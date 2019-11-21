第一階段貿易協議預估12月或1月簽署　中美力求排場與實利兼顧

美國總統特朗普11月20日參觀蘋果公司（Apple）位於德州的工廠後，表示中國在貿易談判中的行動未達到他的預期，指仍未與中國達成貿易協議。事實上，中美貿易談判確實也未展現出可供誇讚的積極進展。

按兩國原計劃，美國將於12月15日對1800億美元中國商品加徵10%關稅，中國亦將於同日對912個稅目美國商品加徵10%的關稅，對2449個稅目商品加徵5%的關稅，涉及約400億美元美國商品。

而按照此前各界的預估，中美兩國將由習近平和特朗普在11月底或12月初簽署第一階段貿易協議。可是隨着主辦國智利取消了亞太經濟合作組織（APEC）峰會，中美元首沒有了在多邊論壇會晤的機會，而今習近平也已在巴西參加金磚組織（BRICS）峰會後從西半球歸國，《人民日報》更將習近平金磚之旅稱作「今年出訪的收官之作」，特朗普亦不可能年內訪華，中美元首已然沒有了在2019年見面簽署協議的機會。

其實，當美國國家經濟委員會主席、白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）於11月15日在白宮前對記者講出「兩國元首都曾多次表示中美第一階段貿易協議可以由兩國官員簽署」時，第一階段協議就已經不太可能由特朗普和習近平二人簽署。

+ 2

第一階段協議應在12月或1月簽署

現在可確定的是，第一階段協議將會由萊特希澤（Robert Lighthizer）和劉鶴這兩位貿易談判代表簽署。至於簽署時間，雖然還有不少可變動因素，但按照兩國近幾日「謹慎樂觀」、「將繼續保持密切溝通」的表態來看，應該就是今年12月或1月的事，無論是趕在聖誕節或是中國農曆新年之前，或許都是蠻合適、蠻喜慶的時機。

當然，縱使近日的新聞應當不會影響第一階段貿易協議的簽署，但是中美不再談論「由首腦簽署」、「謹慎樂觀」等表態，乃至特朗普的「牢騷」，都說明中美談判進程中有一些未能敲定之事。諸如關稅降幅，農產品採購量，乃至第一階段協議要寫入多少國企、金融、知識產權保護的改革計劃等等。畢竟，一如路透社11月20日引述貿易專家和接近白宮的人士報道，特朗普和美國貿易代表萊特希澤承認，如果在協議未涉及核心知識產權和強制技術轉移等問題的情況下就撤回關稅，這對白宮而言不是好事。

因此，在這些「未能敲定之事」當中，農產品採購量都是好解決的，美國也必然需要為之做出適當關稅降幅，這些都會被包括在第一階段貿易協議之內。至於改革性措施和更多的關稅降幅，則更可能發生在之後的「第二階段」、「第三階段」又或是「最終協議」之內。

但另一方面，兩國貿易談判之所以依舊沒有確切時間表，看來也確實是因為北京「拖延談判」。特朗普「中國在貿易談判中的行動未達到他的預期」的指責是屬實的。貿易談判發展到當下局面，受兩國國內政務和兩國政治制度影響，白宮明顯較中南海更為焦急，否則特朗普也不需要「此地無銀三百兩」般一再表示「中國比我更希望盡快達成協議」。

在這種情況下，北京可以也應該更主動地掌握談判進程，適度予以配合，陪特朗普唱好這一齣雙簧劇，確保排場與實利兼顧——這也是中美貿易談判的本質：一場關乎排場與實利的雙簧劇。

一場相互配合的雙簧劇

在這場相互配合的雙簧劇中，中國和美國政府都有自己想達到的表面訴求和更為關鍵的實質訴求。

對華府白宮而言，削減貿易赤字是「排場」，為選舉政治提供助力則是「實利」。無論是對中國對美農產品採購量的執着，還是對「美國贏、中國輸」的談判追求，都是為了能夠更好地交出一份亮麗的進出口數據，縮減那近四千億美元的美中貿易赤字，而這又是為了能為選舉政治提供可供誇耀的成績。

能否利用一切可利用的成績、資源及工具打贏2020年總統大選，這是白宮的核心訴求。

特朗普將中美第一階段協議視為助選利器。（AP）

而對北京中南海而言，促使美國撤銷關稅是「排場」，維穩中美關係則是根本的「實利」。撤銷關稅一方面可以為眾多中國企業提供更多訂單，確保廠家和工人們的收入及生計，另一方面也可向國民展示自己與美方的交涉成果，提振市場信心。至於大買美國農產品，本就符合中國市場迅速增長的消費力，只要數額合理實際，便不是問題。而更關鍵的目標則在於維持中美關係的整體穩定，通過減少摩擦，防止對華強硬乃至激進的立場在美國進一步坐大，阻止中美關係進一步惡化。

能否通過加大對美商品採購，以及在符合自身改革規劃的框架內滿足美國對華改革訴求，從而確保中美關係和平穩定，為中國繼續完成未竟的發展和改革創造平穩的外部條件，以實現「兩個100年」和「中華民族偉大復興」，這是中南海的核心訴求。

中美這兩國各自懷揣自己「排場」和「實利」的目標，這就為兩國終將簽署貿易協議、終止貿易戰，提供了共識基礎。中國從一開始就不想跟美國打貿易戰，而特朗普從開始打貿易戰的那一刻開始，也就想着如何漂亮地終止這場貿易戰，這與地產商從投資地皮開始就想着如何套利退場是一樣的道理。

因此，中國為了自身的實際目標，亦可以適當配合特朗普，為他將協議裝飾得更為「宏大」，從而以供他向美國觀眾交貨。中美很快要簽署的只是第一階段協議，該協議能由特朗普和習近平簽署當然會有更好的視覺效果，但由兩國貿易代表簽署並無不可，待明年離得美國大選更近，再由兩國元首出面，也不失為好事。