德國地方選舉極右開疆擴土　建制派「三不」政策應檢討

德國東部薩克森州及勃蘭登堡州8月31日進行地方選舉，極右另類選擇黨雖未如部分人預期，奪下第一大黨之位；其得票率也分別達到21%及27%，接近在兩州長期執政的基民盟（CDU）及社民黨（SPD）。自另類選擇黨崛起以來，建制派便堅持「不接觸 不談判 不妥協」的三不政策，希望孤立該黨。如今看來，這樣的策略確存檢討空間。

儘管另類選擇黨未如部分觀察者預期，奪下兩邦第一大黨之位，卻也毫無疑問成為今次選舉最大贏家。在勃蘭登堡州，另類選擇黨以23.5%得票率緊隨最大黨社民黨的26.2%，基民盟僅獲得15.6%支持。而在薩克森州，另類選擇黨獲得27.5%支持，同基民盟僅有不到5%差距；而社民黨支持率只有可憐的7.7%，位居第五。同上次兩州選舉相比，支持極右翼的選民在勃蘭登堡增加了147%，在薩克森則增加了273%。

建制派的「三不」

一直以來，以基民盟和社民盟為代表的德國政壇建制派，都對另類選擇黨採取「三不」政策。其一是不接觸，對右翼選擇黨採取「對立」，而非溝通態度。另類選擇黨2015年開始藉默克爾開放難民政策崛起後，主流政黨及媒體均習慣以「納粹」標籤該黨，但引用的證據大多是「德國人無法以過去歷史為傲」這樣似是而非的發言。該黨堅持「德國文化主體性」的立場，也被建制派攻擊為種族主義。

各黨更一致要求負責政治審查的聯邦憲法保衛局，監控另類選擇黨，進一步塑造了另類選擇黨「受害者」的印象。過去幾個月的經驗表明，將另類選擇黨塑造為主流建制的反面，非但無助於團結己方，反而令對政府不滿的選民集結在另類選擇黨麾下，畫虎不成反犬類。

來自基民盟的德國總理默克爾出席大學榮譽博士畢業典禮。（路透社）

在東德地區獲廣泛支持的左翼黨今次表現遠不及另類選擇黨。（AP）

德國綠黨在早前歐洲議會選舉中表現亮眼。（路透社）

支持現有執政同盟的德國財政部長，社民黨主席肖爾茨。（路透社）

第二「不」是不談判，在各級政府均不同另類選擇黨談判組閣。2017年德國大選後，社民黨為避免另類選擇黨進入政府，更將喊了一萬遍的「絕不同基民盟組閣」拋諸腦後。但今次在薩克森州，若基民盟不和另類選擇黨「握手」，唯一選擇便是同左翼黨、社民黨、綠黨同自由民主黨中三個，組成光譜極廣，穩定性極差的「四黨聯盟」，或許將突破基民盟和社民黨一直以來的「堅持」。

第三「不」則是不妥協，不因極右勢力崛起改變自身立場。2018年7月時，基民盟的姊妹黨，巴伐利亞基督教社會聯盟（CSU）主席霍費爾（Horst Seehofer）已因同默克爾在難民問題上意見不同而遞上辭呈，更自作主張將大量難民驅逐出巴伐利亞州，顯示黨內對默克爾「中間自由主義路線」已有所不滿。但在年底的黨魁選舉中，立場貼近默克爾的卡倫鮑爾，則以微幅優勢擊敗立場偏右的默茨（Friedrich Merz），令不少原本對自民黨尚存希望的支持者下定決心出走。

不想被取代 需先正視問題

同意大利五星運動和法國國民陣線類似，另類選擇黨為追求更大政治平台，已著手調整其路線。2017年接任黨國會領袖的魏德爾（Alice Weidel）是一名經濟學博士，曾在高盛及安聯從事投資銀行業務，力圖吸引猶豫中的右派經營階級。另一方面，儘管另類選擇黨內不乏有成員「同情納粹」或保持反猶主義思想，但另類選擇黨近年在對外公關上愈趨謹慎約束成員發言；立場激進，過去公然煽動種族主義的黨內元老高蘭（Alexander Gauland）也鮮少公開露面。

高蘭（左）在2017年4月的另類選擇黨大會上將領導位置交給魏德爾（右）。（VCG）

對手陣營不斷進化，建制派的基民盟和社民黨反應卻頗為遲鈍，策略始終未有調整。事實上，另類選擇黨獲廣泛支持的德國東部地區，雖經濟情況不及西部，但和周邊國家相比仍是「優等生」。正因如此，德國右翼基礎尚較薄弱，無法像奧地利自由黨或是意大利五星運動一般奪取政權。但今次選舉反應支持另類選擇黨的人數相比4年前已增長數倍，這一增速在歐洲國家中無人能及。

對默克爾和基民盟來說，認同另類選擇黨固然不可能也不應該；但了解另類選擇黨支持者訴求，並加以回應卻是國家領袖的「應有之義」。提出「拒絕穆斯林」確實有些激進，但以多元文化作為德國主導思想並非所有人都可接受；要求「中止對歐盟他國援助」有些不切實際，但相比其他成員國，德國確實承擔歐盟更多財政責任；要求「遣返所有難民」不近人情，但修憲收緊「緊急避難權」，減少難民輸入確是可行政策選項。

但更重要的是，當民粹主義者以排外和保守作為德國社會問題解決方案時，主流建制派也應提出自己的論述並加以實踐：如何解決發展遲緩的「悶經濟」，如何消除移民同本地居民的矛盾，又該如何平衡德國在歐盟中的付出和收益。如不回應這些問題，只把「自由主義」和「歐洲一體化」視作教條不斷重申，民粹主義的火頭只會越燒越旺。