京作為中國首都充滿政治色彩，因此有助於雙方緩和氣氛，淡化政治衝突，更加專注於中美合作的共同利益。也有説法認為，上海是中國最早開放的港口城市，既是中國經濟繁榮的一大標誌，更是中國繼續開放市場的決策體現，去年的中國首屆進口博覽會也曾選址上海。

無論如何，選址的變化還是可能給談判帶來不同的氣氛，也給關注談判的外界輿論一種不同的觀感。有鑑於中美談判此前的一波三折，這也可能有助於雙方重新找到談判的信心。

劉鶴仍然是此次談判中國團隊的牽頭人。（Reuters）

第二，談判人員的變化值得注意。中國團隊因為中國商務部部長鍾山的加入而更受矚目。鍾山在2018年的談判期間角色一直相對低調，而在7月中美經貿磋商團隊的兩次通話之中，鍾山都參與其中，中國官方通稿也把他的角色給予體現。這讓外界普遍預計，鍾山將參與此次面對面的中美談判，甚至進入以劉鶴為首的中方團隊核心圈。

美國輿論對此尤其關注，不少聲音認為鍾山將作為中國的「強硬派」影響談判基調。《華盛頓郵報》援引美國中情局（CIA）前中國問題分析師懷爾德（Dennis Wilder）説：「我相信他（鍾山）收到的指示是對美國更加強硬。」 ，又援引前白宮首席策略師班農（Stephen Bannon）説，鍾山是「強硬派中的強硬派」。彭博社的報道也認為，白宮國家經濟委員會主任庫德洛（Larry Kudlow）幾個星期以來多次表示，讓新的強硬派加入中方代表團會讓達成協議變得更加艱難，這一表態可能與鍾山的加入有關。

近期，鍾山的確對中美貿易戰增加了發聲，並多次談及「鬥爭精神」。但是，談判尚未開始，直接給中方談判代表們貼上「強硬派」標籤，這種直線思維的判斷可能過於簡單。瞭解中共運行機制的人都明白，中國官員所謂的「強硬」「温和」之説，和美國政治中的截然不同，同一個談判團隊之中官員看法不同在所難免，即使有新面孔加入也不一定是壞事，可能更好地綜合雙方的訴求。

農產品和華為問題是焦點

此次談判最受矚目的，顯然是中國採購美國農場品的問題，以及美國取消對中國科技公司華為的禁運問題。

這兩個問題在近期受到中美官方的「特別」關注。農民是美國在貿易戰中損失最重的羣體之一。G20習特會後，特朗普曾説得到了中國採購農產品的承諾，並抱怨中國沒有兑現。庫德洛在7月初曾表示，特朗普政府對農產品「看得很重」。

中國商務部長鍾山的加入，意味此輪談判已經進入最後敲定細節的階段。（新華社）

而對於華為解禁的問題，中國外交部、商務部在G20習特會之後先是公開對特朗普同意解禁華為表示「歡迎」，此後由於美國並未實際採取解禁措施，又連番敦促美國兑現承諾，停止打壓中國企業的「錯誤做法」，外交部還再度要求釋放華為高管孟晚舟。中方甚至在此期間對FedEx「誤送」華為公司包裹的事件進行調查，得出結果稱「誤操作」的説法與事實不符，另外還有逾百件華為從美國進境的快件遭到滯留。

中美談判陷入僵局，但是恰恰是這兩個問題在近期出現了轉圜的跡象，這也是外界期待中美以此為突破口達成共識的原因。

商務部在7月25日證實，中國的一些企業有意願繼續自美進口部分農產品，已經向美國的供貨商詢價並將商籤合同。



美國對華為問題的處理也有望改變。特朗普在7月22日會見Google等多個科技公司的高層，並且作出承諾，將對華為禁運是否能夠解除做出「及時的」決定。而美商務部長羅斯（Wilbur Ross）也表示，目前已收到50份左右要求豁免華為禁運的申請，商務部會在「未來幾周」內作出決斷。這些動作在中美談判之前意圖很明瞭，華為問題成為談判的關鍵突破是有可能的。

中美官員對待此次談判的態度和以往有明顯的不同。（Getty）

兩次破裂之後的新談判思路

當然，中美談判、貿易戰的延續，背後盤根錯雜的結構性矛盾確實很難快速解開。此次上海談判，新地點之外，談判的人物、問題的焦點都有發生一定變化的可能，而這背後實際上是雙方在多次談判，經歷博弈的起伏之後，心態和思路上的轉變。

不同以往，美國官方此次對上海談判的造勢強度有所下降。白宮官方稱這次談判的目標是「要改善美國與中國的貿易關係」，而未談及每個領域對中國施壓的具體目標。姆努欽、羅斯、庫德洛雖然都有接受媒體採訪，但並未預測談判成果，姆努欽還表示「並不指望能解決所有問題」。

在年初曾不斷強調中美可能「很快」達成協議的特朗普也沒有表達對談判的具體預期。從媒體風向上來看，特朗普政府官員沒有以往的「爆料」，還特意向媒體強調，這是5月談判破裂以來兩國團隊首次高級別、面對面的磋商。

本就對談判細節相當低調的中國，也沒有抬高對談判的預期。特別是中國外交部在近期對中美貿易相關的問題甚少回答，幾乎全權由中國商務部對此介紹和釋疑，也説明了中國在現階段「就貿易談貿易」的態度。

回頭來看，中美談判在2018年5月和今年5月經歷了兩次破裂，美國在去年撕毀協議後，對中國提出的種種要求已不必贅述，而中國在今年也明確提出貿易協議的三大前提——取消全部關税、採購數字符合實際、協議能夠維護中國的國家尊嚴。雙方要拿到這樣的一份共識並不簡單，特別是在美國對台軍售增多、新疆和西藏人權問題不斷被討論，以及香港示威活動持續發酵的情況下。

也正因如此，雙方對談判似乎迴歸了「平常心」，更多聚焦於雙方容易達成共識的部分，這種思路對於今天的中美並非壞事。